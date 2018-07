Todo el power

Parece para muchos inentendible cómo nuestro próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto cosas tan sin sentido después de ganar la elección. Y así es cuando solo se analizan a la luz de la razón sus acciones avisadas por tomar nomás llegue a Palacio Nacional. Parecen contradictorias, se ven como ilusiones. Algunos quizá pueden utilizar el calificativo de excéntricas. También de muy demasiado caras. Inútiles. Insensatas. Arrebatadas. Estúpidas. Dementes. Y muy locas. Ponga usted amigo lector, su adjetivo favorito. Pero con independencia de ello, se trata de cosas por lo menos sospechosas, raras. Algo no cuadra.

Y así es cuando se ven sin una perspectiva fundamental. De la cual, por cierto, se ha hablado mucho y no debemos evitar. En ello no hay ninguna novedad. Pero no se nota su existencia y consistencia. Parece un fantasma. Es tan fuerte la euforia. Tan fuerte el contento. Tan divina, exuberante, la esperanza y tanta dicha. No en mí por supuesto, pero en la mayoría de la gente sí, lo cual es innegable. Incluso hay plumas serias proponiendo a ese sentimiento como guía moral, política y jurídica. Por eso no pueden ver dicha perspectiva. La alegría es tanta. A pesar del reclamo de algunos pocos -incluyéndome- de su falsedad.

Reclamo reclamado por todos lados. Hablar mal de la nueva felicidad generalizada es el pecado de hoy, el de moda. ¿Por qué no ven el gozo del nuevo México hiperfeliz desde antes de tiempo? En eso que pasa después al hacer el amor -para no ensuciar las orejas benditas de tanta gente de bien-, pero llamado orgasmo, y en este caso disque para siempre. Un orgasmo obligatorio y eterno.

Por lo menos hasta hoy es irreclamable e irreversible. Es apabullante. Impresionante. La crítica solo por serlo peca a nivel peor de una excomunión. O lapidación. Somos los criticones de la película en la cual apenas comienzan los anuncios. Gritando como psicóticos, ¡esta película va a ser muy mala!, con todo tipo de insultos. Cuando el cine está lleno y se sabe ver la de todos los oscares del mundo mundial.

¿Cual es el crisma? Nuestro próximo Presidente va por todo el poder. El coro de la canción de Molotv, es paradójico. Criticando lo actual, adivinan el futuro: “Dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre, give me, give me todo el poder so I can come around to joder”. Sólo bajo esa perspectiva se puede entender lo dicho por hacer y expresado.

Y así todo tiene sentido. Con una lógica implacable. Bien pensada. Bien planificada. De primer nivel. De mucho respeto estratégico. Estamos hablando de jugadas maestras. De aplaudir de pie. Con fuegos artificiales y toda la cosa. De admirar. Decirle a un político, tienes todo el poder y con ello me refiero a todo el poder absoluto de un país como México es como darle la Laguna de Chapala (si fuera bebible) a un sediento descomunal. Es Irresistible. Sin meterme en su personalidad, lo cual da una seguridad extra para llegar a donde vamos: brillante, genial. Aplausos y más aplausos.

¿Acaso le dimos todo el poder para no ejercerlo? Todo el poder. Le dimos todo el poder, all the power. ¿Para qué?

sergio@aguirre-consultores.com.mx / @seraguirre)