Tocarse para vivir

“Saber que tienes cáncer de mama es un shock. Lo primero que pensé es: yo no me quiero morir, quiero vivir”, cuenta Sally, al recordar cuando le dijeron que la bolita que sintió en el seno era un tumor, que ya se había extendido a los ganglios. “Le dije al doctor: ‘si me tiene que quitar el busto, me vale, quítemelo, yo quiero vivir’”, narra.

Hay decisiones que deben tomarse de inmediato, y ella no tuvo dudas; pensó en sus cuatro hijas, que aún estaban pequeñas, y en todas las cosas que todavía quería hacer. “Yo estaba en un instinto de supervivencia y lo único que quería era estar viva y dije como vas”, dice sobre la mastectomía que le practicaron.

La autoexploración es clave para detectar tumores en los senos. Pero no todos están palpables o cercanos a la piel, por eso la importancia de realizarse mamografías, sobre todo a partir de los 40 años y cuando hay antecedentes de cáncer en la familia. Las primeras responsables de nuestra salud somos nosotras mismas.

Sally compara su experiencia con una pelea de box. “Te van dando una golpiza round por round. En el primero te dicen que tienes cáncer y te quitan la mama; en el segundo estás sin el seno y piensas: no hay problema, pero estoy viva”, describe. Su tercer round fue saber que necesitaría quimios y radiaciones; después vino la pérdida de cabello y raparse. Todo fue gradual y ella siempre pensaba en que iba a sanar. Su salud iba ganando la pelea.

Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y han pasado seis años desde que Sally ganó la pelea –como ella dice– contra esta enfermedad. Aunque hay algunos tumores que pueden tardar años en manifestarse, otros se reproducen aceleradamente y se diseminan por el cuerpo, haciendo metástasis. Por eso, entre más temprano se detecten es mejor.

“Mi mente siempre fue: entre más rápido me lo den (el tratamiento de quimioterapia), más rápido me voy a sanar. Jamás estuve en duda que yo iba a estar bien. No sé de dónde saqué la resiliencia y no sabía que la tenía”, narra. “Yo decía gracias a Dios que me pudieron operar, gracias a Dios que me quitaron las mamas porque estoy viva, gracias que voy a recibir las quimios porque me van a sanar”.

La palabra cáncer se asocia de inmediato con dolor, con quimios, con muerte… con miedo, mucho miedo. En México, durante el 2023, murieron por cáncer de mama 7 mil 992 mujeres y 42 hombres, mayores de 20 años de edad, según datos del INEGI. Jalisco es el quinto estado con la tasa más alta de mortalidad. En nuestro país hay una gran deuda en garantizar el acceso a tratamientos integrales contra el cáncer.

La experiencia de cada mujer frente al cáncer de mama va generando redes de apoyo, a través de sus historias buscan acompañar a quienes están transitando por esa enfermedad. Un camino donde las redes de apoyo son fundamentales, donde la familia y las amistades pueden ser parte de los pilares que las sostienen.

“Aprendí a vivir en el aquí y en el ahora, a ser consciente de que estoy viva”, dice Sally, hoy agradecida.