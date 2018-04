Test: ¿quieres saber si odias o amas a AMLO?

Cuando te enteras de que Andrés Manuel López Obrador lleva una clara ventaja en la intención de voto para las elecciones presidenciales ¿qué sientes? ¿Que el corazón te late de prisa o un dolor en el estómago? ¿Te descubres defendiendo al líder de Morena en las charlas de sobremesa o has dejado de ir a las comidas de los parientes que lo ven como el nuevo Mesías? ¿Cuántos chats has abandonado por una razón u otra? A estas alturas ya sabes si eres amloista o todo lo contrario; si lo consideras un rayito de esperanza o una amenaza para México. Pero la manera en que te defines sigue siendo subjetiva y producto de una reacción emocional, a menos que recurras a una evaluación objetiva y científica, como la que ofrece el siguiente test. Responde a las seis preguntas y al final califica tu puntuación. Otorga 10 puntos a cada respuesta marcada en inciso a); 5 puntos en b); 2 en c) y ningún punto en inciso d).



1.- ¿Qué piensas del paro que López Obrador escenificó en Reforma hace 12 años?

a) Irresponsable e incendiario, revela lo mal perdedor que es.

b) Si quería protestar debió hacerlo de otra manera.

c) Responsable, mostró su rechazo sin incendiar al país.

d) Se quedó corto, el fraude exigía mayores protestas.



2.- ¿Qué idea pasa por tu cabeza cuando ves a AMLO hacer largas pausas en sus respuestas?

a) Muestra su edad y sus limitaciones mentales.

b) ¿A ver a qué horas terminas la frase? Papá.

c) No importa el ritmo sino lo que diga.

d) Qué hombre tan reflexivo.



3.- ¿Qué opinión te merece que el TEPJF haya decidido incluir a “El Bronco” en la boleta electoral?

a) Se impuso la democracia, tenía firmas de sobra.

b) No es el mejor, pero es un avance tener un candidato independiente.

c) Da lo mismo, no va a ganar, para que tanta alharaca. Además es muy feo.

d) Muestra que el TEPJF está vendido al PRI y hace temer un fraude.



4 ¿Qué prenda consideras más adecuada para la campaña?

a) El huipil de Juana Cuevas de Meade.

b) El rebozo de Margarita Zavala.

c) El Emilio Pucci de Alejandra Barrales.

d) Los jeans de Claudia Sheinbaum.



5.- ¿Qué piensas sobre la construcción o cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco?

a) El país lo necesita y el gobierno no puede hacer el ridículo cancelando contratos.

b) Hay que evitar que haya contratos corruptos, pero debe construirse.

c) El tema merece un debate transparente entre verdaderos expertos antes de tomarse una decisión.

d) El NAICM es un robo para favorecer a un puñado de contratistas y prestanombres.



6.- ¿Qué harás si gana López Obrador?

a) Te vas al aeropuerto (al de Toluca, por el avión privado, claro).

b) No votaste por él, pero decides que habrá que apechugar.

c) Da lo mismo, todos son iguales pero al menos perdió el PRI.

d) Te pellizcas para asegurarte que estás despierto, luego te vas a festejar como si México hubiera ganado el Mundial.



Calificaciones:

23 a 30 puntos. López Obrador te saca ronchas. Te esperan seis años de ruina y desesperación a menos que optes por mudarte a tu departamento en Miami. Si no tienes con qué y te quedas en el país, conviértete en cazador de malas noticias para pasarte un sexenio diciendo “se los dije”.

17 a 22 puntos: Ni hablar, se impuso el populismo, pero México es más grande que sus políticos. Tampoco es que tengamos tan buen gobierno. Total, tenemos Netflix.

10 a 16 puntos: Al menos algo va a cambiar. Quizá ni lo dejen hacer nada, pero ya se necesitaba algo que viniera a sacudir las cosas.

Menos de 9 puntos: Cuélgate la medalla Chairo Platinum y toma aliento porque te espera mucho trabajo: asegurar que no haya fraude y luego defender al gobierno de los enemigos que vendrán a desestabilizarlo.