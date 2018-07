Teresa Gómez Maldonado

La comunicación no verbal con las personas, influye tono de voz y movimientos del cuerpo.



FORMAR UNA OPINIÓN LLEVA 90 SEGUNDOS. LO NO VERBAL INFLUYE CINCO VECES MÁS QUE LO VERBAL.

NUESTRA CONDUCTA NO VERBAL BÁSICA ES APRENDIDA.



ALGUNAS MIRADAS EXTERIORIZAN MI CONCIENCIA

OJOS, BUEN INDICADOR DE ESTRÉS.

Cerrarlos ante un problema.

Parpadeamos con frecuencia al MENTIR.

Mirar directamente= Sentirnos abiertos, expuestos y vulnerables. Persona extrovertida.

NO mirar directamente= Tímidos, poco seguros, persona introvertida.

Los hombres sostienen mirada cuando hablan; mujeres cuando escuchan.

Saludar de beso sin contacto visual= Demuestra más trámite que cortesía.

Persona incapaz sostener la mirada= Maltrato niñez, no haber superado figura dominante de un padre.

Mujeres disgusta más ser observadas que los hombres.

Mujeres al sentir mirada insistente, rompe contacto visual, para luego regresar. Repitiéndose seis veces en 30 segundos.

Si la observada tiene confianza en sí misma superior a lo normal o es feminista= No se incomoda, incluso la puede confrontar.

Conversando la mujer sostiene más tiempo la mirada que el hombre. Tienden a escuchar más cuidadosamente.

La mujer usa mirada social.



VOZ PROFUNDA, SONORA, ENTUSIASTA Y RICA

* Voz sofisticada, sensualidad y seguridad emocional.

*Voz pausada, varía timbre, volumen y tono.

*Expresa: Amor, enojo, alegría, compasión, tristeza, miedo, duda.

“Estoy seguro de mí mismo”



HABLAR CON MENTE Y CORAZÓN

VOZ SEXY= Juego de manipulación

*Seductores con gran ego, usan a otros a su beneficio.

*Se perciben poco confiables y decepciona escucharlos.

VOZ DEMASIADO DULCE

*Difícil confiar en ellos y ellas. O son muy inseguros o manipuladores.

VOZ PLANA Y SIN VIDA

*Carece de tonos, nunca se sabe qué emociona o motiva.

*Marcan distancia.

*Apáticas, distantes, reprimidas.

*Encierran depresión, tristeza o enfermedad. Baja auto-estima, carácter pasivo-agresivo.

MUY BAJITO

Salud, quieren llamar la atención.

*Repiten las cosas haciendo un juego de poder.

*Disimulan: Ni son tímidos, inocentes o recatados. Ofensa “subterránea” escudándose en su voz dulce.

**Encierran: Manipulación, mecanismo pasivo-agresivo, lleno de enojo o tristeza.

MUY ALTO

*Llamar la atención. Personas pomposas, arrogantes, controladoras, bravuconas y competitivas.

*Encierran enojo y hostilidad.

VOZ QUE SE DESVANECE AL FINAL

* Baja autoestima.

* Sienten que lo que dicen carece de importancia.

* No respiran correctamente.

* Desesperan fácilmente.

* Dejadez, falta de control.

* No son manipuladoras

EMPIEZAN BIEN. NO CONCLUYEN NADA.

Teresa Gómez. Experta y estudiosa en diversos campos de la psicología, es coach para orientar empresarios, comerciantes y políticos.



GESTOS MASCULINOS DE COQUETERÍA

Mano garganta para arreglarse la corbata.

Alise el cuello de la camisa.

Arregle las mancuernillas, camisa o chaqueta.

Pase una mano por el cabello.

Postura con los pulgares en el cinturón destacando zona genital.

El cuerpo hacia la mujer y desplazar el pie hacia ella, emplear mirada íntima.

Sostener la mirada durante una fracción de segundo más de lo normal.

Realmente interesado, dilatarán las pupilas.

Postura de las manos en la cadera.

Sentado o apoyado en una pared, abrir las piernas o estirarlas destacando región genital.



GESTOS FEMENINOS DE COQUETERÍA

Sacudir la cabeza.

Exhibir las muñecas.

Las piernas abiertas.

La ondulación de las caderas.

Miradas de reojo. Párpados bajos, sostiene la mirada, desvía la mirada.

Boca entreabierta y labios húmedos.

Pintalabios.



TAPARSE LA BOCA: No quiero hablar lo que estoy pensando.

TAPARSE LA NARIZ: No me huele bien lo que dices.

TAPARSE UN OJO: No quiero ver lo que me estás diciendo.

TOCARSE LA OREJA: No quiero oír lo que me dices.

QUITARSE MOAS INVISIBLES EN ROPA: Ya cállate, ya me enfadaste…



Los niños al decir una mentira se llevan las manos a la boca y se la tapan.

Los jóvenes dicen una mentira: Se llevan la mano a la boca, pero no se la tapan, si no que se tocan las comisuras.

Los adultos al decir una mentira: Se llevan la mano a la boca que no se la tapan, tocan la punta de la nariz con su dedo índice. En sí, físicamente existen unas terminaciones nerviosas en la punta de la nariz, cuando decimos una mentira, nos da comezón.

Al cruzar cualquier parte del cuerpo: Brazos, piernas, pies. La persona nos está indicando que están cerradas al diálogo. O se están protegiendo.

“Personas paradas en círculo, con la punta del pie, marcan su individuo preferido”.