Tenemos que ponernos las pilas

Después del revés que le dio la Suprema Corte a la primera parte de tu “Plan B”, tenemos que estar muy atentos, pues ya iniciaste tu campaña para el 2024 en tu mañanera, con tus actos anticipados de campaña, diciendo que vas por el “Plan C”, que es ganar en la próxima elección, haciendo un llamado a la población para que voten por tu movimiento y consigan la cantidad suficiente de diputados y senadores para tener la mayoría calificada y lograr aprobar cambios a la Constitución.

Andrés, ¿no sabes que la Constitución es la ley suprema de nuestro país? Por eso, cuando tomaste posesión de la presidencia, juraste “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. Sólo quieres la Constitución cuando te conviene.

Nuestra Constitución fija los límites, define la división y relaciones entre los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), pero cuando no es en tu beneficio, no lo aceptas, como el rechazo de tu “Plan B”. No obstante, la campaña de desprestigio que hiciste contra los ministros, queriéndolos hacer ver como corruptos y al servicio de la oligarquía y camarillas del poder, deja de lado tu soberbia absolutista.

Anunciaste que antes de irte, presentarás una reforma para el poder judicial, para que el pueblo elija a los ministros. ¿De verdad crees que por medio de elecciones se podrán elegir ministros capaces de hacer cumplir las leyes y hacerlas respetar? ¿Crees que los que participen en esa elección tendrán el conocimiento para elegir ministros? Lo que se quiere y necesita es tener independencia judicial, para que no vuelva a llegar otro que quiera imponer su punto de vista.

Andrés, lo que quieres es subordinación al ejecutivo. Eso es dictadura, que sería tu sueño. Por eso, durante tu mañanera, haces descalificaciones impunemente a todo lo que no es tu iniciativa. Recuerda que no debes de violentar las leyes.

Tu coraje es haber visto que el rechazo de tu “Plan B” fue avalado por nueve de once ministros, y sólo dos votaron a favor de él: las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, las que tú impusiste. Los que creías que te apoyarían, no lo hicieron, como Arturo Zaldívar. Esta vez, fue más fuerte su sentido de responsabilidad al respetar la ley.

Hago un llamado a la sociedad para que abra los ojos ante esta ola de amenazas a nuestras instituciones. No dejemos que un demente vuelva a querer imponer sus caprichos. Busquemos a alguien que sea nuestro guía para el futuro y pongamos candados para hacer respetar nuestra constitución y leyes. En caso de que no se respeten, podremos pedir cuentas. Por eso, la oposición debe definirse y unirse. Vimos un paso positivo con la unión de “Va por México” del PRI, PAN y PRD, y esperamos que pronto se una también Movimiento Ciudadano para lograr una mayor unión y el triunfo para conducir a buen puerto a nuestro país, rectificando el rumbo. Pues contigo, Andrés, hemos tenido un retroceso en todos los aspectos.

Debemos ponernos las pilas para dar el giro que se requiere y volver a poner a México en el lugar que se merece. Dentro de los posibles candidatos de “Va por México” veo algunas personas positivas, como Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría, Santiago Creel y Claudia Ruiz Massieu.

A los partidos políticos de oposición, les pido que tomen en cuenta a la ciudadanía y no se dejen llevar por sus intereses partidarios. Busquen a un verdadero candidato y no dejen correr más el tiempo. Necesitamos a alguien que nos saque del agujero en el que nos está metiendo Andrés.