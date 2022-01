“Temporada de virus”

Parece que el único tema actual es la nueva versión del virus, y el conflicto entre vacunados y no vacunados, mismo que yo no he logrado entender. Desde luego que yo no sé en qué consisten las vacunas y mucho menos creo que me inyectarán alguna cosa que hará que el suscrito haga menos tarugadas en la vida. Aunque, de cierto, a mí me encantaría poder culpar a los virus que me han inyectado de las idioteces que he hecho. Pero, en fin, quién soy yo para sugerir que alguien se vacune o no; quien decida hacerlo o no, en su elección deberá aceptar las consecuencias que ello le traiga o no le traiga.

Pues se nos murió el padre José de Jesús Gómez Fregoso, un sacerdote de la Compañía de Jesús, de gran bagaje espiritual y cuyos méritos académicos han sido publicados en estos días; lo que sí perdimos, a mi juicio, es a un gran conversador, una persona que en muchos temas aportaba siempre una charla docta y grata, y que como a muchos otros me dispensó su amistad y agradables comentarios.

En especial le agradezco que hace más de veinte años escribí un par de novelas que como se desarrollaban por sus rumbos de origen, o sea, por los rumbos de Zapotiltic, que se las platiqué y hasta donde me acuerdo tomé alguna nota de sus comentarios y que, por cierto, no ha habido oportunidad de publicarlas, pero no pierdo la ilusión de verlas impresas; desde entonces tuvimos muchas charlas memorables que, como todo lo que va pasando, comienza a hacerse borroso.

Pero no creo haber sido el único que gozara de su talento en la conversación, cuando entendemos que cada vez hay menos personas dispuestas a una charla y más bien entramos a un terreno en donde muchos sentencian de forma absoluta, dogmática y sin facultad siquiera de cuestionar esas verdades que parecen indiscutibles.

Y es que antes, y no es por vejez del suscrito que crea que todo tiempo pasado fue mejor, no mejor, pero diferente sí, vamos, en nuestra Guadalajara, digamos más provinciana, nos reuníamos en muchos sitios sin más propósito que charlar en los parques, las cantinas y en los cafés se procedía a comunicarse los temas varios, y había grandes conversadores cuya platica era más o menos informada, pero que de cualquier modo creaba una tendencia, una tendencia que la velocidad de la vida actual si no impide absolutamente, sí obstaculiza.

Así, antes se reunían a charlar, simplemente a conversar ciertos grupos de más o menos profundidad y talante intelectual en algunos casos, y había algunos grupos que incluso su opinión era esperada y fungía como guía de muchos y que parecen haber desaparecido en la actualidad pero, en fin, ahora mismo habrá otros medios por los cuales se emitan esas opiniones porque las personas no han dejado de opinar y lo que probablemente cambió son los escenarios donde se opina.

@enrigue_zuloaga