Tapatíos en el fondo

La semana previa al Clásico Nacional inicia con los empates en la Liga del América y Guadalajara. A lo largo de los próximos días no se hablará de otra que no sea el enfrentamiento de los dos equipos de mayor convocatoria y más ganadores de campeonatos de este país.

Las Chivas siguen sin poder ganar; ayer en el Olímpico Universitario tuvieron la mesa puesta, pero la desecharon al fallar Oswaldo Alanís un penal cuando el encuentro expiraba. De nueva cuenta el Guadalajara vino de atrás en el marcador y en su accionar se sacudieron un gol de vestidor de Nico Castillo; fueron imponiendo condiciones hasta encajonar a los auriazules en su terreno, pero una vez más también mostrando su falta de contundencia en la definición.

Al amparo de una polémica decisión del árbitro César Arturo Ramos, al marcar un penal de Arribas sobre Godínez, convertido en gol por Alanís, el Rebaño encontró la recompensa al esfuerzo que venía realizando para igualar los cartones.

El silbante, que juzgó como pena máxima una jugada de “microscopio”, después no vio la mano de Quintana en el área, que era un penal más grande que la torre de rectoría de la UNAM; afortunadamente para Ramos Palazuelos, cuando ya había ordenado que se siguiera jugando su auxiliar Mario López le enmienda la plana y el penal se marca, pero esta vez Alanís en su ejecución mandó el balón a la tribuna. A la postre empate agridulce para el Guadalajara que se aleja cada vez de la calificación, encallado en el penúltimo lugar de la tabla.

El América llegará invicto, y con dos empates a cuestas, ante Veracruz y Xolos. El sábado en el Azteca los de Coapa no pudieron abrir el cerrojo tijuanense; sabido es que el conjunto de Diego Cocca se defiende con mucha propiedad, lo cual quedó comprobado ante las Águilas, en buena medida por las acertadas intervenciones del guardameta Gibrán Lajud; en ese cotejo Miguel Herrera volvió a alternar a sus jugadores, pero con el correr de los partidos va quedando claro quiénes son los titulares.

Nueve fechas disputadas y el Atlas sigue siendo el peor equipo del torneo. Desafortunadamente para los rojinegros cuando no les llueve les llovizna; entre que los refuerzos siguen sin aparecer, los referentes se equivocan, total que hasta ahora no hallan ni por dónde. Ante una cauteloso Monterrey, los Zorros terminaron por sucumbir en buena medida por sus propios errores, en un partido en el que controlaron al rival, terminaron con dos hombres menos por las expulsiones de Caraglio y Márquez, se salvaron de un primer gol debido a que los Rayados no son solventes en la ejecución de penales y Stefan Medida lo corroboró, pero un error de Rafa Márquez provoca otro penal que esta vez sí capitalizó el conjunto regio por conducto de Nicolás Sánchez.

Pero la amargura atlista fue mitigada por el fulminante arponazo que Lobos BUAP le dio a un desdentado tiburón, en un partido muy importante para la tabla de cociente, así lo entendieron los pupilos de Rafael Puente, mientras los de Memo Vázquez ni por enterados se dieron, la goleada de 5-0 volvió a hundir a los escualos, que parece se empecinan en mudarse a la (aún existente) Liga de Ascenso.