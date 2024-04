“Tan malo el pinto como el colorado”

En esta temporada electoral, los candidatos que pretenden llegar a los puestos de elección popular suelen buscar la simpatía de los electores, más basados en afinidad o animadversión con el resto de los contrincantes, que en propuestas. Lo anterior se magnifica cuando se trata de candidatos para ocupar los cargos de diputados federales o senadores, quienes, una vez electos, se habrán de ir a representar a su distrito o Estado en la Ciudad de México y rara vez volverán a la demarcación que representan durante su encargo.

De tal suerte, el debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco entre los candidatos a senadores por nuestro Estado era una gran oportunidad para que cada uno de ellos mostrara las cualidades que los hacía la persona indicada para representar a los jaliscienses; sin embargo (de la misma forma que seguramente lo hará quien resulte electo), los tres candidatos que encabezan las fórmulas brillaron por su ausencia.

En el caso de Alberto Esquer, no se presentó debido a que días antes el INE le quitó el registro por no cumplir con cuotas de género, ausencia que se entiende perfectamente justificada (no así la falta de interés de Movimiento Ciudadano por defender al candidato).

Tratándose de Francisco Ramírez Acuña, se ausentó por una sencilla razón: soberbia. Al interior de su equipo de campaña tuvo el valor de afirmar que alguien con su trayectoria política no tenía por qué participar en debates y mucho menos si éste únicamente lo trasmitiría una televisora de alcance local. Sobre dicha actitud, basta recordarle que la mayoría de quienes habrán de votar este 2 de junio no lo hicieron la última vez que participó en una campaña (2000) y no tienen la más remota idea de quién es, por lo que si no da un giro de 180 grados a su campaña, el único parámetro que la mayoría tendrá de cara a los comicios es saber que se trata de una persona con un ego y una soberbia que no tiene cabida en una contienda electoral en pleno siglo XXI. Además de que su único argumento para convencer al electorado es “sacar a Morena”, pero no ha propuesto una sola acción que pretenda realizar en favor de Jalisco y sus habitantes ni expresado por qué él es mejor que los demás. Respecto a su conocimiento sobre campañas electorales, basta señalar que la última vez que apareció en una boleta los celulares no contaban con internet, por no hablar de redes sociales, herramientas que aparentemente tampoco conoce el aspirante.

Finalmente, el candidato en primer lugar por la fórmula de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, quien tampoco se presentó, dijo a sus cercanos que no necesitaba acudir y exponerse en un debate, pues está seguro que tiene su puesto ganado por ser parte del partido guinda; afirmación que comparte con todo su equipo, a pesar de su historial, en el que no gana ni cuando compite contra su propia sombra, pues ha perdido en todas las elecciones en las que ha participado, eso sí, ha ganado grandes licitaciones y nombramientos realizados desde Palacio Nacional.

Al final vale la pena reflexionar si estos personajes son quienes queremos que nos representen y si ellos realmente nos quieren representar o únicamente persiguen intereses propios y de sus partidos, pues si el único acto que van a realizar es ocupar una curul en el Congreso sin tener un pensamiento crítico que les sea propio y en beneficio de los jaliscienses, mejor sería llenar ese espacio con un costal de papas que no nos cuesta varios millones de pesos al año.

Quedan prácticamente dos meses para las elecciones, esperemos que rectifiquen los candidatos y dediquen este tiempo a realizar una verdadera campaña con base en ideas y propuestas para el beneficio de los electores, y no en tapizar todo el Estado de fotografías en las que ni ellos se reconocen.