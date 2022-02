Suben al ring a los frutsis y lonches

El conflicto entre Casa Jalisco y la UdeG subió otra vez de tono, pero ahora el tema del Peribús desató la polémica.

Tras la protesta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en la inauguración del Peribús el pasado sábado porque no llega a Tonalá, ayer el gobernador señaló en un evento público que son “vividores” y les recomendó que ya pueden ir por su bono y por su lonche. Hasta recordó que en 2009, la FEU se opuso a que el Macrobús llegara a Tonalá.

Por su parte, el rector Ricardo Villanueva contestó que aguanta los adjetivos del gobernador, pero le pidió frenar las ofensas contra los estudiantes. En pocas palabras, respondió que al mandatario estatal le faltó ir por su frutsi y su lonche para que se formara en una organización que fomenta la solidaridad, los políticos de primera y la gente que trata bien a los demás. “Con los estudiantes de la universidad, que no los toque”, le exigió.



* * *



De pronto, el Congreso de Jalisco se convirtió en un espacio al que muchos políticos quieren ir. Hoy le toca el turno al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus.

Desde el lunes pasado anunció que acudiría a pedir que se reactive el juicio político contra el magistrado Armando García Estrada, por el tema de la licitación de vehículos para la Policía tapatía, entre otros asuntos. Pero ya entrado en gastos, pretende amarrar con los legisladores la aprobación a su proyecto de reestructuración de la deuda municipal, a lo que se oponen los regidores de Morena, que coordina el doctor Carlos Lomelí.

Para el alcalde no será problema, pues además de contar con los 16 votos de los diputados y las diputadas de Movimiento Ciudadano, también tendría el apoyo de los panistas y priistas.

En cambio (no es burla), se dice en los pasillos del Congreso que al regidor Lomelí lo apoyan sólo cuatro de los ocho diputados y diputadas de Morena. Así no le dan los números.



* * *



En las mañaneras del Presidente López Obrador, Hugo López-Gatell asegura que el país ya entró en el período de disminución de contagios del nuevo coronavirus, pero en Jalisco las estadísticas no permiten presumir eso. La situación todavía es delicada por acá. Sin embargo, el secretario de Educación en el Estado, Juan Carlos Flores Miramontes, sí está optimista.

En una entrevista subrayó que la escuela sigue siendo un lugar seguro para los estudiantes de educación básica y, además de asegurar que han bajado los contagios del nuevo coronavirus entre los maestros, los estudiantes no están en riesgo. ¿Cómo lo sabe? Pues con mucha confianza, porque a los alumnos no les aplican ninguna prueba de detección, ni PCR ni de antígenos.

Pero el secretario afirma que hay una gran cooperación de papás y mamás, que no llevan a sus hijos si les notan algún síntoma.

¿Y los asintomáticos?

Aquí no aplican aquella frase de: “Lo que no se mide, no se conoce”.

Por cierto, ayer se registró otro récord de contagios en Jalisco.