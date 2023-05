Sorpresiva reunión

Nos cuentan que hay algunos celosos en Movimiento Ciudadano, después de que el gobernador se reuniera en Casa Jalisco con Ricardo Villanueva y Pablo Lemus.

En esta ocasión no sorprendió que de nueva cuenta platicaran el mandatario y el rector de la UdeG. La novedad fue que incluyeron al alcalde de Guadalajara, lanzando hasta cierto punto un mensaje político.

El gobernador publicó en sus redes sociales que tuvieron una buena reunión y trazaron una agenda de trabajo, por lo que están definiendo los esquemas de apoyos para los proyectos culturales de la Universidad de Guadalajara, como la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y Papirolas. Si bien los Gobiernos estatal y tapatío apoyan estos eventos, llama la atención esa reunión por el ambiente electoral desatado en los últimos días en MC.

En temas relacionados con Lemus, se dio el abordaje de los proyectos de infraestructura universitaria en el municipio.



* * *



Sobre la reunión hay dos apuntes. Primero: que el gobernador respaldó proyectos que encabezaba Raúl Padilla. Y segundo: que ahora sí abordaron la reactivación de CUCSH en la zona de La Normal.

Del último tema, recuerden que el rector ya lanzó un reto al Gobierno de Jalisco, con la intención de que aporte dinero para reactivar el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

El proyecto de Villanueva es atender a ocho mil estudiantes, sin construir una nueva infraestructura, por lo que el pago de los maestros y el equipamiento serían los faltantes.

¿Cuajará en el siguiente ciclo escolar?



* * *



Por cierto, algo huele raro en el conflicto con estudiantes del CUCSH en La Normal.

Al principio, los cerca de 30 jóvenes que se manifestaron argumentaban que no iban al diálogo y que mantendrían tomadas las instalaciones porque no tenían garantías de que no habría represalias. Y que querían quedarse a estudiar en ese plantel y no en Belenes.

Pero ayer, directivos del CUCSH firmaron un documento donde reiteran que los paristas no sufrirán represalias y, además, los estudiantes que quieran terminar sus estudios en La Normal podrán hacerlo.

En otras palabras, les concedieron todo: plan de mejoras en las instalaciones, que no se muevan los de Historia de la sede de La Normal, horarios y profesores solicitados; incluso, el rector instruyó para realizar una inversión importante.

El problema es que algunos quieren mantener el paro y quieren a Ricardo Villanueva de interlocutor. ¿Será que hay otras razones de color naranja de fondo?

Algo huele raro.