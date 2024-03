Sólo un pretexto el sistema de salud

Primero la promesa fue de que México tendría en diciembre pasado un sistema de salud comparable como el de Dinamarca; llegó el mes navideño, pero no se concretó el compromiso. Luego el ofrecimiento fue para el 1 de marzo, cuando dijo, “Ya hice el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de salud pública, vamos a tener funcionando EL MEJOR SISTEMA DE SALUD EN EL MUNDO, aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros, ES UN COMPROMISO”. (?) Ya estamos a 5 de marzo y todo sigue igual o peor.

El 1 de marzo el inquilino de Palacio volvió a “recorrer” la fecha para tener “el mejor sistema de salud en el mundo” hasta finales de su sexenio, al señalar que hará un recorrido por 23 estados del país -donde Morena gobierna- para “hacer una evaluación y saber que falta”, para asegurarse de que antes de que se vaya a su rancho - “la Ching... ”- contemos con el mejor servicio universal. La verdad, ese viaje por el territorio mexicano será de proselitismo a favor de Claduia Sheinbaum. Dijo que se reunirá con gobernadores y los responsables del sector salud, “para constatar cómo va la rehabilitación, construcción de centros de salud, hospitales, equipamiento y todos los servicios”, que aunque estén terminados no mejorará EN NADA el raquítico servicio con que se cuenta. Y aunque advirtió a los ciudadanos de los estados que visitará “que ni me busquen”, para que las autoridades electorales no vayan a pensar que está haciendo algo indebido, es obvio que todo esto será parte de la campaña

morenista con vistas a la elección presidencial.

México ni siquiera está entre los primeros 18 países en sistema de salud en el mundo -está en el lugar 19-, muy alejado de las infraestructuras de servicio y accesibilidad con las que cuenta Suecia, Canadá, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suiza o Alemania que están en los primeros siete lugares en el mundo. México apenas aplica el 5.6 por ciento de su producto nacional bruto en asuntos de salud, comparado con el 15 por ciento de Estados Unidos, 12 por ciento de Canadá o el promedio de 6.1 por ciento de otras naciones latinoamericanas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), nuestro país tiene los peores resultados en atención médica entre los 38 miembros, con tan solo el 72 por ciento de las necesidades básicas de salud cubiertas.

Así que en esta veda electoral, el presidente ofrece dedicarse a “supervisar obras” y “evaluar” el sistema de salud para dejarlo como “el mejor en el mundo”, pero la verdad que será la “punta de lanza” de Claudia en los estados morenistas para intentar consolidar con su popularidad el triunfo de quien dará continuidad a “su” transformación.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

