En un video* curiosísimo, filmado el viernes 17 de julio, se ve a un señor muy, muy mayor y muy elegante que avanza caminando con su andadera por el pasto del gran patio del castillo de Windsor, y luego a una señora casi igual de mayor y también elegantísima, pero sin andadera y con una larga espada en la mano, que va a su encuentro y pone la punta del arma primero sobre un hombro y luego sobre el otro del caballero. Es que la Reina Isabel II, de 94 años, estaba armando caballero al Capitán Tom Moore, de cien.

Fue una ceremonia insólita: por primera vez se celebró una investidura de caballero al aire libre (covid obliga) y para una sola persona (los “honores” reales, que se otorgan dos veces al año, son siempre colectivos). Pero es que la Reina no quiso postergar el premio a un peculiar héroe de ésos que, en medio del apocalipsis, cuando menos ofrecen un destello de simpatía, de alegría y de esperanza.

Sir Tom, veterano condecorado de la II Guerra Mundial, vive en Bedfordshire con su hija, su yerno y dos nietos, en una casa con un jardín grande. Ya había empezado la pandemia y estaba a punto de cumplir cien años. A él y a sus nietos se les ocurrió hacer una modesta contribución a los servicios de salud, desbordados por las víctimas del coronavirus: se pediría por redes sociales una contribución del público por cada vuelta que el Capitán, con su andadera y trabajosamente, lograra dar al jardín, antes de llegar a su centenario... la apuesta fue que llegara a las cien vueltas.

Pues los británicos, tan peculiares ellos, así como gente de 53 países, para pronto hicieron viral la iniciativa, y el ahora Sir Tom cumplió el 16 de abril con la meta fijada, dos semanas antes de su cumpleaños que era el 30. Pero lo notable es que logró recaudar 31 millones de libras esterlinas (cuando originalmente le tiraba a juntar unas mil).

La tradición de la ceremonia de investidura dicta que el galardonado se prosterne ante la soberana para recibir el título, pero en este caso no fue así. Comentó Sir Tom: “Si me arrodillo, no me vuelvo a levantar”.

*https://www.dailymail.co.uk/news/article-8533479/The-Queen-knight-Captain-Sir-Tom-Moore-Windsor-Castle-today.html