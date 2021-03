Sin la actividad turística no habrá crecimiento, menos desarrollo

Además de buscar tener salud, empleo, seguridad social y educación, en Jalisco -y en todo México- existe la imperiosa necesidad de encontrar formas que le permitan a la gente contar con una manera de vida honesta y suficiente para dotar a las familias de sus necesidades básicas, así como de la posibilidad de disfrutar de una sana recreación y esparcimiento, y para ello no hay como la actividad turística. Nuestra entidad está dotada de una gran cantidad de atractivos naturales y culturales, mismos que administraciones anteriores se ocuparon de fortalecer y promover, pero las actuales pretenden que se hagan las cosas como por arte de magia.

Para nadie es un secreto que a la fecha ya son muchas y muy diversas las causas y razones por las que la economía de nuestro país continuara decreciendo. Y como “lo que hace la mano”, hace también quien le sigue, en Jalisco y sus municipios no podíamos esperar nada mejor, sobre todo porque el tema de la pandemia nos ha afectado tanto, pero tanto, que no son pocos los gobernantes que aceptan que a ellos “les ha caído como anillo al dedo”, para intentar justificar su manifiesta incapacidad e ineficiencia en todos los rubros, pero de manera particular en la actividad turística, aquella a la que durante décadas se le conoció y reconoció como “la gallina de los huevos de oro”, dada su alta productividad en materia de captación de divisas, creación de fuentes de empleo directos e indirectos, preservación de la cultura, pero sobre todo su capacidad para reactivar la redistribución de la riqueza nacional.

Sin embargo, aunque casi todos los gobernantes aceptan -de dientes para afuera- la importancia de contar con una actividad turística en forma, pocos tienen un trabajo, plan u ocurrencia para fortalecerla. Los grandes, medianos y pequeños o micro empresarios en la materia se sienten abandonados de las autoridades, y lo peor es que no existe ningún plan de rescate de la actividad, ahora si que ni siquiera para “taparle el ojo al macho”.

Es verdad que el sector turístico -productor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB)- en el país implica mucha creatividad, empero, si ésta no va acompañada de una adecuada planeación, y alejada de la improvisación de funcionarios, los resultados seguirán siendo los mismos.

APUNTE

No hay necesidad de pretender descubrir el hilo negro, ya un tal Ritz y otro Cook, cada uno por su parte descubrieron desde hace muchas décadas los beneficios de la “gallina de los huevos de oro”.

Desafortunadamente, tal y como me compartía un buen amigo jalisciense hace unos días: frivolidad, destrucción, ineptitud y falsa austeridad es la marca que caracteriza hoy a la Secretaría de Turismo…y como lo que hace la mano, hace el que le sigue, tal parece que así seguiremos.

