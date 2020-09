Sin “Manny” Charros puede seguir adelante

Por más que pudiera consolidarse la falta de acuerdo entre la directiva de Charros de Jalisco y el valioso pelotero José Manuel “Manny” Rodríguez Espinosa, ello no deberá significar un severo problema para que el conjunto albiceleste pueda seguir siendo considerado como uno de los favoritos para disputar la corona en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) , el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno, correspondiente a la campaña 2020-2021 que iniciará el 15 de octubre, debiendo los campiranos abrir serie en Monterrey ante Sultanes, y regresar para la inauguración en su casa de Zapopan el día 20 cuando reciban a Tomateros de Culiacán.

Si bien sería lamentable la baja del capitán de Charros dada su valía y liderazgo tan sólido que ha desarrollado desde que la franquicia estaba situada en Guasave, antes de ser adquirida para radicarse en Jalisco en 2014, tampoco puede afirmarse que sea algo por lo que el equipo vaya a fracasar porque signifique un craso impedimento para aspirar al éxito.

Más allá de entender o quizá justificar el desacuerdo que ahora se sabe claramente es por aspectos económicos, toda vez que el pelotero pretende preservar intacto su salario devengado la última campaña sin atender al compromiso que prácticamente todos sus compañeros aceptaron en cuanto a una reducción en sus percepciones económicas sobre la base de preservar la posibilidad de que el club salga a flote a pesar de las afectaciones financieras por la pandemia, habrá que abocarse a revisar cómo enfrentaría Charros deportivamente la campaña.

Hay que establecer que el equipo tiene una excelente base mexicana y muy buenos peloteros en su listado de foráneos tanto los que van a estar activos en roster como aquellos que estarán en el grupo de reserva para ser administrados en su desempeño según los requerimientos del escuadrón.

En cuanto a la defensa de las posiciones en el infield, además de estar debidamente cubierta la receptoría con peloteros como Gabriel Gutiérrez Espinoza, quien pudiera ser considerado junto con Agustín Murillo -el mejor tercera base de la LMP- como candidatos a ocupar la estafeta de capitán del equipo, se cuenta con dos excelentes catchers como son Jesús Alan Espinoza y Santiago Chávez, además que existe cobertura sólida para la primera base con Henry Urrutia, así como Dariel Álvarez, y Jorge “El Chato” Franco, incluyendo al destacado ligamayorista Christian Villanueva, quien además puede jugar adecuadamente la segunda base en lugar del propio “Manny” Rodríguez, como también es capaz para desempeñarse en la tercera base o en las paradas cortas, siendo que lo mismo podría decirse de Amadeo Zazueta, quien podría permanecer como parador en corto o guareciendo la segunda almohadilla, pero llamando firmemente la atención la presencia de cuatro jóvenes valiosos; dos que ya han estado jugando con Charros en la pasada campaña y lo han hecho muy bien y pueden jugar lo mismo cubriendo la intermedia o la antesala e incluso en las paradas cortas, que son Misael Rivera y Osiel Flores, así como dos chavales que están integrados como parte del roster de equipos de Grandes Ligas en sucursales de Ligas Menores y que han demostrado valía en su desempeño como son Jared Serna y Juan Rodríguez Padrini.

Y a la ofensiva, si bien se extrañaría el bateo fuerte, consistente, y profundo de “Manny”, también es cierto que ya ha habido ocasiones en que el sinaloense se llegó a ver mermado en facultades y el equipo logró salir adelante. En este tema ofensivo se cuenta con muy buenos bateadores como son Villanueva, Murillo y Zazueta, así como el poder de Julián Ornelas, de Sergio Pérez y del “Chato” Franco, y uno de los mejores bateadores del beisbol mexicano que es el cubano Dariel Álvarez, sin quitarle mérito al poder toletero del también antillano Henry Urrutia y recordando que también Gabriel Gutiérrez sabe pegarle bien al madero.

De manera tal que no se va a acabar el mundo para Charros si no llega a un acuerdo con su capitán, por más que lo deseable sería que se logre porque efectivamente “Manny” es un pilar, pero hay que recordar que no hay indispensables y que el equipo no solamente depende de una figura por muy importante que sea. Charros saldrá adelante y seguirá siendo favorito porque además de ello tiene un gran cuerpo de lanzadores.

