“Si no quieren que se enoje, pos no lo cuquen”

Pues nos encontramos con que Claudita dice que la raza está desesperada porque inicien las campañas, lo que debe haber sucedido donde millones, qué digo millones, trillones de entusiastas seguidores atascaron el Zócalo capitalino, donde las notas contarán cuántos cupieron ahí. Qué bueno que haya tantas personas tan entusiastas, lo que permite que yo, que soy un gordo amargoso, pueda decir que no me interesa la campaña ni de la recién casada ni la de ninguna otra candidata o candidato de ningún partido, coalición o amontonamiento. Es más, la señora me cae muy bien y espero esté gozando su reciente matrimonio, por lo que declaro le deseo una eterna luna de miel, todo eso sí, menos las campañas, que son enfadosas en extremo.

Por otra parte, al que tienen como agua para chocolate es a nuestro querido señor Presidente. Aunque a ratos creo que no es enojo sino que es sólo parte del espectáculo, pero si a mí me hubiera pasado, sí me hubiera enojado. Y es que fuerzas del mal, conservadores que acompañaron a Almonte a Miramar por un emperador y, por no dejar de mencionarlos, son hipócritas, mentirosos, racistas, clasistas, vacacionistas, mustios, promotores del club del calzón faroleado, hijos del siete de bastos y que como ya lo dije, deben actuar por encargo de la conspiración mundial, usando un diario muy famoso le dijeron algo muy feo y no nada más feo sino sin ninguna prueba, lo que, desde luego, negó y pa’ que no dijeran que inventaba (lo que son capaces de hacer) y se escandalizaron porque dio el nombre de una reportera y su teléfono, lo que dicen viola su intimidad. Cuando le advirtieron eso al mandatario, dijo que si les molestaba eso, que cambiara de número, lo que a la reportera no debió gustarle y me dicen fuentes -generalmente mal informadas- que en principio ella estuvo de acuerdo con borrarlo si a él, que no le gustaba el periódico, cambiaba de diario, lo que no sé si pasó o no.

Pero las fuerzas de la oscuridad parecen ser más listas y malignas que las fuerzas del bien y no pararon ahí las misas. Durante el fin de semana, como no queriendo la cosa, aparecieron los teléfonos de un hijo del señor presidente que, que yo sepa, ni funcionario es y para que usted lo identifique es un muchachazo casado con una rica que vive en los Estados Unidos, pero siendo hijo, pos cala.

También apareció el teléfono de Claudita, quien sabiamente siguió el consejo de su jefe y cambió el número, y aunque su derecho fue violado, no lloró y lo cambió.

Otros teléfonos aparecidos fueron el de la candidata de la oposición, que decidió no cambiarlo y del que yo creo que es el tribuno preferido del régimen, quien dijo que él da su teléfono en los mítines, así que no le afecta.

