Sheinbaum se ‘desenmascaró’

En un documento del Instituto Nacional Electoral (INE) -publicado el 15 de febrero pasado-, bajo el título ‘Preguntas Frecuentes de la Elección del Poder Judicial 2025’, en su cuestionamiento número 7 dice: “¿Qué pasa con los Partidos Políticos en este Proceso Electoral Extraordinario?”, y la respuesta es clara y contundente. “Los Partidos Políticos no participan en esta elección del Poder Judicial, por lo que no pueden… Promover o apoyar o criticar públicamente a una candidatura… ”.

Inclusive, en la conferencia Del Pueblo desde Palacio Nacional el pasado 11 de abril, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez -según se asienta en la misma página del Gobierno de México-, a pesar de no estar de acuerdo, concluyó que, “... indebidamente el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó ser la única autoridad con atribuciones exclusivas para la promoción del voto y de la participación ciudadana, en virtud de que dichas restricciones no están previstas expresamente en la Constitución y en la ley”, y puntualizando reiteradamente que “... que el gobierno federal no puede promover las elecciones locales y las autoridades locales no pueden promover la elección federal”, además de mostrarlo en una gráfica en la pantalla de la conferencia. ¡Más claro, ni el agua!

Se había establecido que uno de los objetivos de la elección era “Otorgar a la ciudadanía un papel más activo en la selección de quienes administran la justicia en el país. También busca romper con las prácticas tradicionales que limitan estas decisiones a un grupo reducido de actores dentro del sistema judicial, promoviendo así una mayor transparencia y participación democrática”. (?)

¿Y qué sucedió? Que el gobierno -por supuesto- “metió su cuchara”, “les valió… ” la disposición del órgano electoral, escogieron a sus candidatos y los promovieron con los famosos ‘acordeones’ -entre otro tipo de artimañas que se usaron en el proceso electoral-.

Y para confirmar públicamente la manera en que el gobierno federal y el partido oficial ‘amasaron la masa’, fue la misma presidenta Claudia Sheinbaum, quien el viernes por la mañana -se ‘desenmascaró’- admitió que los que pocos que votaron eligieron a jueces, magistrados y ministros que “tienen una historia vinculada con el movimiento de la transformación -entiéndase Morena-, porque el PAN y el PRI se negaron a presentar candidatos -esa era la ordenanza electoral-. Resulta que el PRI y el PAN, primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaron como partido político, se negaron a presentar candidatos. Eso es lo primero. Y segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya a la cuarta transformación. Entonces es natural que, a la hora de votar, personas que tengan una historia vinculada con un movimiento de transformación, y que sean las personas que elige la gente”. Así de clarito, para que no queden dudas.

Usted, ¿qué opina?