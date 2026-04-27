Crece el miedo en GDL, Vallarta, Zapopan…

Sigue ahí la zozobra, la sensación de vulnerabilidad ante el crimen, el miedo que nos dejó la ola de violencia desatada por las células delincuenciales contra la población el domingo negro, como pasará a la historia el pasado 22 de febrero, luego de la detención y muerte del líder del Cártel Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa.

Así lo reflejó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que cada trimestre presenta el INEGI, donde, entre otros datos, mide la percepción de inseguridad pública de los habitantes mayores de 18 años de 91 ciudades urbanas del país.

Guadalajara apareció como la segunda ciudad con más miedo de su población al delito del País, sólo debajo de Irapuato, al pasar de 79.2 a 90.2 en el porcentaje de percepción de inseguridad del cuarto trimestre del 2025, al primero del 2026.

El infierno que vivió Puerto Vallarta aquella fecha, donde se concentraron la mitad de las quemas de negocios y vehículos de todo Jalisco, sacó a ese destino turístico del grupo de los municipios con la más baja percepción de inseguridad al dispararse 27.9 puntos, al pasar de 32 a 59.9 por ciento.

Zapopan fue el segundo municipio, de los seis que se miden en Jalisco, con el mayor crecimiento del temor a ser presa de la delincuencia de sus habitantes con un 16.1 por ciento. De tener un 54.7 por ciento pasó al 70.8.

Tonalá perdió también la recuperación que había tenido al cierre del año pasado. Subió 12.4 puntos la percepción de inseguridad de los tonaltecas al crecer del 56.5 al 68.1 por ciento.

Todos aparecieron en la zona roja de la ENSU, marcados con un asterisco, que por primera vez sustituyó al triángulo rojo que en sus gráficas señalaban a los municipios que aparecen con variaciones importantes de un trimestre a otro, ya sea al alza o la baja en sus porcentajes de percepción de inseguridad. La llamada “diferencia estadística significativa”.

Tlaquepaque y Tlajomulco se libraron del contagio del terror. Por alguna razón su percepción de inseguridad bajó pese a aquella jornada de agresiones delincuenciales. El primero disminuyó de 65.8 a 62.5 por ciento y el segundo de 73.9 a 70.1 por ciento.

Sin embargo, todos, excepto Puerto Vallarta, se colocaron por arriba de la media nacional de percepción de inseguridad de la población que bajó de 63.8 en diciembre a 61.5 en marzo.

El miedo que sienten los que habitan estos seis municipios más poblados de Jalisco, y que seguramente se replica en otros del interior del Estado, como Tapalpa, que fue el lugar del operativo que desencadenó la furia mafiosa, y que esta encuesta no mide, lo tienen también los turistas que siguen sin visitarnos como antes de ese terrible suceso, aún con el poderoso imán del cada vez más próximo Mundial de Futbol.