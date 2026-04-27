El tranvía debe regresar

Las grandes ciudades del siglo XXI enfrentan un dilema que ya no admite evasivas: cómo mover a millones de personas sin convertir la movilidad en una fuente permanente de ruido, contaminación, accidentes y deterioro urbano. Guadalajara no es la excepción. A pesar de los avances en transporte masivo, la ciudad sigue apostando de manera casi exclusiva por sistemas basados en autobuses, incluso en corredores densos donde la infraestructura fija de superficie -tranvías eléctricos o tren ligero urbano- ofrecería ventajas claras. La pregunta es inevitable: si estos sistemas son más limpios, más seguros y más ordenadores del espacio urbano, ¿por qué no los hemos adoptado de manera decidida?

Paradójicamente, Guadalajara ya conoció el tranvía. Desde 1874, la ciudad contó con un sistema que comenzó con el célebre “tren de mulas” y que posteriormente se electrificó.

Aquella red no se limitaba a un solo eje, sino que, con el tiempo, terminó por articular la ciudad en varias direcciones. A partir de 1905, incluso fue operada por capital privado a través de la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza de Guadalajara. No se trató de un experimento marginal: durante décadas, el tranvía estructuró la vida cotidiana de la ciudad.

La red no sólo cruzaba el centro en una malla particularmente densa, sino que se extendía hacia prácticamente todos los bordes urbanos de su tiempo: alcanzaba Zapopan por el Poniente, se internaba hacia Los Colomos y Atemajac por el Norte, conectaba Oblatos y el entorno del Panteón Nuevo hacia el Oriente, y descendía hasta San Pedro Tlaquepaque por el Sur. No era un sistema lineal, sino una red con ramales y bifurcaciones que permitía desplazamientos continuos dentro de una misma lógica de transporte, algo que hoy rara vez se resuelve sin múltiples transbordos.

En 1934, el sistema fue desmantelado y sustituido por camiones. Se retiraron las vías (y muchas se usaron para la construcción de casas y edificios). Se perdió también, poco a poco, la memoria de que alguna vez Guadalajara se movió sobre rieles.

Hoy, cuando se discuten soluciones “innovadoras” para la movilidad urbana, conviene recordar que muchas de ellas ya existían hace más de un siglo. La diferencia es que ahora contamos con evidencia técnica sólida sobre sus ventajas. Los tranvías eléctricos y los sistemas de tren ligero generan menos ruido que los autobuses diésel y, al operar con electricidad, no producen emisiones locales de contaminantes. Incluso frente a los autobuses eléctricos -que representan un avance-, los sistemas sobre rieles tienden a ser más silenciosos y a ofrecer una experiencia de viaje más estable y confortable. En una ciudad saturada acústicamente como Guadalajara, esto no es un lujo: es una mejora directa en la calidad de vida urbana.

La seguridad es otro factor poco discutido. Los sistemas guiados, al circular por trazos definidos, presentan menores tasas de accidentes que los autobuses que comparten carriles con el resto del tráfico.

Menos siniestros implican menos costos sociales, menos presión sobre servicios de emergencia y, sobre todo, una percepción de orden que incentiva a más personas a usar el transporte público.

A esto se suma un elemento que suele incomodar a los planificadores: la imagen urbana también importa. Los sistemas de transporte fijo transmiten una sensación de permanencia y de apuesta de largo plazo. Donde hay rieles, suele haber inversión. Comercios, vivienda y servicios se organizan en torno a una infraestructura que no puede desaparecer de la noche a la mañana. A diferencia de las rutas de autobuses -flexibles, pero también frágiles-, el tranvía tiende a estructurar ciudad. No sólo mueve personas: ordena territorio.

Es cierto que la inversión inicial de estos sistemas es mayor. Instalar vías, estaciones y catenarias cuesta más que adquirir autobuses. Pero, en el largo plazo, los costos operativos y de mantenimiento suelen ser menores, y la vida útil de los vehículos es notablemente más larga. Hay tranvías en Europa que llevan casi un siglo en servicio: los carros del sistema de la Isla de Man operan desde 1893, y la línea 12 de Ginebra lo hace de forma continua desde el siglo XIX. La discusión, entonces, no es únicamente de costo inicial, sino de horizonte.

Guadalajara se enfrenta hoy a una decisión de fondo. Puede seguir parchando su movilidad con soluciones de corto plazo, o puede asumir, de una vez por todas, que las ciudades densas requieren infraestructuras de transporte que ordenen, dignifiquen y estructuren el espacio público. El tranvía y el tren ligero de superficie no son nostalgias románticas: son herramientas contemporáneas de civilización urbana. Tal vez la verdadera pregunta incómoda no sea si podemos permitirnos construirlos, sino por qué tardamos tanto en siquiera plantearlo en serio.