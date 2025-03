Sensei rojinegro

Final Four Concacaf

En tiempo de compensación Panamá le saca el partido a Estados Unidos y lo deja fuera de la Final ganándole 1 – 0, México hace un buen partido un muy buen planteamiento a pesar que el equipo Canadiense siempre estuvo encima del cuadro ex tricolor, por cierto, estrenaron un vistoso uniforme en color negro, muy elegante. Raúl Jiménez se hizo presente en el marcador con 2 goles, el segundo con un golazo de tiro de castigo.

Por el tercer lugar, Canadá derrota a los Estados Unidos 2 – 1, esta vez los Americanos no pudieron ganar sus partidos. La Final fue para México que otra vez se fue arriba con un gol tempranero de Raúl Jiménez, el juego se empató por un penal cometido por la defensa Mexicana, pero después de un partido muy ríspido el equipo Mexicano lo gana por medio de un penal muy inocente de parte del equipo Panameño, otra vez Raúl Jiménez se hace presente y por primera vez el Final Four es ganado por el equipo Azteca.

UEFA Nations League Cuartos de Final

Juegos de Ida

Italia pierde 2 – 1 contra Alemania, Países Bajos le sacan la ventaja y empata a 2 goles contra España, Dinamarca le gana 1 – 0 a Portugal, Croacia derrota 2 – 0 a Francia.

Juegos de Vuelta

España y Países Bajos empatan a tres en el global y se van a tanda de penales ganando los españoles 5 – 4, Francia y Croacia también definen en penales, ganando el cuadro Galo 5 – 4, En un muy buen partido Alemania deja fuera a los Italianos con un global de 5 – 4, Portugal derrota a los Daneses 5 – 2 en tiempos extras.

Semifinal Juegos de Ida

Alemania vs Portugal 4 de Junio 12.45 pm. España vs Francia 5 de Junio 12.45 pm.

Conmebol Eliminatorias para el Mundial

Paraguay 1 – 0 a Chile, Brasil le gana a Colombia 2 – 1, Perú 3 – 1 a Bolivia. Argentina derrota 1 – 0 a Uruguay de visita, esta vez no estuvo Messi, con este resultado Argentina ya tiene su boleto para el mundial, Ecuador vence 2 – 1 a Venezuela.

Próximos Juegos - martes 25 de Marzo

Chile vs Ecuador, Venezuela vs Perú, Bolivia vs Uruguay, Colombia vs Paraguay, Argentina vs Brasil.

Jornada 13 Liga MX

Viernes 28 de Marzo

Necaxa vs Querétaro 7.00 pm, Mazatlán vs Atlas 9.00 pm.

Sábado 29 de Marzo

Juárez vs Puebla 5.00 pm, Toluca vs Pachuca 5.00 pm, América vs Tigres 7.05 pm, Guadalajara vs Cruz Azul 9.05 pm, Monterrey vs Tijuana 9.10 pm.

Domingo 30 de Marzo

Santos vs San Luis 5.00 pm, León vs Pumas 7.00 pm.

Baúl de los Recuerdos

Los Tecos de la UAG

Este equipo tapatío, tuvo varios nombre durante su trayecto en la primera división, se les conocía como: Tecos, Tecolotes y Estudiantes. Equipo fundado en el año de 1971, su casa fue el Estadio tres de Marzo. El Cual tuvo varias remodelaciones para dar más espacio a los seguidores de equipo estudiantil.

Los Tecos junto con el Club San Luis y el Oaxtepec son hasta ahora los únicos clubes de la liga mexicana que han logrado ascender desde la Tercera División. A pesar que la fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara fue en el año de 1935, no fue hasta el año de 1971 que por iniciativa de Antonio Leaño afilio al equipo en la tercera división.

Durante su estadía en la tercera división estuvo bajo el mando del legendario Guillermo Sepúlveda. Pronto logro subir a la segunda división, cuando derrota a La Piedad 4 – 0. Militaron dos años en esa división, lograron su ascenso a la Primera División de México el 5 de julio de 1975. Su entrenador fue Everardo Villaseñor mejor conocido como “ El Cuate”.

Su primer encuentro en la primera división fue en el torneo de copa, perdiendo 3 – 2 con el conjunto del Puebla. Y su primer partido en el torneo regular fue en contra del Club Jalisco, partido jugado en el estadio Jalisco el 29 de octubre de 1975, el marcador fue a favor del cuadro Tecolote por 2 – 0.

En los años 70´s el equipo Universitario tuvo estos logros; 1975 quedo en 2do lugar de su grupo y se metió a la liguilla perdiendo contra el América en cuartos. En el torneo 77 – 78 regresan a la liguilla por el cuarto lugar obtenido en la fase regular, pero los Tigres los dejan fueran en cuartos de final. En 1979 su estrella Hugo Enrique Kiese anota 24 goles en la temporada quedando en tercer lugar de goleo.

Para los año 80´s bajo el mando de Carlos Miloc, lograron su mejor campaña en la primera división, hasta el momento. Terminan como lideres generales y logran una racha de 20 partidos sin conocer la derrota. Su racha fue cortada por el Club Neza. Lamentablemente desilusionan a su gran afición en la liguilla, con un triunfo en 6 partidos.

Empieza un desfile de técnicos, temporada 81/82 Héctor Núñez, la dupla Diego Mercado y Diego Malta en la 83/84, Bora Milutinovic y Juan Manuel Álvarez en la temporada 88/89. El “Oso” José Luis Salazar, uruguayo logra el campeonato de goleo en 1986.

Para el año 90/91 el paraguayo Francisco Ferreira llega de entrenador y para el torneo 92/93 un técnico muy reconocido Alberto Guerra toma el timón del equipo, jamás logró pasar de los cuartos de final en las liguillas a las que pudo acceder.

Victor Manuel Vucetich toma la riendas del equipo para la temporada 93/94 y mete al equipo en la liguilla, el equipo hizo 51 puntos con 17 partidos ganados, 17 empatados y 4 perdidos, marcaron 49 goles y recibieron solo 26, siendo el equipo con menos goles recibidos. Además, el portero Alan Cruz impuso un récord de 737 minutos sin recibir gol.

La gran campaña que hacen, los mete a cuartos de final donde derrotan a los Monarcas Morelia por un global de 6 – 0. Ya en semifinales juegan contra el América , ganan el partido de ida en el Azteca 3 – 2 y en el de vuelta pierden por 2 – 1, el marcador global queda empatados a 4 goles. El conjunto zapopano accedió a la final gracias a que anotó más goles como visitante (criterio de desempate en el marcador global usado en esos años).

Llegaría la gran final, para el cuadro Teco y su rival fue el Santos, el primer juego se llevó a cabo en Torreón y el marcado fue 1 – 0 a favor del cuadro de la Laguna, el gol anotado por Daniel “el Travieso” Guzman. Para el juego de vuelta con las localidades agotadas y un ambiente nunca antes visto en el estadio 3 de Marzo la noche del 30 de abril de 1994. Con el apoyo de su afición más aficionados de Chivas y de Atlas que se sumaron a alentar al cuadro tecolote. Al minuto 22, con un autogol de Jesus Gómez, el equipo local logra el empate en el marcador global, después del tiempo normal transcurrido se van a tiempos extras. Y Osmar Donizete marcó el gol que le dio a los Tecos de la UAG la victoria y su primer título en la Primera División de México.

Este fue parte del equipo que utilizo el equipo Universitario: Osmar Donizete Cándido, Marcelo Gonçalves, Porfirio Jiménez, Jaime Ordiales, Carlos Briones, Roberto Medina, Edson Zwaricz, Claudio Morena, Duilio Davino, Eustasio Rizo comandados por Victor M Vucetich.

Para el campeonato 94/95 por la vía del repechaje volvieron a jugar una liguilla, pero fueron eliminados por el Necaxa. En los años posteriores no pudo entrar a la fase de liguillas. En el torneo de Verano 1998 fue eliminado por el Atlas y en el Invierno de ese año lo elimino el Necaxa. En los campeonatos jugados de 1999 al 2002 el equipo termino a media tabla.

En el 2003 tuvo un torneo para el olvido ya que quedo en el último lugar, logrando solo 7 puntos, con una victoria, 4 empates y 14 derrotas. Estableció en esa época el récord de menos puntos obtenidos, se salvó del descenso ya que fueron los Colibríes de Cuernavaca los que bajaron.

Tecos inicio el Clausura 2005 con la intención de hacer un mejor papel, tras las lamentables campañas que tuvo. De la mano del Daniel Guzmán el equipo hizo un muy buen torneo y accedió a la liguilla por el título, jugando primero contra el Necaxa, al cual derroto. En las semifinales se topó con el Morelia, llamado en aquel entonces Monarcas. Ganándole con marcador global de 2-1.

Así sorpresivamente llegan a la gran final, su adversario sería el Club América. Un detalle muy curioso de este enfrentamiento fue que los Hermanos Davino, Dulio por el América y Flavio por la UAG se verían las caras. El partido de ida termino 1 a 1, América empato con un polémico penal anotado por Cuauhtémoc Blanco al minuto 88. Para el juego de vuelta en el estadio azteca el marcador fue de 6 – 3 dándole el título al Club América.

Con Bombo y Platillos el Lic. Antonio Leaños Reyes anuncia el 25 de mayo del 2009, el cambio de nombre del equipo Tecolote, a partir de ahora se les conocería como: Club Deportivo Estudiantes Tecos, cambiando su tradicional uniforme y el escudo.

Tras el cambio de nombre, el equipo no logro clasificar a la liguilla del Apertura 2009, pero a lo que si accedió fue a la interliga 2010, lo cual le permitió jugar la Copa Libertadores del 2010, calificando como México 3. Su rival fue el equipo Peruano Juan Aurich. Donde perdió 2 – 0, para el partido de vuelta vuelven a perder en casa 2 – 1, para un global de 4 – 1. Quedando eliminados del certamen.

El 13 abril del 2012 el Atlas gana su juego en contra del Monterrey y envía a los Estudiantes a la Liga de Ascenso, el 21 de abril fue el último partido de visitante en primera división perdiendo 5 – 2 con el Cruz Azul. Y jugando contra Querétaro en su estadio se despide del máximo circuito donde milito por 37 años, así fue como participaron en el torneo de la Liga de Ascenso de México cuando terminó el Clausura 2012.

Un golpe muy fuerte para la afición de Los Estudiantes Tecos, fue la venta del equipo al Grupo Pachuca, que le cambio de nombre a: Mineros de Zacatecas y llevándose al equipo a esa entidad. Para mayo del 2015 todas las filiales de Estudiantes Tecos fueron trasladadas a Zacatecas.

Durante los años que el equipo Tecolote participo en la Primera División, tuvieron gran rivalidad con los otros equipos locales: Chivas, Atlas, Jalisco y UdeG, con los Leones Negros protagonizaban el Clásico Universitario del Occidente.

Hay que recordar que el hijo de un directivo Juan Carlos “ Cheto Leaño” fue jugador activo del equipo, jugo desde 1998 hasta el 2013, participo en 301 partidos y anotó 9 goles.

Trayectoria del equipo

Temporadas en Primera División: 37 (1975-2012).

Temporadas en Liga de Ascenso: 4 (1974, 2012-2014).

Temporadas en Segunda División: 2 (1971-1972).

Temporadas en Tercera División: 2

Liguillas por el título: 24

Finales por el título: 2 (93-94, Cl. 2005)

Mayor goleada conseguida: 7-0 frente a Unión de Curtidores (77-78)

Mayor goleada recibida: 9-0 frente al Pumas UNAM (1975-76)

Máximo goleador: Bandera de Paraguay Hugo Kiese (108)

Más puntos en una temporada:

En torneos largos: 51 (1980-81 y 1993-94)

En torneos cortos: 31 (invierno 1998 y Apertura 2003)

Menos puntos en una temporada:

En torneos largos: 29 (1991-92)

En torneos cortos: 7 (Clausura 2003)

Mayor número de goles marcados en una temporada:

En torneos largos: 73 (1977-78)

En torneos cortos: 33 (invierno 2000)

Campeones de Goleo: José Luis “Oso” Salazar, Uruguayo 27 Goles Torneo 86 / 87. Sebastián “Loco” Abreu, Uruguayo 14 Goles Verano 2000.

Algunos Jugadores importantes que militaron: Hugo Enrique Kiese, Eustasio Rizo, Osmar Donizete, Zdenko Muf, Migue Angel Gamboa, Javier “Chícharo” Hernández, Sebastián Abreu, Edmur Lucas, Enrique Villalba.

Y que siga, rodando el balón.