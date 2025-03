El auténtico campo de exterminio es Jalisco

El manoseo político contaminó el relato de lo ocurrido en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

El oficialismo —la Presidenta, el statu quo morenista y su aparato de propaganda— niega la existencia de un campo de exterminio y cualquier idea de hornos crematorios.

Sin embargo, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insiste en la existencia de puntos de cremación con estructuras de ladrillo y piedra. La semana pasada, el colectivo rechazó que se trate de un montaje y mostró nuevos videos en su Facebook, grabados el pasado 5 de marzo, con las zanjas y restos humanos calcinados.

Hay una pugna sobre el sentido de lo “real” en torno al centro de adiestramiento del crimen. No obstante, sin una investigación judicial sólida, el tema sólo se presta a la escenificación y al manejo político.

No perdamos el foco. El Rancho Izaguirre no es la causa sino sólo una consecuencia. El verdadero centro de exterminio no es Teuchitlán sino Jalisco.

Esta afirmación es demostrable con cifras oficiales del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de Jalisco. Aquí no caben las interpretaciones.

¿Qué nombre darían a un territorio como Jalisco, en donde desaparecieron nueve mil 329 personas en seis años durante la gestión de Enrique Alfaro?

Esto significa que desaparecieron en promedio:

• 4 personas todos los días.

• 28 cada semana.

• 117 al mes.

¿Alcanzan a dimensionar? Hablo de la ausencia de cientos de seres humanos a lo largo de seis años.

Cuando Alfaro llegó al gobierno, en diciembre de 2018, había cuatro mil 856 personas desaparecidas. Al acabar su administración dejó 14 mil 185 ausentes.

En el mismo periodo alfarista se localizaron 171 fosas clandestinas con mil 846 personas inhumadas.

Suena tan grave como para lanzar, mínimo, una emergencia nacional, ¿no?

En tres meses correspondientes al nuevo Gobierno, nada ha cambiado. De diciembre a febrero, la tendencia es la misma.

Han desaparecido 379 personas y se han localizado 15 fosas clandestinas con 36 cuerpos inhumados.

La reiteración estadística se ha convertido en una forma de anestesia ante la emergencia de las desapariciones. El uso abusivo de datos ha frivolizado la dimensión humana. Por eso apelo a la sensibilidad del lector y lectora para tratar de ponerle rostro a esta tragedia plasmada en números.

La imagen de los 154 pares de zapatos en el rancho Izaguirre sirvió para que el país, por fin, voltee a ver a Jalisco como el epicentro nacional que ocupa en la crisis humanitaria de las desapariciones en México.

Si el Rancho Izaguirre era también un centro de exterminio resulta, por ahora, secundario, pues todo Jalisco lo es.