Sensei rojinegro

El futbol como tal, es visto en el mundo como uno de los deportes más seguidos y vistos, siempre hay apasionamiento y este llega hacer hasta ser violento.

Alrededor del orbe ha habido muchos conflictos bélicos por el futbol, uno de ellos fue en nuestra zona de Concacaf, en el año 1970 cuando El Salvador y Honduras jugaban para un lugar en el México 70. Lamentablemente trataron de saldar una cuenta pendiente de tipo demográfico y político en los dos partidos de esa eliminatoria. En el juego de ida en Tegucigalpa los locales ganaron 1 a 0, una noche anterior al juego hubo mucha bulla y ruido en el hotel de los visitantes, el juego de vuelta El Salvador gana con un contundente 3 – 0, y los hondureños reclamaron que jugaron bajo peligro de muerte, con un grito ofensivo la hinchada hondureña que se prendió, “hondureño toma un leño y mata un salvadoreño “. Esto dio pie para que más de 300,000 salvadoreños fueran atacados y violentados en territorio hondureño, ya que en tierras hondureñas acogía una gran colonia de inmigrantes, el ejército de El Salvador respondió invadiendo tierras hondureñas. La OEA tuvo que intervenir y firmaron la paz.

El astro brasileño Edson Arantes mejor conocido como Pele, fue el artífice para un alto al fuego temporal en Nigeria en 1969, al haber un enfrentamiento armado entre fuerzas del Congo-Brazzavile y del Congo-Kinshasa que tenían una lucha en la zona por el control de la misma, se le llamo la Guerra de Biafra, con la visita del famoso Santos equipo de o ‘reí Pele que fue invitado a jugar un 26 de enero de 1969 en Lagos la capital nigeriana. El conflicto era lejos, y con la inseguridad y el temor a un atentado, el partido se jugó con un fuerte desplazamiento militar, el famoso equipo brasileño se enfrentó a la selección nigeriana, el encuentro termino con un empate a dos goles, Pele anoto los 2 goles de su equipo.

La Copa Mundial se suspendió 2 veces por la 2da guerra mundial, este conflicto en Europa, el Norte de África y al sureste asiático, el torneo mundialista de 1942 y el de 1946, no se pudieron realizar por la lamentable guerra. La guerra civil española estaba en su apogeo en 1938 y en ese año se jugaba el mundial en Francia, este conflicto bélico se combatía a 800 km de Paris, por obvias razones el cuadro español no participo en este mundial. En 1950 se jugaba el mundial en Brasil, después de la pausa por la segunda guerra mundial, los partidos de este torneo coincidieron con el inicio de la guerra de Corea, Corea del Norte atacaba para tomar el control de su península. La guerra arrastro a Estados Unidos, China y la Unión Soviética, Previamente la FIFA había decretado que Alemania y Japón no podían jugar por su papel en la Segunda Guerra Mundial como potencias del Eje. Estados Unidos si participo, aunque era uno de los involucrados en esa guerra, y España regreso a la justa mundialista.

La guerra de Vietnam abarco tres mundiales a lo largo de su confrontación, siendo estos Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962. Fue hasta 1964 cuando los Estados Unidos entraron activamente a los combates. Esta guerra abarco 20 años y también afecto a los mundiales de 1966 de Inglaterra donde un implicado en el conflicto, Rusia participo. Al igual que en 1970 en México, los soviéticos si participaron. Durante la copa en México también coincidió con la invasión a Camboya por parte de los Estados Unidos. Cuando Alemania organizo su mundial la guerra en Vietnam estaba ya muy cerca de su fin. En estos tres últimos mundiales no participaron los Estados Unidos ni Vietnam del Norte ni Vietnam del Sur, el que si participo en 1966 fue Francia que en su momento fue una antigua colonia que controlo a Vietnam.

El mundial de España 1982 muy recordado en México por la no participación de nuestro país por el tema de los cachirules, se vio afectado por una disputa muy conocida “Las Malvinas” entre el Reino Unido y Argentina, al mismo tiempo Israel invadió el sur de Líbano. En el México 86 durante su desarrollo Irán peleaba contra Iraq en un conflicto que dejo miles de muertos.

Así se escribió la historia de mundiales afectados por la guerra y algunos conflictos que entorpecieron o dañaron, lo hermoso que es este deporte de la patada.

Fue impactante este torneo para los Rojinegros, ya se fueron de vacaciones y obvio no hay noticias y creo que no las abra pronto, al modo de los Orlegi. No creo que ya estén trabajando en refuerzos, como siempre a pesar que quedan como 70 días para el siguiente estos señores se empezaran a mover unos días antes del inicio, y si no al tiempo. Esperaran a ver que pedacera les prestan. Parece que es eminente la salida de Camilo Vargas, ya están preguntando por el varios equipos, de la MLS y algunos de nuestro país, es obvio que se les iluminan los ojos a los dueños y lo más seguro es que lo vayan a negociar.

Los números que dejaron son alarmantes, el Atlas fue el equipo con más expulsados durante el torneo, con un total de 8, 37 amonestados con un promedio de 2.17 por partido. Se anotaron un total de 21 goles, durante el primer tiempo fueron 15 los que se metieron y en los segundos tiempos 6 goles, los que recibió el equipo fueron 31 goles, 13 anotados en el primer tiempo y 18 en el segundo tiempo. el máximo goleador fue Eduardo “Mudo “Aguirre con 6. Se termino en el lugar 17 y en los torneos 2024 – 2025 se va iniciar en 16avo lugar en el porcentaje con 0.9559, en zona de multa.

La Categoría sub 23 no califico y termino en 10 lugar, la Sub 17 tampoco califico y se quedó en 13avo lugar, la femenil que este campeonato ha tenido altibajos y se ha estado restructurando poco a poco termino en lugar 12avo, el profesor Roberto Medina que ya ha sido campeón en esta categoría, ha sido paciente y creo que en el siguiente torneo va tener un mejor equipo.

La Champions es la Champions, en un muy buen juego de ida y vuelta, Bayern no aprovecha su Locaía y empata a 2 goles con el Real Madrid, los merengues saben jugar estas instancias y creo yo que los Germanos los dejaron vivir, todo queda para la vuelta el miércoles 8 de mayo. Borussia Dortmund le gana al PSG 1-0, este equipo es el favorito en esta llave, pero hizo lo suyo en casa, ahora visitara al cuadro francés el martes 7 de mayo.

En la Concachampions, América increíblemente no le supo jugar al juvenil Pachuca, los tuzos se pusieron al frente muy pronto con 2 goles, las águilas no pudieron abrir y descifrar el juego y toparon con pared, un golpe muy duro para las águilas, ahora a pensar en la liguilla y el bi campeonato, y Pachuca a la gran final. Cuando el Monterrey tenía listo todo, su estadio su gente, su clima. Se le aparece el Columbus Crew y lo dobla 5 – 2 en el global, este equipo americano ha estado tumbando uno a uno a los mexicanos y ahora va a la final contra el Pachuca a un solo juego, en territorio Hidalguense. Este juego está programado para Junio 1º, un día antes de las elecciones en el estadio de Pachuca y no podrán vender cervezas.

En el play in, Querétaro quedo afuera al perder con Necaxa. Pachuca y Necaxa definieron el lugar restante para la liguilla, Pachuca lo gano 2-1, Las llaves de la liguilla son el Clásico de Monterrey entre Rayados y los Tigres, Toluca contra las Chivas, Cruz Azul contra los Pumas y América contra los Tuzos, los días y horarios de los juegos de ida y vuelta los darán el día de hoy.

En la expansión Los Leones Negros de la UdeG, con un global de 4 – 2 vence al equipo de La Paz, los Potros del Atlante gana 8 – 1 al Tapatío, el equipo del chiverio no fue rival para los de la capital. La gran final la jugaran U de G contra Atlante, los melenudos visitaran a los Potros y regresaran a jugar en esta ciudad. Hoy se darán los horarios y los días de estos juegos.

La liga femenil entra también a la liguilla, los juegos serán: FC Juárez vs Tigres, Pumitas vs Rayadas de Monterrey, Guadalajara vs América y León vs Pachuca.Y que siga Rodando el balón.