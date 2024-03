Sensei rojinegro

Me tocó vivir muy chico que mi padre, Directivo del Atlas, junto con un grupo de amigos y también directivos, se tronaban los dedos para poder juntar la nómina del equipo, y varios de ellos, empresarios, ponían de sus bolsas para lograrlo. Mencionarlos a todos sería largo, y a lo mejor se me olvidarían varios nombres y sería injusto.

En los últimos años de los socios a cargo de mis rojinegros me di cuenta, por la cercanía con varios amigos y parientes que ahí estaban, cómo batallaban para salir a flote para la nómina del primer equipo, y más con las fuerzas básicas, ya que prácticamente no había dinero. Y tenían que hacerse salidas a sus partidos con algunos dirigentes poniendo de su bolsa, ya fuera para gasolina y comidas de los muchachos en su trayecto. Varias veces ya no pudieron salir a jugar porque ya no había lana, muchos prospectos que me tocó ver muy interesantes ya no siguieron en la institución porque no veían futuro y se fueron a buscarlo a otros equipos.

Veía cómo el conjunto podía desaparecer, y cuando TV Azteca decidió comprar al Atlas, como todos los rojinegros, al principio pensé que esto podría ser benéfico y que ya no se iba a sufrir.

Fui invitado por la Vieja Guardia a la presentación a un Hotel de av. Niños Héroes y López Mateos. TV Azteca hizo todo un espectáculo, y la verdad, imaginamos que vendría un cambio.

Ilusamente, pensamos que íbamos a ser un equipazo y la competencia del otro grupo televisivo, pero ¡oh, decepción! Fue solo un sueño. TV Azteca puso como presidente de los Zorros a un tipo que no sabía de gestión deportiva y menos de futbol, y terminamos volviendo a las andadas.

La llegada de Grupo Orlegi también causó ilusión al saber que tenían la experiencia en el medio, ya que su otro equipo, Santos, había sido campeón y llamaba la atención su acertada selección de refuerzos, sobre todo de los extranjeros. Lo primero que hicieron a su llegada fue despedir a los pocos verdaderos formadores que había en las fuerzas básicas y trajeron a gente de su confianza. Se dejó salir a quienes realmente conocían la institución.

Armaron al Atlas, y con el tiempo llegaron dos campeonatos, que para ser sincero muchos aficionados rojinegros pensábamos que nunca íbamos a ver. El bicampeonato fue algo más que soñado e imaginamos que ese iba a ser el despegue, pero noooo. Ellos tenían otras ideas y empezaron a desprenderse poco a poco de los jugadores importantes y contratar gente que era barata o se las prestaban; las consecuencias ya las estamos viviendo y el equipo se hunde cada vez más.

Lo que faltaba, las declaraciones del "Títere" José Riestra del pasado jueves no tienen m... Ahora sí fue el colmo, ahora sí se quiere poner exigente después de que dejaron un equipo trespeleque y trajeron un técnico de quinta división; obvio así no se puede y menos sin invertir en buenos refuerzos, de veras está menso este señor.

Ahora la afición pide la salida de Riestra y que el dueño del equipo decida si le interesa seguir con el equipo o de plano que busque quien deberás quiera seguir adelante e invierta con la cabeza. Realmente no sabemos cómo va a terminar esta desagradable historia. ¡Pobres mis Rojinegros, en dónde caímos!

La Concachampions ya entró a los cuartos de final, Pachuca le dio una soberana paseada al Philadelphia Union con una gran actuación de Salomón Rondón, venezolano que desde que llegó a nuestro futbol ha demostrado su gran calidad. Señores de Orlegi, de estos refuerzos son los que necesita el rojinegro, Pachuca nomas les metió 6 goles y finiquitó el partido.

En el otro duelo, Tigres también ganó la vuelta 4-2 al Orlando City.

Además, una gran reacción del Chiverío, al ponerse 2-0 frente a un América que empezó aletargado, pero que en el segundo tiempo de la vuelta entró al partido y logró sacudirse, para que la serie terminara 5-3 a su favor; el arbitraje malito del guatemalteco perdonó al Rebaño de las expulsiones de Javier "Chicharito" Hernández y de Antonio "Pollo" Briseño que siempre enseña sus limitantes, y para cerrar, un penalty que no le cobran a Julián Quiñones.

En otra llave, Monterrey ganó 3-1 en el global al Cincinnati.

Los cuartos de final de la Concachampions se jugarán en abril, y los juegos quedaron así: Pachuca vs Herediano, América vs New England, los ganadores de esta llave jugarán entre sí. En la otra llave serán Columbus vs Tigres y Monterrey vs Inter de Miami. Muy buenos agarrones habrá.

También la Champions League ya está en cuartos de final con muy buenos encuentros, así quedaron: Arsenal vs Bayern Múnich; Atlético de Madrid vs Borussia Dortmund; Real Madrid vs Manchester City; PSG vs Barcelona. Tres equipos españoles, 2 ingleses, 2 alemanes y un francés. Los juegos de ida serán los días 9 y 10 de abril y los de vuelta serán 16 y 17 del mismo mes.

La jornada 12 de la Liga MX inició con el juego Querétaro contra Bravos de Juárez, ganando 1 a 0 los Queretanos; en la frontera, Xolos dejo ir el triunfo en la compensación y empataron a 2 goles con Santos, increíble que los fronterizos no han ganado en este torneo; la Máquina de Cruz azul dejó de pitar, empezó ganando y termino perdiendo 2 a 1 con el sorprendente Necaxa; la Fiera hace válida su localía y le gana 2 a 1 al Puebla; Tigres goleó al Mazatlán 5 a 1 con una gran actuación de Marcelo Flores; el tan esperado tercer duelo seguido de las Chivas contra el América terminó en un soso empate a cero goles, pero este resultado hace que el conjunto tapatío salga de la zona del play-in.

Nuevamente, el Guadalajara puso de inicio al Chicharito y lamentablemente no ha podido ser un referente para su equipo, parece que viene de arriba la orden de que juegue, el patrón manda.

Y lo que ya sabíamos, Atlas no iba a poder con el superlíder Monterrey, en los primeros minutos se tuvieron varias oportunidades, pero como siempre no se concretaron, y los Rayados con su juego cansino metió dos goles mientras que los rojinegros solo pudieron hacer uno y así quedo el partido. El público enardecido pidió la salida del técnico, a ver qué dicen los señores de Orlegi.

Toluca domó al Puma y le metió tres goles, otra vez el portero Tiago Volpi anotó de penal; y en otro duelo, San Luis frenó al Pachuca y le ganó 2 a 1.

Se viene una semana de fecha FIFA y se suspende la liga una semana. La Selección Mexicana enfrentará a Panamá en la Liga de Naciones de Concacaf. Varios jugadores de nuestros equipos se van a jugar a Sudamérica las eliminatorias del mundial.

Y que siga rodando el balón.