Sensei rojinegro

Ahora con el muy sonado caso de Nahuel Guzmán, este argentino patán de los Tigres, que no hay que dejar de reconocer es un excelente portero, pero en su paso por nuestro futbol ha dado mucho de qué hablar por sus actitudes antideportivas.

Me recuerda como a lo largo de los años en nuestros campeonatos siempre hubo muchos casos de actos como este. Donde de una forma u otra se quería sacar ventaja.

Quien no recuerda cuando se jugaba en la selva cañera de Zacatepec, dejaban el pasto crecido regaban el campo y con el calor infernal que hacía por que se jugaba al mediodía, daban muchas ventajas al cuadro local, otros casos muy sonados los que hacia un entrenador chileno que fue jugador del América que se casó con una cantante muy conocida, a este señor se le conocen una serie de mañas y trampas, como pintar unas horas antes del partido el vestidor del equipo visitante o cerrarles la llave del agua caliente y hasta dejarlos sin luz, también a este chaparrito se le atribuyen el enviarles a ciertos jugadores del equipo visitante a la concentración del hotel algunas chicas de la vida galante a sus cuartos, y dar aquellas famosas "pingas" a sus jugadores. En otra ocasión un entrenador, se le ocurrió meter abejas al vestidor del equipo visitante, obvio al darse cuenta no lo usaron debiendo cambiarse en el camión y regresarse sin bañarse.

Se me viene a la memoria un gran personaje, Nacho Trelles que varias veces aventaba el balón al campo cuando el equipo contrario atacaba. Y muchas veces se metía al campo para frenar el ataque a su equipo, todo un señorón. O en otras ocasiones desinflaban los balones y los retornaban al campo para dilatar los partidos, también sacar a los baloneros del campo para que no regresaran los balones.

Hay otros casos insólitos en nuestro futbol, como cuando el rector de la universidad autónoma de Tamaulipas, jugo en un partido oficial este señor llamado Humberto Filizola, cumplió su deseo de hacerlo frente al América y casi les mete un gol, estando de entrenador del equipo Jesus Bracamontes.

Por unos zapatos, quien no recuerda lo que paso a Alfredo Tena, que, por no querer cambiar de marca de zapatos, la que patrocinaba a la selección y aferrarse a la suya, se quedó sin mundial y le abrió la puerta de rebote a Fernando Quirarte, este último tuvo un inolvidable mundial.

Hay otro caso muy parecido con un histórico futbolista y ahora analista de la televisión, el legendario Enrique Borja, a él le congelaron en la selección, El jugador tenía un contrato con una refresquera de cola, mientras que El Tri había hecho un convenio con la competencia. Con 24 años y una inercia goleadora, Borja se perfilaba como el ariete estrella para la justa en México en 1970. No obstante, el tema de patrocinadores y una lesión lo privó de brillar como se tenía presupuestado.

A las Chivas se les ocurrió homenajear al inolvidable Salvador Reyes en pleno juego en 2008 contra los Pumas, lo curioso de este hecho fue que el famoso melón, tenía 72 años estuvo en la cancha menos de 1 minuto. Y obvio salió ovacionado del campo, cabe la pena mencionar que tuvieron que registrarlo ante la federación como jugador activo.

Otra muy buena anécdota fue cuando, se jugaba el Atlas vs Correcaminos por el año 1994, de repente el árbitro se da cuenta que no había portero en la cancha, este se había salido corriendo hacia el vestidor con la urgencia de entrar al baño, el estómago lo había traicionado, el colegiado tuvo que parar el partido y esperar que el “Fugas “Martínez regresara, así lo bautizaron sus compañeros.

Hay una muy buena, por los años 50´s que le paso al Atlas, cuando mi padre era directivo. Esta fue el equipo iba a jugar contra el Irapuato y le pasaron el pitazo a mi papa, que tenían planeado darles serenata toda la noche al equipo con la intención de no dejarlos dormir, entonces los directivos optaron desprender el vagón donde viaja el equipo en el tren y dejarlo en la vía antes de la ciudad de las fresas y se fueron en el tren algunos directivos y auxiliares del equipo, obviamente no los dejaron dormir creyendo que era el equipo, nunca se percataron que no eran, al día siguiente una maquina fue por el equipo y llego a jugar muy descansados. Esta son unas cuantas historias y anécdotas de nuestro folclórico futbol.

En la Concachampions, Pachuca saca un valioso empate contra el América a 1, los tuzos supieron jugarles a las águilas y prácticamente le cerraron los espacios, dejaron todo para la ida, este juego será el martes 30. Monterrey no pudo en su visita al Columbus Crew y pierde 2 a1, ahora tendrá que buscar su pase a la final el miércoles 1º de Mayo jugando en casa.

La semana pasada di una información errónea acerca de los juegos de la Champions, corrijo los juegos será; este martes 30 Bayern vs Real Madrid y el Dortmund vs PSG el 1º de mayo, la vuelta se jugará el martes 7 de mayo PSG vs Dortmund y el miércoles 8 Real Madrid vs Bayern M.

Se jugó la última jornada del campeonato regular, América fue a visitar al Puebla y le gana 2-1, con un cuadro alternativo cuidando sus fichas para su juego de vuelta en la Concachampions. Querétaro le hizo la maldad a los Pumas, que ahora fueron unos simples gatitos y empatan a 1 – 1, esto le permite estar en el play in, increíblemente el León no juega a tope su partido contra los Bravos, empatan y esto no le permite estar en la siguiente instancia.

Tigres vuelve a golear, ahora 4-1 a los Xolos, ya agarró buen paso y le da una lección a su ex técnico, que los viejitos todavía pueden. Cruz Azul visita a los Diablos, le gana en su casa 1-0 y de paso lo baja del 2do lugar. Pachuca le apuesta a la semifinal de la concachampions, juega con plantel alterno rescata un empate a 1 con el Mazatlán. Monterrey en una feria de goles gana 5 – 2 de visita al Necaxa, en otro juego intrascendente San Luis va al Territorio Santos y lo golea 3 – 0. El Play in queda así Pachuca recibirá a los Pumas y Necaxa se enfrentará al Querétaro. Y los únicos juegos ya asegurados en la liguilla van a ser Toluca contra el Chiverio y el Clásico Regio Monterrey contra Tigres.

Se veía venir, lo que empieza mal termina muy muy mal. En el clásico para ser sincero no esperaba mucho del rojinegro, uno quisiera que arrollara y humillara al rival más odiado, pero no había con qué. Un técnico si se le puede llamar así el españolete este que nunca debió de haber llegado, pero los dueños le apuestan a lo baratito. El equipo tuvo gas solo los primeros 30 minutos y de ahí a sufrir era evidente que la deficiente preparación física que se vio a lo largo del torneo, ayer volvió a aparecer y los jugadores no tenían gas y en la banca no se daban cuenta que había que hacer cambios. Beñat debería irse a la madre, patria muy pronto. Como siempre es y así será la fiel se hizo presente y apoyaron, pero la mayoría rival los opaco. Que se viene para este muy sufrido equipo, lo que todos pensamos darle salida a muchos jugadores que ya no quieren estar y eso lo demostraron, apuntalar al equipo con buenos refuerzos, en los últimos juegos el disque técnico empezó aventar jugadores chavos, más con la idea de justificar que darles juego, si eso va ser así pues ojalá la cantera si es que hay, de la cara. Y sabemos que Orlegi se va dar cuenta tarde que temprano su gran error en mantener a Beñat. Por otro lado, da risa, que el fraude Chiva, llamada Chicharito, celebro el triunfo como si el haya ayudado, que tristeza que barra con su prestigio, pero de algún modo tiene que justificar el billetal que les saco.

Y que siga rodando el balón.