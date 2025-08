Sensei Rojinegro

Resultados Leagues Cup

Toluca iba perdiendo 2 – 0 y empató contra Columbus Crew, y en la tanda de penaltis el Diablo sacó el punto extra. León empata a 1 gol contra el Montreal y también se van a los penales, pero pierden por el punto extra. Puebla golea 3 – 0 al New York City, increíblemente había mucha afición poblana en el estadio. Tigres fue muy superior y derrota a Houston Dynamo 4 – 1. Pachuca derrota 3 – 2 al San Diego FC, llevaba una ventaja cómoda y solo se complicó. Mazatlán empata a un gol contra LAFC, pero en la tanda de penaltis pierde el punto extra.

América empata a 2 goles contra Real Salt Lake y en penales muy mal tirados pierde el punto extra. Pumas y Orlando City empatan a 1 gol, el punto extra se lo llevan los Pumas. San Luis fue goleado por el Portland Timbers 4 – 0. Minnesota United F.C. 4 – 1 a Querétaro. Necaxa 3 Atlanta United 1, los rojiblanco hicieron un muy buen juego. Atlas pierde 2 – 1 contra el Inter Miami, un descuido en los últimos segundos impidió que este juego se definiera en penales, un arbitraje muy cargado al equipo de Messi.

Mal día para los equipos Mexicanos el miércoles, LA Galaxy golea 5 a 2 a los Xolos, Colorado R le gana 2 – 1 al Santos, Cincinnati 3 – 2 al Monterrey, el disque súper equipo regio no pudo. Bravos de Juárez fue el único que saco la casta por la Liga Mx le gana 4 – 1 a Charlotte FC. El campeón de los torneos “patitos” o sea la Chivas caen contra el New York Red Bull 1 - 0. Y lo más increíble y desastroso fue la goleada al Cruz Azul por 7 – 0. Seattle Sounders descarrila a la máquina.

León vuelve a caer, ahora con el NYC FC por 2 – 0, los Leoneses ya se pueden ir para su casa, aunque les falta un juego. Columbus Crew derrota 3 – 1 al Puebla. Mazatlán derrota 2 – 0 a Houston Dynamo . Toluca derrota 2 – 1 al Montreal. Pachuca empata a 1 gol con el LAFC y pierde el punto extra en penales. Tigres le gana 2 – 1 al San Diego y lleva paso perfecto.

Orlando City aprovechó que Atlas presentó un cuadro alterno y lo golea 3 – 1. Necaxa empata a 2 goles con el Inter Miami, pero cae en penales por el punto extra. Los Pumas derrotan 3 – 2 Atlanta United. América empata a 3 goles con el Minnesota y en penales se lleva el punto extra, También San Luis empata y se lleva el extra, derrotando a Real Salt Lake. Timbers de Portland le ganaron 1 – 0 al Querétaro.

Bravos de Juárez terminan empatando a 2 goles con Cincinnati, se van a penales y los fronterizos se llevan el punto extra. A Chivas otra vez le empatan en los últimos segundos del partido, quedan 2 a 2 contra Charlotte FC, ganan el punto extra en penales. Monterrey empata a 1 gol con el Red Bull NY, los regios ganan el punto extra en penales, disque 2 grandes Chivas como Monterrey no les va alcanzar. Tijuana 2 Colorado Rapids 1 a ninguno les alcanza para calificar. Santos pierde 2 – 1 con el Seattle Sounders. Cruz Azul empata a 1 gol contra LA Galaxy y en penaltis se lleva el punto extra la máquina.

Los equipos que ya están fuera de la Leagues Cup

Atlas, León, Querétaro, Chivas, Monterrey, San Luis, Tijuana, Puebla, Santos, Cruz Azul, América.

Atlas en la Leagues Cup

A falta de 1 juego, muy triste la participación del equipo en el torneo, contra Inter de Miami la falta de manejo de partido ya para terminar el juego, le dio el triunfo a los de Messi. Contra Orlando inexplicablemente sale Pineda con un cuadro alterno, sí que esta bruto Gonzalo, en qué cabeza cabe jugarlo así sal a ganarlo y luego verás lo que sigue.

Pineda desde que llego ha demostrado un gran incapacidad en el manejo del equipo y desconocimiento de la Liga MX. Como es posible que las cabezas del equipo, si es que existen le permitieran tomar esa decisión. Nomás falta que el próximo juego en USA, que ya no hay nada que ganar, salga este inepto con el cuadro titular. Ni lo económico le intereso, por partido jugado les dan $ 100,000 USD, y por partido ganado $ 50,000 USD. O sea que ni eso los motivo, en que manos estamos.

Leagues Cup Jornada No. 3

Martes 5 de Agosto

León vs Columbus Crew 5.30 pm, Toluca vs NYC FC 5.30 pm, Puebla vs Montreal 6.00 pm, Pachuca vs Dynamo 6.30 pm, Mazatlán vs San Diego F.C. 8.00 pm, Tigres vs LAFC 8.30 pm.

Miércoles 6 de Agosto

Necaxa vs Orlando City 5.00 pm, Pumas vs Inter Miami 5.30 pm, Atlas vs Atlanta United 5.30 pm, A. San Luis vs Minnesota 6.30 pm, Querétaro vs Real Salt Lake 7.30 pm, América vs Timbers 7.30 pm, Tijuana vs Seattle Sounders 9.00 pm.

Jueves 7 de Agosto

Guadalajara vs Cincinnati 5.00 pm, Monterrey vs Charlotte FC 5.30 pm, Juárez vs Ney York R.B. 5.30 pm, Cruz Azul vs Colorado 6.30 pm, Santos vs LA Galaxy 9.00 pm.

Liga Mx Jornada 4º.

Viernes 8 de Agosto

Tigres vs Puebla 9.00 pm.

Sábado 9 de Agosto

América vs Querétaro 9.00 pm, Atlas vs Pachuca 9.00 pm, Mazatlán vs Xolos 9.00 pm.

Domingo 10 de Agosto

Pumas vs Necaxa 6.00 pm, Santos vs Guadalajara 8.05 pm.

Lunes 11 de Agosto

León vs Monterrey 7.00 pm, Juárez vs Toluca 9.00 pm, San Luis vs Cruz Azul 9.05 pm.

Casos y cosas del futbol

Algunos equipos de fútbol con los nombres más curiosos

Limón Fútbol Club (Costa Rica).

Sacachispas Fútbol Club (Argentina).

Semen Padang (Indonesia).

CPD Llanfairpwll FC (Gales).

Carabobo (Venezuela).

Robin Hood FC (Bermudas).

4.25 Sports Club (Corea del Norte).

Santa Claus (Finlandia).

Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente (México).

Simba Sports Club (Tanzania).

Parrillas One (Honduras).

Barito Putera (Indonesia).

Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley (Uruguay).

Huachipato (Chile).

Independiente Bigote (Perú).

Cuervos del Fin del Mundo (Argentina).

Olimpija (Eslovenia).

Liepaja (Letonia)

Hacele un Gol a la Vida (Uruguay).

Club Atlético Mar de Fondo (Uruguay).

Club Cerrito (Uruguay).

Cerro Largo (Uruguay).

El Tanque Sisley (Uruguay).

Desamparados F.C. (Argentina)

Club Atlético Excursionistas (Argentina).

Chaco Forever (Argentina).

Tre Penne ( San Marino).

Deportivo Calceta (Bolivia).

Bonita Banana Sporting Club (Ecuador).

San Antonio Bulo Bulo (Bolivia).

Pastoreo Futbol Club (Paraguay).

Los Chankas (Perú).

Vaca Diez ( Bolivia).



Algunos equipos de futbol en el mundo, con nombres muy similares

Atlanta: Italia * Atlanta: USA, * Atlante, México. * Atlanta, Argentina.

Apoel: Chipre, * Hapoel, Israel.

Bayern Munchen: Alemania * Bayer Leverkusen, Alemania.

Celta: de Vigo, España. * Ceuta, España.

Empoli: Italia * Espoli, Ecuador.

Gent: Bélgica * Genk, Bélgica.

Kashima: Japón. * Kashiwa, Japón.

Odense, Dinamarca. * Orense, Ecuador.

Rangers: Escocia. * Randers, Dinamarca.

Real Madrid, España. * Real Madriz F.C., Nicaragua.

Sparta, Chequia. * Spartak, Rusia.

Tigres, México. * Tigre, Argentina.

Vélez, Argentina. * Veles, Rusia.

Wolfsburg, Alemania. * Wolfsberg, Austria.

Y que siga rodando, el balón.