Sensei Rojinegro

Resultados Copa Oro

Panamá golea 5 – 2 a Guadalupe los canaleros prácticamente no tuvieron rival. Guatemala de la mano de Luis Fernando Tena, le gana 1 – 0 a Jamaica. Curazao y El Salvador no se hacen daño y duermen a los aficionados con un enfadoso 0 – 0. Canadá da un golpe de autoridad y despedaza a una Honduras que no supo ni por donde le llego la goliza de 6 – 0.

Costa Rica otra vez gana su partido a Republica Dominicana 2 – 1 después de ir perdiendo 1 a 0 y termina sufriendo. México derrota 2 – 0 a Surinam, el equipo Mexicano sigue sin convencer, el Vasco no ha encontrado su equipo ideal. Estados Unidos gana 1 – 0 a Arabia Saudita y clasifica a la siguiente ronda. Trinidad y Tobago y Haití, no se hacen daño y empatan a 1 gol, en un partido muy malito.

Jamaica derrota 2 – 1 a Guadalupe, ambos se dieron un fuerte agarrón. Panamá 1 – 0 a Guatemala, el equipo de Tena esta vez no pudo con los canaleros. Canadá iba ganando u Curazo le saca el empate a 1 gol, un mal resultado para los canadienses. Honduras no tuvo problemas para vencer 2 – 0 a El Salvador. Arabia Saudita empata a 1 gol contra Trinidad y Tobago, y este resultado le alcanza para seguir en el torneo como segundo lugar del grupo D. Estados Unidos 2 – 1 a Haití, los anfitriones se quedan con el primer lugar de su grupo. República Dominicana y Surinam empatan a cero goles y se despiden del torneo.

México y Costa Rica empatan a cero goles, ambos califican a la siguiente ronda. El partido estuvo muy trabado y con escasas oportunidades para ambos, Santi Giménez metió un golazo, pero el VAR se lo anulo, la jugada estuvo muy apretada. Ahora México va contra Arabia Saudita y Costa Rica contra Estados Unidos.

Continuación Jornada 3 Copa Oro

Martes 24 de Junio

Guadalupe vs Guatemala 5.00 pm, Panamá vs Jamaica 5.00 pm, Honduras vs Curazao 8.00 pm, Canadá vs El Salvador 8.00 pm.

Resultados Mundial de Clubes

Chelsea le gana 2 – 0 a LAFC, prácticamente no se complicó el equipo inglés, Boca Juniors dejo ir una ventaja de 2 – 0 y el Club Benfica le empata a 2, una buena actuación del árbitro Mexicano Cesar Ramos. Flamengo derrota 2 – 0 al ES Tunis prácticamente ni se despeinó. Fluminense y Dortmund no se hacen daño y empatan a 0 goles, se llevan 1 punto cada uno.

River Plate con categoría derrota 3 – 1 a Urawa Reds que de momento dieron batalla, pero el cuadro argentino fue superior. Ulsan Hyundai pierde 1 – 0 con el Mamelodi Sundowns, el cuadro Coreano lucho que no le alcanzó. Monterrey dio un buen juego contra el Inter, se fueron arriba con el gol de Ramos, pero un error de marcación le dio el empate al cuadro italiano, los rayados dejaron buen sabor de boca. Manchester City le 2 – 0 al Wydad AC este equipo de Marruecos no fue rival del equipo Inglés.

Real Madrid tuvo en sus pies el triunfo y falló un penalti, el partido termino 1 – 1 vs Al Hilal de Arabia Saudita. Pachuca pierde en su presentación 2 – 1 contra el Red Bull Salzburg después que el partido fue interrumpido por tormenta eléctrica por casi 1 hora y 40 minutos. Los Tuzos fueron enfriados. Juventus le pega una 5 – 0 Al Ain de Emiratos Árabes. El cuadro Brasileño del Palmeiras gana 2 – 0 Al - Ahly de Egipto. Inter Miami vino de atrás y le gana 2 – 1 al Porto con un golazo de Messi. Atlético de Madrid 3 Seattle Sounders 1, el cuadro español manejo bien el partido y lo gana. PSG cae contra el Botafogo 1 – 0, el cuadro Frances no pudo superar a su rival brasileño.

Benfica pasa por encima del Auckland City por 6 – 0. Flamengo derrota 3 – 1 al Chelsea, se vio bien el cuadro brasileño. Es Tunis 1 – 0 a LAFC el cuadro de Túnez gana en buena lid. Bayern 2 – 1 a Boca Juniors, derrota dolorosa al cuadro argentino. Dortmund y Mamelodi S. dan memorable juego con feria de goles quedando 4 – 3 a favor del cuadro Alemán. Inter le sufre y le gana 2 – 1 al Urawa Reds. Fluminense 2 – 1 al Ulsan Hyundai. En un buen juego que quedo 0 – 0 Monterrey y River Plate no se hacen daño. Juventus 4 – 1 al Wydad AC , Real Madrid con 10 hombre le gana 3 – 1 al Pachuca. Red Bull Salzburg y Al Hilal empatan a 0 goles. Manchester City golea 6 – 0 Al Ain el cuadro ingles tuvo un muy buen partido.

Continuación Jornada No 3 Mundial de Clubes

Lunes 23 de Junio

Seattle Sounders vs PSG 1.00 pm, Atlético de Madrid vs Botafogo 1.00 pm, Porto vs Al-Alhy 7.00 pm, Inter Miami vs Palmeiras 7.00 pm.

Martes 24 de Junio

Auckland City vs Boca Juniors 1.00 pm, Benfica vs Bayern Múnich 1.00 pm, ES Tunis vs Chelsea 7.00 pm, LAFC vs Flamengo 7.00 pm.

Miércoles 25 de Junio

Dortmund vs Ulsan Hyundai 1.00 pm, Mamelodi S vs Fluminense 1.00 pm, Urawa Reds vs Monterrey 7.00 pm, Inter vs River Plate 7.00 pm.

Jueves 26 de Junio

Juventus vs Manchester City 1.00 pm, Wydad AC vs Al Ain 1.00 pm, Al Hilal vs Pachuca 7.00 pm, Red Bull Salzburg vs Real Madrid 7.00 pm.

Casos y cosas del futbol

Máximos Goleadores Mexicanos en la Copa Oro

Luis Roberto Alves “Zague” …… 12 Goles

Andrés Guardado …… 12 Goles

Raúl Jiménez …… 8 Goles

Javier “ Chicharito” Hernández …… 7 Goles

Jared Borgetti …… 7 Goles

Nominados al Balón de Oro 2025

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul), Luis Angel Malagón (América).

Defensa Lateral: Rodolfo Rotondi (Cruz Azul), Jesus Gallardo (Toluca).

Defensa Central: Joaquim Pereira (Tigres), Willer Ditta (Cruz Azul).

Medio Ofensivo: Sergio Canales (Monterrey), Alexis Vega (Toluca).

Medio Defensivo: Agustín Palavecino (Necaxa), Erik Lira (Cruz Azul).

Delantero: Henry Martin (América), Paulinho (Toluca).

Novato: Gilberto Mora (Tijuana), Hugo Camberos (Chivas).

Director Técnico: André Jardine (América), Antonio Mohamed (Toluca).

Mejor Gol: Raymundo Fulgencio (Atlas), Eduardo Aguirre (Atlas), Carlos Orrantia (Atlas), Matheus Doria (Atlas), Rodrigo Aguirre (América), Richard Sanchez (América), Amaury Morales (Cruz Azul), Ricardo Marín (Chivas), Pavel Perez (Necaxa), Alexis Vega (Toluca).

Liga Femenil Balón de Oro 2025

Portera: Blanca Félix (Chivas), Esthefany Barreras (Pachuca).

Mejor de Jugadora: Charlyn Corral (Pachuca), Lizbeth Ovalle (Tigres).

Director Técnico: Oscar Torres (Pachuca), Amelia Valverde (Rayadas).

¿Cómo votar por tus favoritos?

Los aficionados pueden participar en la elección de los ganadores a través de una plataforma digital disponible en el portal oficial de la Liga MX. La votación estará abierta hasta el miércoles 2 de julio.

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

La gala del Balón de Oro se celebrará el domingo 6 de julio, días antes del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, que se llevará a cabo el 23 de julio en Austin, Texas.

All Star Game 2025

La Liga MX ya informo que este juego en contra de la MLS se llevara a cabo en el mes de julio, aún sin fecha.

Los 14 jugadores nominados al Balón de Oro serán los primeros convocados, a ellos se les sumaran otros 16 jugadores, que el técnico que sea el ganador del balón de oro escogerá entre los equipos nacionales.

Selecciones de la Copa Oro con más Jugadores en Europa

Surinam …… 22 Jugadores.

Guadalupe …… 19 Jugadores.

Haití …… 18 Jugadores.

Curazao …… 16 Jugadores.

Jamaica …… 15 Jugadores.

Costa Rica …… 12 Jugadores.

Dominicana …… 12 Jugadores.

Canadá …… 12 Jugadores.

México …… 11 Jugadores.

USA …… 11 Jugadores.

Y que siga, rodando el balón.