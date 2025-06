Sensei Rojinegro

Ay, mis Rojinegros!!!

Que poca abuela, todo puede suceder en el Mundo Atlas, que por decisión del “disque” entrenador Pineda, le dan las gracias a un gran referente como Martin Nervo, la verdad en que manos caímos, como se burlan de la afición y como hacen una serie de pentontadas. Tenemos una Directiva “Huérfana” y de poca memoria.

Desde el torneo anterior, Pineda no lo quería tomar en cuenta y en los primeros juegos lo mantuvo en la banca hasta que se vio en la necesidad de utilizarlo. Martin desde que llego al equipo demostró siempre su entrega y su amor por la rojinegra. Jugando más de 224 partidos gano 2 Títulos de Liga y el Campeón de Campeones, y si lo que querían era liberar una plaza de extranjero, hay muchos becados en el equipo como Mateo García y Del Prete. Pero obvio quieren traer a otro para llevarse dinero en la transferencia.

Y quieren vender más pases Rojinegros, con esos engaños de verdad creen que los aficionados Rojinegros estamos Tarados, por favor quédense con el Santos y suelte a este noble equipo, pero ya! Fuera Orlegi. Aquí no los queremos, ya dense cuenta por Dios.

Selección Mexicana

Ahora si saco el triunfo la Selección contra una Turquía muy luchona, fue un juego muy ríspido y con violencia, lo mejor fue el triunfo para encarar la Copa de Oro, no hubo mucha asistencia como se esperaba.

Copa Oro

Resultados Jornada 1º

México inicio su participación contra Republica Dominicana, aunque gano 3 – 2, el equipo dejo muchas cosas que corregir, la defensa dejo mucho que desear y siento yo que el Vasco no ha encontrado su mejor cuadro, lo mejor fue que se ganó y que los paisanos asistieron y apoyaron sin ninguna complicación, ahora a ver lo que sigue. Se decía que Estados Unidos iba participar con un cuadro “B”, gano contundentemente con un 5 – 0 a Trinidad y Tobago, que ni las manos metió. Haití cayo con el equipo invitado; Arabia Saudita, el marcador final fue de 1 – 0 a favor de los Árabes. Costa Rica y Surinam dan un buen juego y los Ticos lo ganan 4 – 3 en tiempo de compensación el arbitro dio mas de 12 minutos agregados.

Copa Oro Continuación Jornada 1º

Lunes 16 de Junio

Panamá vs Guadalupe 5.00 pm, Jamaica vs Guatemala 8.00 pm.

Martes 17 de Junio

Curazao vs El Salvador 6.15 pm, Canadá vs Honduras 8.30 pm.

Fecha 2

Miércoles 18 de Junio

Costa Rica vs Republica Dominicana 5.00 pm, Surinam vs México 8.00 pm.

Jueves 19 de Junio

Trinidad y Tobago vs Haití 4.45 pm, Arabia Saudita vs Estados Unidos 7.15 pm.

Viernes 20 de Junio

Jamaica vs Guadalupe 5.45 pm, Guadalupe vs Panamá 8.00 pm.

Sábado 21 de Junio

Curazao vs Canadá 5.00 pm, Honduras vs El Salvador 8.00 pm.

Domingo 22 de Junio

Arabia Saudita vs Trinidad y Tobago 5.00pm, Estados Unidos vs Haití 5.00 pm, Republica Dominicana vs Surinam 8.00 pm, México vs Costa Rica 8.00 pm.

Resultados Mundial de Clubes Jornada 1º

Inter de Miami y el Al Ahly, empataron a cero goles en el partido inaugural de este mundial ante un lleno para ver al equipo de Messi y sus amigos. Bayern Múnich le da una soberana repasada al Auckland City y le receta 10 – 0 al momento la mayor goliza en esta justa. PSG golea 4 – 0 al Atlético de Madrid, los Parisinos dieron una muy buena exhibición en su primer juego.

Palmeiras y Porto dan otro juego aburrido y empatan a cero goles, cero espectáculo en ese juego. El equipo Brasileño del Botafogo derrota 2 – 1 al Seattle Sounders, , el equipo de la MLS dio buena pelea, tuvo más posesión del balón, pero no fue suficiente.

Mundial de Clubes Jornada 1º Continuación

Lunes 16 de Junio

Chelsea vs LAFC 1.00 pm, Boca Juniors vs Benfica 4.00 pm, Flamengo vs ES Tunis 7.00 pm.

Martes 17 de Junio

Fluminense vs Dortmund 10.00 am, River Plate vs Urawa Reds 1.00 pm, Ulsan Hyundai vs Mamelodi S. 4.00 pm, Monterrey vs Inter 7.00 pm.

Miércoles 18 de Junio

Manchester City vs Wydad AC 10.00 am, Real Madrid vs Al Hilal 1.00 pm, Pachuca vs Red Bull Salzburg 4.00 pm, Al Ain vs Juventus 7.00 pm.

Jornada 2

Jueves 19 de Junio

Palmeiras vs Al-Ahly 10.00am, Inter de Miami vs Porto 1.00 pm, Seattle Sounders vs Atlético de Madrid 4.00 pm, PSG vs Botafogo 7.00 pm.

Viernes 20 de Junio

Benfica vs Auckland City 10.00 am, Flamengo vs Chelsea 12.00 pm, LAFC vs ES Tunis 4.00 pm, Bayern M vs Boca Juniors 7.00 pm.

Sábado 21 de Junio

Mamelodi S. vs Dortmund 10.00 am, Inter de Milán vs Urawa Reds 1.00 pm, Fluminense vs Ulsan Hyundai 4.00 pm, River Plate vs Monterrey 7.00 pm.

Domingo 22 de Junio

Juventus vs Wydad AC 10.00 am, Real Madrid Pachuca 1.00 pm, Red Bull Salzburg vs Al Hilal 4.00 pm, Manchester City vs Al Ain 7.00 pm.

Casos y Cosas del Futbol

Los 10 Países que Aportan Mas Jugadores al Mundial de Clubes

1.- Brasil ….. 141 Jugadores

2.- Argentina ….. 103 Jugadores

3.- España ….. 54 Jugadores

4.- Portugal ….. 49 Jugadores.

5.- México ….. 41 Jugadores.

6.- Estados Unidos ….. 40 Jugadores.

7.- Francia ….. 37 Jugadores.

8.- Alemania …..36 Jugadores.

9.- Italia ….. 36 Jugadores.

10.- Marruecos ….. 31 Jugadores.

Países ya calificados al Mundial 2026

Asia

Japón, Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia.

Conmebol

Argentina, Brasil, Ecuador.

Oceanía

Nueva Zelanda

Concacaf (Anfitriones)

Canadá, Estados Unidos, México.

Plazas Disponibles al Mundial por Confederación

CONMEBOL: 6 Directos más 1 a Repechaje.

UEFA: 16 Plazas Directas.

CONCACAF: 6 Plazas Directas más 2 a Repechaje.

CAF (África): 9 Directas más 1 a Torneo de Repechaje.

AFC (Asia): 8 Plazas Directas más 1 a Torneo de Repechaje.

OFC (Oceanía): 1 Plaza Directa más 1 a Repechaje.

Los Top 10 de los Jugadores más caros del mundo

Lamine Yamal ( Club Barcelona. Español ) ….. 402.3 Millones de Euros.

Erling Haaland ( Manchester City. Noruego ) ….. 239.2 MDE.

Jude Bellingham ( Real Madrid. Ingles) ….. 233.8 MDE.

Kylian Mbappe ( Real Madrid. Frances ) ….. 192 MDE.

Jamal Musiala ( Bayer Múnich. Alemán ) ….. 154.8 MDE.

Pedri Gonzalez ( Barcelona. Español ) ….. 143.7 MDE.

Vinicius Jr- ( Real Madrid. Brasileño ) ….. 130.4 MDE.

Cole Palmer ( Chelsea F.C. Británico ) ….. 126.5 MDE.

Julián Álvarez ( Atlético de Madrid. Argentino ) ….. 126 MDE.

Florián Wirtz ( Bayern Leverkusen. Alemán ) ….. 122.3 MDE

Jugadores con más goles de Tiro Libre

Antonio Augusto Ribeiro Reis “Juninho”- Brasileño … 77 Goles.

Edson Arantes “Pele” - Brasileño … 70 Goles.

Leonel Messi – Argentino … 67 Goles.

Ronaldo de Assis Moreira “ Ronaldinho” – Brasileño … 66Goles

Víctor Legrotaglie “ El Maestro” - Argentino … 66 Goles.

David Beckham – Británico … 65 Goles.

Cristiano Ronaldo dos Santos – Portugués … 64 Goles.

Diego Armando Maradona – Argentino … 62 Goles.

Arthur Antunes Coimbra “Zico” – Brasileño …62 Goles.

*Solo Messi y Cristiano son jugadores activos.

Los 10 jugadores más goleadores desde el punto penal en las 5 grandes ligas dentro del siglo XXI

Cristiano Ronaldo dos Santos – Portugués … 129 Goles de Penal.

Leonel Messi – Argentino … 84 Goles.

Francesco Totti – Italiano … 74 Goles.

Zlatan Ibrahimović – Sueco … 69 Goles.

Robert Lewandowsk – Polaco …62 Goles.

Ciro Immobile – Italiano … 60 Goles.

Edinson Cavani – Uruguayo … 52 Goles.

Domenico Berardi – Italiano … 51 Goles.

Frank Lampard – Ingles … 50 Goles.

Wissam Ben Yedder – Frances … 47 Goles.

Y que siga rodando, el balón.