Sensei Rojinegro

Play In

Para lograr el octavo lugar para la liguilla, Monterrey derroto a los Pumas 2 – 0, se murió de nada el cuadro del pedregal.

Liguilla

Toluca vs Monterrey, América vs Pachuca, Cruz Azul vs León, Tigres vs Necaxa.

Hoy será en la Femexfut donde se sabrá los días de juego, en la semana se corrió el rumor que Toluca y América quieren recibir el sábado sus juegos de vuelta. Esta etapa se jugará miércoles y jueves la ida y sábado y domingo la vuelta.

Liga de Expansión

Morelia le gana 2 – 0 a la U de G y ahora a esperar el juego de vuelta el próximo fin. Tampico se impone en su casa 1 – 0 derrotando a los Mineros de Zacatecas. Los partidos de vuelta se jugaran el sábado 10 y domingo 11.

Concachampions Copa de Campeones Juegos de Vuelta

Cayó el favorito, el Inter de Miami es goleado 3 – 1 para un global de 5 – 1, White Caps, es un digno finalista y deja fuera al equipo de Leo Messi un duro golpe para la MLS. Cruz Azul le gana 1 – 0 a los Tigres, y va a la gran final con el global de 2 – 1, la maquina un digno finalista de Liga Mx.

Champions League Semifinal Juegos Ida

Arsenal pierde en casa 1 – 0 contra PSG, ahora tendrá que ir a Francia a tratar de remontar. En una feria de goles Barcelona e Inter de Milán empatan a tres goles, se espera un partido épico en la vuelta, por lo pronto nada para nadie, viene lo mejor.

Champions League Semifinal Juegos Vuelta

Martes 6 de Mayo

Inter de Milán vs Barcelona 1.00 pm

Miércoles 7 de Mayo

PSG vs Arsenal 1.00 pm

Casos y cosas del futbol

Yo creo que nunca nos pondríamos de acuerdo los Rojinegros en nombrar quienes han sido los mejores extranjeros que han llegado al Atlas, creo que todos estaríamos de acuerdo de los 2 campeonatos para acá, nombraríamos a: Camilo Vargas, Julio Furch y Julián Quiñones ( ya nacionalizado).

Para darnos una idea voy a nombrar a varios y es obvio que a muchos no me toco verlos, Pero fueron referentes no solo en el Rojinegro sino en nuestro país, ya que algunos hicieron huesos viejos acá tanto como jugadores como empresarios.

Son algunos que la verdad dejaron huella y como todos los años en la historia del equipo, llegaron muchos “Bultos” que no vale la pena nombrarlos.

1943 – 1944. Un legendario Argentino llego Eduardo Valdatti y un Tico Rodrigo “el Oso” Solano.

1944 – 1945. Otro Tico muy recordado y que se arraigó en esta ciudad: Edwin Cubero.

1949 – 1950. Dos Argentinos: Edmundo Manzotti y Javier Novello.

1955 – 1956. Roberto Maciarelli (Padre) , Argentino.

1956 – 1957. Carlos Turcato, Argentino y Jorge “Palmareño” Solís, Tico.

1957 – 1958. Jorge Marik, Húngaro.

1961 – 1962. Dirceu Siqueira, Brasileño.

1962 – 1963. Ney Blanco de Oliveira, Brasileño.

1972 – 1973. Julián Bonifacino, Uruguayo. Y los Brasileños: Amaury Da Silva, Abel Veronico, Ary Da Silva.

1973 – 1974. Pedro Araya, Chileno.

1974 – 1975. Rafael Albrecht, Argentino.

1975 – 1976. Héctor Chumpitaz, Peruano.

1977 – 1978. Juan Carlos Veiga, Argentino, Alberto Cardaccio, Uruguayo, Ricardo “Tuca” Ferretti, Brasileño.

1979 – 1980. Julio Canessa, Uruguayo. El ex de Lupita Dalessio.

1980 – 1981. Sergio Lima, Brasileño. Héctor Pitarch, Argentino. Este es el famoso “Exorcista” que rompió una racha del Atlas que sumaba 1,076 minutos sin anotar en 11 partidos, que lo convirtió en una Leyenda.

1983 – 1984. Roberto Maciarelli, Argentino por Accidente.

1984 – 1985. Nelson Alaguich, Uruguayo. José Luis “Chaplin” Ceballos, Argentino.

1986 – 1987. Hugo Enrique Kise, Paraguayo.

1987 – 1988. Alfredo “Torpedo” Núñez, Chileno. Jaime “Chelona” Rodríguez, Salvadoreña.

1989 – 1990. Robert Dante Siboldi, Uruguayo, Mariano Dalla Libera, Argentino.

1991 – 1992. Juan Carlos Vera, Chileno.

1992 – 1993. Christian Domizzi y Martin Feliz Ubaldi, Argentinos.

1993 – 1994. Eduardo Berizzo, Silvio Rudman, Ricardo Lunari todos Argentinos.

1995 – 1996. Rodolfo “Tapita” García y Darío Franco los dos Argentinos.

Invierno 96. Pablo Hernán Lavallen, Argentino.

Invierno 97. Jorge Almirón, Argentino.

Verano 98. Hugo Norberto Castillo y Eduardo Bustos Montoya Argentinos, Jafet Soto Tico.

Invierno 99. Diego Cocca, Argentino.

Verano 2000. Ailton da Silva, Brasileño.

Invierno 2000. Eduardo Arancibia, Chileno.

Invierno 2001. José Luis Calderón, Argentino.

Apertura 2002. Carlos María Morales, Uruguayo, Gabriel Caballero ,Argentino, Rodrigo Valenzuela, Chileno.

Apertura 2003. Roberto “Chorrillano” Palacios, Peruano.

Clausura 2004. Robert de Pinho, Brasileño, de lo mejor que ha llegado al Equipo.

Apertura 2004. Román Diaz, Argentino.

Apertura 2005. Fabricio Fuentes, Argentino. Danilo Vergne, Brasileño.

Clausura 2006. Emmanuel “Tito” Villa, Argentino.

Apertura 2006. Hugo Rodallega, Colombiano. Denis Caniza, Paraguayo.

Clausura 2007. Reinaldo Navia, Chileno.

Apertura 2007. Bruno Marioni, Diego Colotto, Lucas Barrios, Todos Argentinos.

Clausura 2008. Jorge Achucarro, Paraguayo, Jorge Bava, Uruguayo.

Apertura 2008. Gonzalo Vargas, Uruguayo. Darío Botinelli, Argentino.

Clausura 2009. Lucas Ayala, Argentino “Naturalizado Mexicano”, Ismael Fuentes, Chileno.

Bicentenario 2010. Andrés Chitiva, Colombiano. Rómulo Marques, Brasileño.

Apertura 2010. Alfredo Moreno, Argentino.

Clausura 2011. Carlos Costly, Hondureño. Miguel Pinto, Chileno.

Clausura 2012. Leandro Cufre, Facundo Erpen, Jorge “Ruso” Zamogilny, Argentinos.

Apertura 2012. Héctor Mancilla, Chileno. Matías Vuosso, Argentino – Nacionalizado.

Clausura 2013. Rodrigo Millar, Chileno.

Clausura 2014. Federico Vilar, Argentino. Maikon Leite, Brasileño.

Apertura 2014. Luis Nery Caballero, Paraguayo, Aldo Leao Ramírez , Colombiano.

Apertura 2015. Franco Arizala, Colombiano. Felipe Baloy, Panameño. Cristian Tabo, Uruguayo.

Clausura 2016. Egidio Arévalo, Uruguayo, Jefferson Duque, Colombiano, Oscar Ustari, Argentino.

Apertura 2016. Fidel Martínez, Ecuador. STIVEN Barreiro, Colombia.

Clifford Aboagye, Ghana, Patrick Soko, Camerún, Ravel Morrison, Jamaica. Milton Caraglio, Argentino. Osvaldo Martínez, Paraguay. Anderson Santamaria, Peruano. Camilo Vargas, Colombia. Hugo Nervo, Argentino. Julio Furch, Luciano Acosta, Diego Rivarola, Argentinos. Renato Ibarra, Ecuador. Diego Rivarola, Argentino. Julián Quiñonez, Colombiano – Nacionalizado. Brian Lozano, Uruguayo. Edison Flores, Peruano. Juan Zapata, Peruano. Emanuelle Aguilera, Argentino. Matheus Doria, Brasileño. Uros Djurdevic, Montenegro.

Es una larga lista de jugadores de varias nacionalidades los que han pasado a lo largo de los años por el cuadro rojinegro. Estos son los que dejaron huella portando la camisa del glorioso equipo Atlas.

De año de 1970 al 2025 ha llegado Jugadores de esta Nacionalidades al Atlas:

66 Argentinos

22 Uruguayos

21 Brasileños

18 Colombianos

14 Chilenos

10 Paraguayos

10 Peruanos

7 Ecuatorianos

5 Hondureños

5 Estadounidenses

4 Venezolanos

1 Bolivia, Montenegro, Suiza, Rusia, Panamá, Jamaica, Guatemala, Ghana, El Salvador, Alemania, Costa Rica, Camerún

Y que siga rodando, el balón.