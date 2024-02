Sensei Rojinegro

Las Fuerzas básicas del Atlas, cuando estuvieron a cargo de los socios siempre rindieron muy buenos frutos desde el paradero hasta CECAF, hasta en los Clubes Colomos y Chapalita, siempre los buscadores de talentos y visores al pendiente de sumar buenos prospectos, como el Pistache Torres, Efraín Flores, Paco Castrejón, Raúl Morales, Toño de la Torre, Magdaleno Mercado, Alberto Clark, el Pistachito Torres, Berna García, Rubén Duarte, Toky Castañeda, Queros Magaña, Güicho García, Alberto Padilla y varios que ya no recuerdo, la gran mayoría identificado con los colores rojinegros. El Chuni Benítez con su escuela del Atlas formando prospectos.

Como no recordar cuando Atlas era comandado por los socios, llego a tener más de 80 Academias en el territorio nacional y 15 en los Estados Unidos. Participaban año con año en torneos internacionales como el famoso Gradisca en Italia, en Holanda, Alemania, Colombia, Bolivia, Perú, Chile y en los nacionales como la Copa Chivas. Se lograban campeonatos en divisiones menores y se forjaban muchos jugadores. La atinada llegada de Marcelo Bielsa potencializó en todas las áreas del club, la profesionalización en la estructura de las fuerzas básicas de la institución, un acierto de los directivos de entonces.

Con la venta del equipo a TV Azteca, el grupo televisivo llegó con la guillotina en mano y desecharon todo lo que oliera a los anteriores dueños sacando a muchas personas que venían haciendo una excelente labor y seguimiento a futuros jugadores, ellos prefirieron incorporar a gente del grupo que tenían del Morelia e incondicionales, perdiéndose años de trabajo y obvio también futuros jugadores.

Luego llega Orlegi y ellos también truncan el semillero existente, de que sirve tener una de las mejores instalaciones del país y hasta a lo mejor del mundo como el complejo de la Academia, sino no hay verdaderos buscadores, visores y entrenadores en las fuerzas básicas. Desde que llegó Orlegi no han generado jugadores de calidad y eso se ha estado reflejando en los resultados del equipo, que lejos estamos de aquellos años cuando salió la Generación de Oro.

Ojalá recapaciten y vuelvan a retomar una buena búsqueda y visorias, porque al final de cuentas esto generará a futuro buenos jugadores. Y no estar trayendo bultos del extranjero o préstamos de jugadores de otros equipos que no tienen cabida en esas instituciones.

Se viene un torneo más de la zona de Concacaf, con la llamada “Liga de Campeones “, donde participarán los equipos mexicanos: Monterrey, América, Toluca, Chivas, Tigres y Pachuca. Los Rayados visitarán Comunicaciones de Guatemala el próximo martes 6, el mismo día las Águilas van contra el Real Estelí de Nicaragua, el miércoles 7 Toluca visita al Herediano de Costa, Rica, Chivas viajara a Canadá a visitar al Forge F.C. al igual que los Tigres a los Whitecaps de Vancouver. Del 13 al 15 de febrero serán los juegos de vuelta, ahora en México. Pachuca paso directo a 16avos y esperara al ganador del Philadelphia de USA contra Saprissa de Costa Rica.

Continúo la jornada cuatro a media semana, Cruz Azul le gana en casa a los Xolos 1 a 0 y nuevamente el Piojo Herrera como ya es costumbre cuando pierde se va con todo y ahora fue con el uruguayo Iban Alonso de la máquina. Este personaje polémico siempre se desquita cuando pierde para desviar los reflectores. En Mazatlán el León empata a 2, los locales no han podido ganar en este torneo. Santos golea 3 a 0 al Puebla y por fin suma de tres. En un buen juego ante un lleno en el Akron y con ayuda del Chivar en el polémico primer gol, por fin las Chivas ganan y derrotan al Toluca, 3 a 2, como era de esperarse el polémico Alexis no vino a jugar contra sus exs. Atlas da 10 minutos de buen futbol y después se cae a pedazos con errores infantiles de su defensa, todavía no se ve una dirección técnica, muchas indisciplinas y cuadro muy corto, obvio pierde contra Pachuca 4 a 3. A Pumas le empatan a 2 en casa un Necaxa que viene haciendo muy bien las cosas.

La Jornada 5 empezó con feria de goles, un Cruz Azul que dio otra cara y vino de atrás para ganar con un contundente 3 a 1 y escalar a los primeros lugares, Puebla en tiempo de compensación le saca el triunfo al Mazatlán en un error de su portero 3 a 2 fue el marcador. Toluca en casa golea al León 4 a 1, reapareció Alexis Vega y marca su primer gol con los escarlatas. En Ciudad Juárez en el tiempo agregado Necaxa le saca un punto a los Bravos y empatan a dos goles. Pumas se levanta de un 2 a 0 y le empata a los Tigres en su casa. Pachuca empieza a subir lugares y ahora le gana a los Xolos 3 a 2. América y Rayados reparten puntos al empatar a 1 y además también se reparten la cima de la tabla junto con los Tigres. Así ni quien diga nada, Atlas le ganó al Santos 3 a 0, supo manejar el partido y se llevó el triunfo, lamentable el mudo Aguirre se lesionó en el encuentro, Chivas derrotó a domicilio al San Luis con 2 goles de penal.

Que siga rodando el balón.