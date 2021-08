Señor presidente...¡Ya basta!

Señor presidente, por la enorme responsabilidad que tiene en estar al frente de un país al que queremos todos los mexicanos, por la responsabilidad que tiene de responder al sistema democrático que lo llevo a colocarle en su pecho la banda presidencial, por la obligación que tiene de hacer respetar las Constitución y las leyes que de ella emanan, y con el amplio respeto que merece su investidura, le recomendaría quitarle cinco minutos a su siguiente -maratónica- mañanera y ahora que está en el proceso de entrar en la segunda parte de su gestión, ponga en una balanza lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, como la hecho y por favor reflexione a conciencia el papel que ha desempañado y que sea honesto al decir cuales son sus conclusiones.

Señor presidente, la consulta que hoy se celebra para buscar culpables de los errores del pasado, es una vergüenza -usted lo sabe- y somos el hazme reír de muchos. En todos los medios, en todos los tonos y en todas las formas se le ha dicho que es ridículo preguntar al ciudadano que se aplique la ley -aunque muchos digan que la pregunta como fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es vinculante con la ley, pero si la pregunta original redactada por usted-. Si tiene pruebas -los pelos en la mano-, todos los elementos de juicio, simplemente aplique la ley a quienes cometieron las irregularidades e irresponsabilidades. Por favor, no ofenda nuestra inteligencia y diga “el pueblo es que tiene que decidir”. No, es la ley la que se aplica y si no, usted está infringiéndola al omitir sancionar a quien o quienes han cometido un delito.

Señor presidente, ya también fuimos el hazme reir con su famosa rifa del avión presidencial. Los detalles sobran, pero cómo es posible decir que se va a rifar algo que no se va a entregar. Ahora si, suena ‘cantinflesco’ y de ahí el origen de tantos comentarios desde el exterior que lo ridiculizan.

Señor presidente, ya estamos hartos, cansados, enfadados y hasta encab... a los que nos preocupa el rumbo que lleva México, que todas las mañanas por espacio de más de horas diarias, en tono cansado y somnoliento repita el mismo cuento, la misma narrativa. Se la pasa culpando de todos los problemas del país al noeliberalismo y a los protagonistas políticos del pasado, pero recuerde que cuando a usted se le eligió era porque supuestamente tenía la fórmula para abatir y erradicar la pobreza, la corrupción y la violencia -entre otras cosas-. Se la pasa dedicando horas enteras a enfrentar a los medios o columnistas que no están de acuerdo con sus políticas de gobierno. Y se la pasa hablando de temas -en muchas ocasiones- intrascendentes -consultas, rifas, etc.- que solamente sirven de distracción y división para abordar aquellos temas que pudieran provocar la unión de los sectores del país y no asustar a los inversionistas del exterior.

Señor presidente, usted dijo ‘ya domamos la pandemia” y debe estar consciente de los titubeos que se han cometido en tratar de contenerla, en las condiciones en que estamos y cuantas personas han fallecido.

Señor presidente, a quienes usted gobierna no somos retrasados mentales, analfabetas o ciudadanos sin sentido común. Somos personas pensantes que deseamos que el país prospere, que tenemos aspiraciones, que queremos crecer, que queremos un país tranquilo y que explote la extraordinaria riqueza de su gente y sus enormes recursos.

Señor presidente, háganos el favor de abocarse a su responsabilidad como mandatario. No siga rehuyendo a su compromiso que tiene con la Constitución y con México, y no se ampare en ‘marrullerías’ y argumentos baratos que deliberadamente nos sacan del rumbo que el país debe llevar.

Señor presidente, póngase a trabajar para ocupar con responsabilidad y justificar con orgullo la oficina que tiene en Palacio Nacional.

Señor presidente...¡Ya basta!

¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net