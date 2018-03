Seguridad y derechos humanos

El derecho a la vida, el primero y más importante de los derechos humanos. Es también el más politizado: uno quisiera ver marchas como las que hay contra el aborto a favor de los jóvenes muertos o desaparecidos, pero ese es otro tema. La vida de las personas es el bien más importante que el Estado debe tutelar, y después de ellos sus posesiones. Por ello, la recomendación del Ombudsman de los jaliscienses, Alfonso Hernández Barrón, sobre seguridad, no solo es pertinente, sino que era urgente.

¿Sirve de algo una recomendación? Se preguntan muchos, sobre todo los más incrédulos, y la pregunta es válida porque todos quisiéramos ver a las autoridades tomando decisiones y actuando y no echando rollos. Sí, y mucho. La tendencia, casi diría natural, de las autoridades, es a evadir los temas de seguridad. Dicen estar concentrados en ello, pero le sacan al toro cada vez que pueden. Una recomendación tan puntual como la que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos sirve no solo para poner los puntos sobre las íes, sino para hacer visibles los compromisos incumplidos o las zonas grupo más vulnerables. Muchas de las recomendaciones son simplemente que se haga lo que los gobiernos dijeron que iban a hacer y no han hecho, como migrar de un esquema de seguridad pública a uno de seguridad ciudadana, o culminar con el centro estratégico Escudo Urbano C5, o que se coordinen los que por ley se tienen que coordinar.

A nadie, principalmente a los que tienen poder, les gusta que les digan lo que no han hecho y menos lo que tienen que hacer. Pero hay en la recomendación cosas tan sencillas como mejorar el transporte a dos centros universitarios que están alejados y mal comunicados y que ese simple hecho aumenta el riesgo de los estudiantes. También pide, por ejemplo, que se elabore un diagnóstico del impacto de la corrupción en la seguridad, una manera muy elegante de decir que la corrupción de policías, ministerios públicos, jueces y demás funcionarios son en la práctica un factor de riesgo para todos los ciudadanos.

La recomendación ya fue aceptada. Aceptar es solo el primer paso, falta que cumplan y ahí lo importante es no dejar sola a la Comisión. Hay que darle seguimiento, echar luz, hacer evaluaciones periódicas del cumplimiento, porque lo que está en juego no es la credibilidad de la Comisión o del Ombudsman, sino la seguridad de todos.

