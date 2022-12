Seat, Cupra y… ¿Skoda?

Los números de Seat, tanto globales como en México, no son precisamente espectaculares. Y su futuro, dicho por Thomas Schäfer, Director de Operaciones de Volkswagen, aún no está decidido, quien dejó claro que la marca no va a desaparecer, pero sí puede pasar por un cambio tan fuerte que la puede transformar en una empresa de movilidad, fabricando por ejemplo, patinetas eléctricas como la Mo 125. El hecho es que el momento que vive hoy es incierto y esto pone en dudas muchas cosas, entre ellas la operación en México.

Cuando Cupra fue creada, Seat dejó de ser una marca para ser un grupo que engloba ambas. Sólo vista de esta manera la transformación de Cupra -antes una simple versión deportiva de algunos productos de Seat- resulta fructífera. Los números lo muestran. De enero a septiembre de 2021, Seat había perdido 159 millones de euros y en el mismo periodo de este 2022, las pérdidas fueron de 10 millones de euros. Nada para escribir a casa todavía, pero la tendencia es clara hacia la recuperación. La locomotora del cambio es Cupra. El éxito de la nueva marca es espectacular y como el margen de utilidad de sus productos es mayor, la importancia de Cupra en los resultados es mucho más fuerte. Si Cupra es la locomotora, su propulsor es el Formentor. El crossover español ha sido extremadamente bien recibido en todos los mercados en los que llegó. La aún naciente marca vendió 74 mil unidades del Formentor en los primeros meses del año y su desempeño puede hacer que el cierre de 2022 se de con utilidades, cerrando el año de recuperación mencionado por su Jefe Ejecutivo, el británico Wayne Griffiths.

Seat comercializó 333 mil unidades en los tres primeros trimestres de este año, lo que significa 51 mil unidades menos que en el año anterior. La marca fue de las más afectadas por la escasez de materias primas que se desató en la pandemia. Muchos consideran incluso injusto el reparto de esas materias primas, principalmente microprocesadores, dentro del Grupo Volkswagen, pero es la realidad con la que tuvo y aún tiene que convivir la marca ibérica.

Evitar la competencia interna

Tal como está, según Thomas Schäfer, Seat puede seguir hasta 2028 o 2029, pero luego necesitará ser repensada. En el corto plazo, Cupra es la “nueva Seat”, es la que recibe los nuevos diseños, la inversión y la tecnología más reciente. Y esto no debe cambiar. Seat sigue dependiendo, en Europa, de las ventas de Arona, su producto más exitoso, que es el tercer más vendido en España, debajo del Dacia Sandero y de Hyundai Tucson. Pero ya no se moderniza. No tiene vehículos eléctricos y debe cambiar hacia otro rumbo, sea la movilidad mencionada por Schäfer u otra cosa. Para muchos en el Grupo VAG, es momento de terminar la competencia interna con Skoda.

En México la marca Seat vendió 21 mil vehículos de enero a noviembre de 2018 y subió para 22 mil en el mismo periodo de 2019. Con la llegada de la pandemia bajó para 19 mil unidades en 2020. Pero este 2022 la caída es brutal: 10.9 mil vehículos vendidos, es decir, 43.7% menos de acuerdo con los números del INEGI. Estas ventas incluyen Cupra. Con resultados tan pobres, muchos distribuidores están perdiendo dinero y para no seguir así, algunos estarían presionando por la salida de la marca del mercado y el arribo de Skoda, que sería novedosa para el mercado, tiene productos y precios que encajarían bien en el gusto del consumidor mexicano y que no está sufriendo tanto como la española con la escasez, mucho menos pasando por una transformación que amenaza su existencia, al menos de la forma en la que la conocemos.

Claro que sería un cambio radical, implicaría fuerte inversión en nuevas agencias o en la remodelación completa de las actuales distribuidoras Seat, pero los tiempos parecen exigir medidas así. Cupra, que hoy en día opera dentro de algunas agencias de Seat, tal vez necesitara algo distinto si esas agencias se transformaran en puntos de venta y servicio de Skoda. El hecho es que los empresarios que invirtieron dinero en la marca española no están precisamente contentos con el desempeño de Seat en 2022 y no creo que estén dispuestos a esperar hasta 2028 o 2029 para que las cosas cambien. Si el futuro de Seat es Cupra, más vale que ese futuro sea 2023. O que venga Skoda.

