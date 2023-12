Pareciera que los vientos huracanados de “Otis” no solamente causaron serios estragos en Guerrero, sino que estos llegaron hasta Nuevo León, en donde el viernes pasado “se les cayó el naranjo” y dejó sin candidato a la presidencia al movimiento naranja de Movimiento Ciudadano (MC) con el regreso de Samuel García a la gubernatura del Estado.

Todavía el viernes por la tarde -horas antes del “ventarrón”-, el dirigente nacional Dante Delgado se “volcaba” en la idea de “este es un país de jóvenes que requiere de jóvenes. Las circunstancias políticas se van adecuando y en este momento México requiere de un golpe de timón para que lleguen las nuevas generaciones”. Incluso anunciaba que Samuel estaría al día siguiente en el Bajío iniciando su precampaña presidencial. Y ¡...tómala!, su joven promesa que se le regresa de donde venía y los deja sin candidato -de paso sin esperanza-.

Y no solamente Dante Delgado prometía juventud y mejor futuro para México el viernes por la tarde, sino que mentía con los números de las encuestas, presumiendo que Samuel García ya estaba ubicado como segundo lugar en la preferencia del electorado. “En sólo nueve días ha tenido un crecimiento exponencial, que los tiene -se refería al PRIAN- aturdidos, desesperados y sin estrategia”. Falso, porque hasta ese día, de acuerdo con los promedios de las siete encuestadoras más reconocidas, Claudia Sheinbaum estaba a la cabeza con 51.1 por ciento, seguida por Xóchitl Gálvez con 26.3 por ciento y con apenas un 7.3 por ciento -distante tercer sitio- se ubicaba Samuel García.

Ahora, de dónde va a sacar al joven con futuro que los represente. La única opción real sería Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, quien está impedido legalmente, ya que para poder ser candidato, debió haber renunciado a su posición seis meses antes -2 de diciembre- de la elección del 2 de junio del 2024. Hoy de los que se habla como “posibles” están el diputado Jorge Álvarez Máynez -38 años- quien es el único que encaja en el perfil ofrecido, el senador Juan Zepeda -55 años-, la senadora Patricia Mercado -66 años- y el mismo senador Dante Delgado -72 años de edad-. Ahora bien, otra posibilidad -que no esta en esa línea de juventud-, pero que ha sido considerado como “una opción” desde hace muchos meses, es el ex canciller Marcelo Ebrard, quien a pesar de haber “regresado” a Morena, no ha aparecido su nombre en las listas de los puestos de campana de la candidata Claudia Sheinbaum -sólo algunos representantes-. Bueno, ni siquiera ha dado la cara entre los grupos morenistas, por lo que no pudiera descartarse.

Y Dante Delgado, a pesar del revés que significó la salida de Samuel García, con daños como el huracán “Otis”, dice sentirse optimista. “El PRIAN creyó que sacando a Samuel iba a tener el camino libre, pero lo que no han entendido es que lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo y que más daño le han hecho a México”. Sin acordarse que él fue de esos mismos, porque inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde ocupó, entre otras posiciones, la de gobernador interino en Veracruz y como Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional.

¿Usted, qué opina?