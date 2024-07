Candidato republicano, con ayuda de traductor en español, amenaza con deportaciones masivas

Bill Eigel, candidato republicano a gobernador de Missouri, empleó un traductor al español para amenazar con la deportación a migrantes en un nuevo anuncio.

Publicado en sus redes sociales, Eigel escribió en X: "Mi último anuncio de televisión es un mensaje sencillo para los inmigrantes ilegales: la fiesta se acabó. Hagan las maletas. Se van a ir de aquí".

El traductor dice: "Él es Bill Eigel y tomará medidas enérgicas contra la migración ilegal".

"No más ilegales. No más dinero. No más fiestas" , traduce el intérprete.

Al final del video, Eigel asegura que los indocumentados serán arrestados y deportados a sus lugares de origen, momento en que el traductor exclama "¡Ay caramba!", mientras se lleva las manos en la cabeza.

"Es tiempo de recuperar a Missouri", dice al final el candidato republicano.

El año pasado publicó un video en el que usaba un lanzallamas para quemar cajas "que representaban lo que voy a hacer con las políticas izquierdistas" y criticó al gobernador Mike Parson por hacer un anuncio en el que pedía civismo político con el gobernador demócrata de Kansas.

Los inmigrantes indocumentados son el objetivo de Eigel, quien dice que invocará la cláusula posterior a la Guerra Civil que le da al gobernador el poder de declarar una invasión del estado.

Todo el poder policial del estado se concentrará en capturar a personas indocumentadas y transportarlas a la frontera, dijo.

"Y si tengo que conducir yo mismo los autobuses hasta la frontera de este país, vamos a recuperar nuestro estado, amigos" , dijo Eigel en una aparición de campaña en febrero.

"Estamos hablando de personas que no pueden demostrar que están legalmente autorizadas a estar aquí en Estados Unidos", dijo Eigel en una entrevista.

My latest TV ad is a simple message to illegal immigrants: The party’s over. Pack your bags. You’re getting the hell outta here. pic.twitter.com/YVFo6n5iY7— Bill Eigel (@BillEigel) July 23, 2024

