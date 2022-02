Se estira la liga con los periodistas

AGAPITO - ¡Oiga, oiga! Don Herculano…

DON HERCULANO - ¿Qué pasa muchacho, por qué tan apresurado?

A - Ya vio lo que pasó en en el municipio de Zaragoza en el sur de Veracruz, donde la presidencia municipal le cerró las puertas a los periodistas.

D H - Sí hombre, el presidente del pueblo, molesto con los reporteros, les dijo que era propiedad privada, los mando al carajo y les dijo que no tenían derecho a entrar.

A - Y, ¿eso se puede?

D H - Claro que no muchacho, es un lugar público y donde no se puede impedir que entres, solo que quieras hacerlo para violentar o agredir, pero estos politiquillos de Morena se sienten amparados por lo que hace y deshace su líder…

A - ¿Quién, el emperador de palacio?

D H - Así es. No ves cómo ahora si declaró una guerra completamente abierta y de frente en contra de los comunicadores, no solamente contra Loret, sino en contra de todos.

A - Estaba escuchando a Sheila que quiere que nos digan cuánto ganan todos los periodistas.

D H - ¿Cual Sheila?, se llama Claudia Sheinbaum y es la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ella solo tiene que apoyar lo que grita el presidente, pero no le queda otra, ya que si no lo hace se sale de la foto y sus aspiraciones presidenciales se pueden esfumar. Pero no muchacho, todos los mexicanos estamos protegidos constitucionalmente de que esa información no se revele, aunque sea necedad del presidente. Todo esto son las consecuencias de las provocaciones presidenciales.

A - Oiga don, si esta caricatura de emperador está en contra de los periodistas, si no los quiere y él sigue ladrando en contra de ellos, ¿por qué mejor no lo ignoran?

D H - Muchacho, en alguna ocasión yo lo propuse. Todo es cuestión de que los medios publicaran solo aquello que es de interés para la nación y no las vociferaciones y la misma cantaleta de todas las mañanas.

A - Oiga don, pero ya los periodistas le están dando la espalda.

D H - Así es muchacho. Las protestas de días pasados en el Senado, en la Cámara de diputados, donde bloquearon algunas conferencias de prensa y el decirle al presidente el miércoles en la mañanera no le hacían preguntas en protesta pacífica por la muerte de periodistas, es el principio del estiramiento de liga en las relaciones de medios con palacio nacional. Y ya se lo aplicaron también ayer en Tijuana, donde los reporteros lo acompañaron, pero no le preguntaron y le reclamaron.

A - Y es que ya son un chin…

D H - Sin majaderias Agapito.

A - Ya son muchos los reporteros que se han echado.

D H - Imagínate, en las primeras cinco semanas de este año, cinco periodistas muertos y ya llevamos 52 en lo que va de la administración. Ya somos el país más peligroso en el mundo para el desempeño de los reporteros. Estamos peor que en Irak.

A - Don, ¿y el presidente es el culpable?

D H - Mira muchacho, posiblemente no. Muchas de las muertes están relacionadas con el narcotráfico. Y fijate, de los 52 periodistas caídos, 30 han fallecido, posiblemente sea coincidencia, en territorio que es gobernado por Morena. Pero, el problema es que el gobierno no combate a los carteles como uno pensaría que debería de ser, y en segunda, el presidente arremete en contra de los periodistas y los amenaza, pues eso redobla los riesgos y que en ciertos sectores de la sociedad también se fabrique un animadversión en contra de ellos.

A - ¿Se fabrique qué?

D H - Que crea un mal ambiente alrededor del trabajo que desempeñan.

A - Y entonces, ¿qué va a pasar?

D H - Muchacho, yo creo que a estas alturas ni siquiera el presidente ha realizado en el lío en que se ha metido. De lo único que estoy cierto es que lo que estamos viendo es una descomposición institucional, donde la democracia se está echando por la borda y donde los riesgos, por la irresponsabilidad gubernamental, ponen a México en una posición muy delicada, con muy elevadas posibilidades de que algunos sectores aprovechen el remolino en que estamos cayendo para sacar provecho y provocar confrontaciones.

A - ¿Tanto así don?

D H - Agapito, ya brincamos muchas trancas que nunca debimos permitirlo.

A - ¿Y ahora?

D H - Que Dios nos agarre confesados, porque sin saber para dónde bateara el presidente en el siguiente turno al bat, hablando beisboleramente como a él le gusta, solo queda estar alertas y que pasen pronto los próximos tres años para que el señor se vaya a su rancho.

A - ¿A La Chingada?.

D H - Así se llama, pero mejor digamos a su casa, para que ya no cause problemas.

A - Bueno don, me voy porque ya viene el camión.

D H - Adios muchacho, que Dios te bendiga.

A - Chau.

daniel.rodriguez@dbhub.net