Se convirtió en la “chachalaca”... ¡ya cállate, Andrés!

La tan trillada frase “ya cállate, chachalaca” fue pronunciada por primera vez -al menos de manera pública- durante la campaña presidencial de 2006 por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Andrés Manuel López Obrador. El mensaje fue dirigido a Vicente Fox, quien ocupaba entonces la Presidencia de la República. Es decir, sin mayores ambigüedades, lo mandó a cerrar la boca para que dejara de entrometerse en el proceso electoral que se avecinaba. Pero quién nos iba a decir que casi 20 años después, el propio Andrés Manuel se convertiría en la “chachalaca” con miras al proceso electoral de 2024 y con una clara posición a favor de su candidata favorita, “la corcholata” Claudia Sheinbaum, e incluso llegando al grado de llamar a la violencia contra los candidatos de la oposición en lo que supondría incurrir en una muy grave falta que debiese ser sancionada por la autoridad electoral.

Por aquellos días, eran constantes las menciones del Presidente Fox relativas al presunto buen desempeño de su Gobierno y de su partido en el marco del proceso electoral para renovar al Congreso, justamente las elecciones intermedias.

Las reiteradas quejas de López Obrador a este respecto, y contando con el apoyo de su partido, que entonces era el de la Revolución Democrática (PRD), propiciaron que, una vez concluidos los comicios, se modificara la ley al ser aprobada la iniciativa que presentaron con la finalidad de que se diera paso a lo que hoy se conoce como “veda electoral”.

De esta manera, Andrés Manuel, quien siempre ha gustado de victimizarse, logró que se atendiera su reclamo y quedara plasmada en la ley la imposibilidad de que, en tiempos de campaña, los titulares de poderes Ejecutivo -federal, estatal y municipal-, así como los funcionarios de todo nivel de Gobierno, pudiesen realizar actos de promoción, distribución de programas sociales o cualquier actividad tendiente a cooptar o coaccionar el voto sobre la base del presupuesto público, los tiempos oficiales y los recursos del Estado.

Pero ahora que le toca ser Gobierno y convertido en el hombre más poderoso de este país, la prepotencia parece haberse apoderado de aquel líder opositor que hoy usa, abusa y se burla de la autoridad electoral manipulando a su antojo la narrativa que maneja en su talk-show mañanero para hablarle a la gente y decirle abiertamente por quien deben votar. Así de delicado este asunto.

“Efectivamente, Fox fue imprudente y no se comportó como jefe de Estado. El “cállate, chachalaca” de López Obrador fue un grito de enojo frente al activismo verbal que desplegó el presidente Fox. Aunque jamás pidió el voto a favor o en contra de candidato alguno, se dedicó a hacer alusiones para atacar a López Obrador”, escribió en 2021 para El Financiero, el ex presidente del IFE (hoy INE) Luis Carlos Ugalde.

AMLO se ha pasado por el arco del triunfo la veda electoral por la que tanto pugnó. Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Nacional Electoral (INE) le han hecho diversos llamados para que se conduzca dentro del marco de la ley en cuanto a los procesos electorales se refiere; sin embargo, el titular del Ejecutivo hizo caso omiso durante las precampañas y las intercampañas y se mantuvo emitiendo declaraciones sobre el proceso, razón por las que tan solo el PRD, ha presentado 43 quejas, 12 de las cuales han quedado firmes por las autoridades electorales:

Las sentencias en las que se le ha dado la razón al Sol Azteca en contra de AMLO tienen que ver por uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como uso indebido de programas sociales.

Además, se ha acreditado el incumplimiento de medidas cautelares, por lo que se aprobó una medida de tipo inhibitorio y se le ordenó abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales.

Ello, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.

Incluso, en la sentencia en su contra se le apercibió que, en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa económica como medida de apremio.

Durante las etapas de precampaña e intercampaña, el presidente no sólo no hizo caso, sino que criticó las quejas y procesos en contra de su activismo como una medida de censura.

Durante su registro ante el INE como candidata presidencial de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez Ruiz envió un mensaje al Ejecutivo Federal:

“Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral; si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata (Claudia Sheinbaum), por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, saque ya las manos de esta elección”, clamó Gálvez.

Contrario a ello, el presidente llamó ayer a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa que lleven sus protestas a los mítines de los candidatos de oposición, es decir, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, y no sólo a los de la candidata de su partido. Esto luego que en una entrevista que dio antes de dejar la Ciudad de México. Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, advirtió que si no eran recibidos por López Obrador y no avanzaban las investigaciones, el grupo de padres se manifestaría en los actos de campaña de Sheinbaum.

En la conferencia mañanera que encabezó desde Morelia, Michoacán, Andrés le pidió a Rosales no caer en actos de provocación y aclarar por qué estas movilizaciones se enfocan sólo en una candidata cuando son tres personas las contendientes por la Presidencia de la República.

“Nosotros tenemos la obligación de atender, pero ¿por qué tiene que pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata o al candidato, son tres, porque nada más a una, ahora sí que ¿de parte de quién”, dijo.

¿Quién es hoy la “chachalaca”?

Andrés Manuel López Obrador ha violado una y otra vez lo que alguna vez exigió plasmar en la ley. Está convertido en pregonero, en vil propagandista de su “corcholata”, y en un generador de violencia desde su púlpito mañanero desde donde lanza agravios, injurias, insultos, y calumnias.

Si en este país el INE tiene todavía suficiencia, decoro y respeto para ejercer adecuadamente su función, deberá iniciar por suspender las conferencias mañaneras y decirle de una vez por todas al Ejecutivo “ya cállate, chachalaca”.

