¿Se convertirá Movimiento Ciudadano en el “fiel de la balanza”?

Hay partidos minoritarios que se han convertido en auténticos “partidos bisagra”, es decir, en determinantes del sentido de un gobierno o Congreso. ¿Será este el caso de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura?

En la actual, MC cuenta con 27 diputados, lo que representa el 5.4 por ciento del total.

En la mayor parte de las encuestas relativas a la intención de voto por diputados federales, MC registra entre el 3 y 6 por ciento. Es decir, sería factible que mantuviera su peso relativo en la Cámara.

El partido en el gobierno, Morena, tiene por lo pronto cerca del 40 por ciento de las preferencias. La alianza “Va por México”, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, tiene una intención de voto cercana a la de Morena, en tanto que los partidos aliados al gobierno, el PVEM y el PT, suman otro 8-10 por ciento.

Uno de los escenarios que podría perfilarse es una composición de la Cámara en la que Morena, PVEM y el PT, se quedaran ligeramente por abajo del 50 por ciento.

En ese caso, si MC votara con Morena, podría darle la mayoría a sus propuestas. Pero si lo hiciera con la alianza opositora, haría que en el Congreso la oposición fuera mayoría.

Hay un debate a propósito de si la exclusión de MC de la alianza “Va por México” ayuda a Morena.

Quienes piensan así consideran que la alianza opositora pudo haber tenido más posibilidades de obtener mayoría si Movimiento Ciudadano se les hubiera sumado.

Los que defienden que MC haya tomado la decisión de contender de manera individual refieren que no están ayudando a López Obrador, pues más allá de ofrecer una verdadera tercera opción, es factible que más bien le estén quitando votos a Morena en muchos lugares y no a los opositores.

No será factible tener una respuesta cierta y saber cuál de estos argumentos es el correcto hasta después de las elecciones del 6 de junio.

Sin embargo, hay dos hechos que pueden ponerse sobre la mesa. El primero es que varios de los candidatos de MC han adquirido un protagonismo que probablemente no hubieran tenido si este partido se hubiera sumado a la alianza, pues de modo natural, hubieran sido desplazados por priistas o panistas que tienen un mayor peso en la alianza.

’Pero también hay que señalar que la intención de voto que han obtenido los candidatos de la alianza es superior ahora respecto a la que se esperaba cuando comenzaron las campañas y se pensaba que Morena habría de arrasar.

Sea lo que sea, si MC logra un 6 a 7 por ciento de los asientos en la Cámara de Diputados y Morena no alcanza la mayoría absoluta, Movimiento Ciudadano podría convertirse en el “partido bisagra”, con lo cual, a pesar de tener un porcentaje relativamente menor de la votación nacional podría definir el sentido de muchos de los temas a debatirse en la Cámara de Diputados.