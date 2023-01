Se arrodilló la UNAM; ¿quién tendrá valor de castigar a la ministra plagiaria?

La interrogante antes del mediodía de ayer era si en la conferencia de prensa anunciada a las 13:30 horas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) redignificaría el prestigio de la vapuleada institución a su cargo, pero no se dio tal situación. A Enrique Graue Wiechers le faltó el valor, el coraje, el respeto, el honor y quizá también el amor hacia la Máxima Casa de Estudios del país para devolverle la dignidad, y para que su grandeza no quedara en entredicho como ahora lo está, toda vez que ha sido ultrajada, vejada, humillada y pisoteada tras la inacción de las máximas autoridades para castigar el comprobado plagio en que incurrió la corrupta ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien no solamente goza de impunidad sino del respaldo de Palacio Nacional y de las descompuestas instituciones del Estado, serviles a López Obrador.

En este punto, la UNAM, una institución respetada y reconocida incluso más allá de nuestras fronteras, ha sido degradada a un organismo solapador y cómplice de fraudes y trampas.

El rector se escudó en que, luego de las consultas realizadas ante la Oficina de la Abogacía General, se llegó a la conclusión de que conforme a la normatividad vigente la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para retirar o anular un título profesional a un egresado por el plagio de tesis, y sólo atinó a sostener que “este tipo de conducta es reprobable, una usurpación de ideas y talentos”.

Graue Wiechers descartó encubrir este caso y al contrario subrayó que se analizan acciones sobre todo para corregir los vacíos legales para evitar casos similares en un futuro.

“La rectoría de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos, actúo, y lo seguiré haciendo, en el marco de la legislación universitaria, no puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite”, afirmó.

Pero es evidente que no ha existido voluntad por parte de las autoridades universitarias para sancionar como corresponde el actuar de la ministra, aunque tampoco podemos descartar que tras su tibieza para accionarse se encuentre una mano oculta jalando los hilos -como luego también se sabe actuar desde Palacio Nacional y Bucareli-, a fin de someter, coaccionar, amedrentar, amenazar, y perseguir, todo para que se cumpla su voluntad.

En la oficialía de partes de la UNAM, el pasado miércoles 18 de enero, antes de las 11:00 horas, se recibió un documento firmado por integrantes del Foro Plural Jalisco, al que pertenezco, en el cual presentamos a las puertas de la propia Máxima Casa de Estudios las herramientas a su alcance para proceder en contra de la ministra plagiaría, toda vez que existen claramente estamentados los dispositivos legales marcados en el arábigo 97, fracción III, del Estatuto General que rige a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y que no solo posibilitan sino que obligan a determinar la anulación de la tesis ilegalmente presentada y por ende anular el título correspondiente, dejándolo sin efectos, llegando a ser acreedor de responsabilidad administrativa y quizá hasta penal el propio abogado general de la Universidad Nacional e incluso el rector si son omisos en cumplir lo que la norma dicta.

Por otro lado, hay que destacar la tibieza para consignar el plagio y la falta de carácter para exigir la renuncia de Esquivel a nombre de quienes antes le otorgaron un título, ello constituye quizá lo más criticable de ese frágil argumento del rector Graue, que como dije antes, ha rebajado no solo a la Máxima Casa de Estudios, sino a todos aquellos egresados y estudiantes que hasta hace poco justamente presumían y se enorgullecían de su alma mater.

Cabe agregar que como parte de las acciones llevadas a cabo en la Ciudad de México por integrantes del Foro Plural Jalisco, también entregamos documentos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los posibles delitos de falsedad de declaraciones ante autoridad ministerial y complicidad en posibles delitos cometidos por fedatario público, así como amenazas con señalamientos dolosos buscando incriminar a un tercero por parte de la ministra Esquivel.

En la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo lo propio, en razón del carácter federal de la posible comitente de ilícitos así como por uso indebido de facultades y atribuciones.

Igualmente, presentamos peticiones en La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto que por directriz de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, se instruya al Órgano Interno de Control el dictamen y se turne a resolución, en relación a la valoración para que se determine la remoción de La ministra Esquivel Mossa por carecer de requisitos constitucionales, ya que además del plagio, la señalada carece de la probidad y solvencia moral que representa una condición imperativa para ostentar su cargo.

En La Cámara de Diputados y en El Senado de La República, se entregaron sendas peticiones a efecto que en el ámbito de su competencia se exhorte a la ministra a que renuncie a su cargo y la solicitud al Alto Tribunal para que valore y determine la remoción, siendo acentuable la participación que tuvo el Poder Legislativo Federal en su designación.

En este contexto será fundamental que las instancias a las que acudimos cumplan a cabalidad su responsabilidad y no la evadan, dado que no solamente está en entredicho el prestigio de la UNAM y sus egresados y estudiantes sino lo mas grave, la certeza jurídica en nuestro país, toda vez que si se parte de que una ministra de la SCJN plagió su tesis de licenciatura; trató de inculpar al plagiado; le habría sembrado supuestas declaraciones notariales; lo calumnió; lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y fue capaz de involucrar a destacados y prestigiosos académicos para hacerlos cómplices de su mentira, en términos simples, tenemos que hablar de que no existe la probidad, se vulnera la certidumbre jurídica, se extingue el imperio de la ley y por ende el estado de derecho, y ello, lógicamente, genera un estado de indefensión respecto al marco jurídico y a la forma en que éste se aplicará y fiscalizará.

Un ordenamiento jurídico incapaz de brindar certeza termina, a la postre, impidiendo el desarrollo de diversas actividades por parte de los ciudadanos y genera una inconveniente y no deseable relación de desconfianza entre la ciudadanía y el Estado. Así de grave resulta que la ministra corrupta ocupe una silla en el más Alto Tribunal de Justicia de México.

opinión.salcosga@hotmail.com