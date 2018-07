Salvamentos con brillo y bambinazos sin lucir

Sufre altibajos e irregularidad en su desempeño el novel beisbolista mexicano Christian Iván Villanueva Limón, y ha estado siendo utilizado poco a últimas fechas, por más que el infielder oriundo de Guadalajara, Jalisco, continúa superando marcas de bateo, tanto de las que poseen peloteros mexicanos de Grandes Ligas como de algunos otros bigleaguers de distinta nacionalidad, y especialmente de los que tienen marcas en su calidad de integrantes de Padres de San Diego, debiendo recordarse que apenas el pasado día miércoles 11 de julio conectó su bambinazo número 18 de esta campaña 2018, más Padres sucumbió y el chamaco sigue como desde hace algunos juegos, relegado a ser utilizado ocasionalmente como emergente, conectando uno que otro imparable en algunos cotejos y en otros quedándose en blanco.

No se advierte claro el que haya sido distinguido como el Novato del mes en la Liga Nacional en relación al mes de abril, primer mes de la actual campaña y tras ello haberse especulado que podría ser candidato a triunfar obteniendo en galardón al Novato del Año en la Vieja Liga y ahora no haya realizado un desempeño afortunado como para haber sido nominado al Juego de Estrellas y se aprecia lejos que pueda lograr la nominación al jugador novel más destacado en el 2018 del anciano circuito. Aunque hay que señalar que, como es el beisbol -y por algo es sin duda el Rey de los Deportes- todo puede suceder, incluyendo el que este chamaco tapatío vuelva a tomar su buen paso cual llevaba al iniciar la temporada y se empiece a soltar nuevamente bateando con mayor solvencia impulsando carreras y apoyando más a todo el equipo Padres de San Diego y no sólo conectando bambinazos con los que quizá sólo incrementa su récord personal como poderoso bateador de cuadrangulares, muchos de ellos con poca gente en base o en solitario, y de esa forma vuelva a ser incorporado de plano en la alineación titular de su equipo y con ello acceda a la posibilidad de procurar el trofeo de novato más valioso de la temporada en la Liga Nacional.

El palo de vuelta entera que Christian Villanueva conectó el citado miércoles 11 de julio fue su número 22 en su corta trayectoria como ligamayorista y lo convirtió en el beisbolista mexicano con al menos ese número de vuelacercas en el menor tiempo como jugador en Ligas Mayores. Es factible que el chamaco, y aún catalogado como jugador novato, pueda rebasar en esta anualidad beisbolera el número de 29 o 30 vuelacercas, y además de cimentar marca de más palos de vuelta entera para un novato mexicano en la Gran Carpa, dispute récords como el que más bambinazos conecte entre todos los peloteros novatos de cualquier nacionalidad y se asuma como uno de los mejores en producción de carreras en el año beisbolero en curso.

Es importante aclarar que aunque Christian Villanueva está en su segunda campaña como ligamayorista, el infielder tapatío es aún catalogado como novato, ya que esta condición va ligada al número de turnos para batear y apenas ha llegado a 293 ocasiones de estar parado en el home para batear -con números al 12 de julio pasado- sumando las 32 veces al bat el año pasado y 261 en esta temporada, y a cada bambinazo que conecta forja una nueva marca en cuanto a cuadrangulares obtenidos por un pelotero mexicano novato en la Gran Carpa, tomando en consideración que Gerónimo Gil logró conectar 12 vuelacercas en la temporada 2001 para imponer en esa campaña el mejor registro de palos de vuelta entera para un bateador novato mexicano en una temporada de Grandes Ligas, siendo entonces que Gil desplazó al sonorense Erubiel Durazo, quien se había volado la barda en 11 ocasiones en la campaña 1999; nótese además que Adrián “El Titán” González Sabín consiguió siete cuadrangulares en su temporada como novato.

Compilados los números hasta hace un par de días, Villanueva ha participado en 82 juegos de esta temporada 2018 y tiene promedio de bateo de .226 con 59 hits, de ellos 31 sencillos, 10 dobles y 18 cuadrangulares, habiendo producido 42 anotaciones con 16 bases por bolas, robándose dos bases y habiéndose ponchado en 83 ocasiones.

En tanto se espera que Villanueva siga pegando bambinazos al tiempo que además conecta más hits e impulsa mayor número de rayitas en el tablero, el serpentinero mexicano Sergio Francisco Romo, adueñado ya por completo del papel como cerrador titular en Mantarrayas de Tampa Bay, ligó otro salvamento el pasado miércoles 11 de julio al entrar y sacar limpia la novena entrada en el juego que su equipo ganó a Tigres de Detroit por 4 carreras a 2. Romo utilizó solo 12 lanzamientos y se dio el lujo de recetar dos chocolates, en tanto no recibió hit ni carrera.

