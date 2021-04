Salpican al gobernador

El Instituto Nacional Electoral (INE) insiste al Presidente López Obrador que no puede difundir logros de Gobierno en sus conferencias matutinas porque está prohibido durante las campañas, pero la novedad es que el consejero electoral Ciro Murayama advirtió ahora a los gobernadores que también están impedidos de hacer propaganda y salpicó a Jalisco. “Cuando la Constitución obliga a todos los gobernantes, ello abarca también a Jalisco, Tamaulipas y las otras 30 Entidades federativas, sin excepción”, dijo.

Seguramente el consejero se refiere a las giras del gobernador de Jalisco, quien presume en sus redes la rehabilitación de carreteras, centros de salud, escuelas o plazas municipales.

Murayama añadió que el INE es el árbitro federal, pero el Instituto Electoral de Jalisco es el que debe sancionar las anomalías locales.

Que son privadas

Antes de la exhibida nacional, el Ejecutivo de Jalisco negó incumplir las leyes electorales “porque los videos publicados en las redes sociales del mandatario no son propaganda oficial, pues no se difunden por canales institucionales”. En otras palabras, que las redes sociales del gobernador son privadas y no operan con recursos públicos. ¿En serio?

Hay mucha tarea para el Instituto Electoral, pero también para los diputados. El argumento del Ejecutivo estatal es una “laguna legal” más grande que Chapala.

Mientras tanto, les enviamos saludos a las empresas de “comunicación” consentidas del gobernador de Jalisco: Indatcom, Euzen y La Covacha.

Nivelazo

Y en más temas electorales, la mayoría de candidatos a las diputaciones locales y federales tiene un factor común: ¡Puro rollo! Prometen temas imposibles o populistas, invaden ámbitos que no les corresponden o impulsan legislaciones que ya existen.

Va una. Enrique Velázquez, de Hagamos, y quien busca de nuevo el Distrito 4 (local), propone que el Gobierno pague el servicio del agua cuando los usuarios tengan cortes programados. ¡Aplausos para el legislador!

No precisa cuánto tendría que subsidiar la autoridad, pero la propuesta suena más populista que realista porque decenas de colonias periféricas tienen cortes todo el año y no sólo en el estiaje.