¿La catástrofe del 2028?

El pasado 1 de abril titulamos esta reflexión como ‘Algo está tramando’, y hacíamos referencia a la respuesta que Donald Trump le dio a la reportera de la cadena de televisión NBC -a bordo del Air Force One- cuando le dijo “no bromeo”, ante la posibilidad de buscar un tercer mandato en la presidencia -aunque la Constitución se lo impida-, haciendo énfasis en que “hay modos de hacerlo” para continuar en la Casa Blanca después del 20 de enero del 2029.

Y, efectivamente, algo está tramando. No está bromeando y así lo externo recientemente en la cadena de noticias CNN la periodista de The New Yorker y escritora Susan Glasser, quien dijo: “No subestimen la disposición de Donald Trump no sólo a plantear lo impensable en política estadounidense, sino también a cometerlo”, y para ratificar la intención basta y sobra la publicación en redes sociales que hizo el jueves pasado Eric Trump -hijo del presidente- de una fotografía donde posa con una gorra con la leyenda “Trump 2028”. ¿Alguna duda?

La enmienda 22 de la Constitución estadounidense -aprobada en 1951 después de que Franklin Delano Roosevelt gobernara de manera extraordinaria por cuatro períodos por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial- es muy clara al señalar que “nadie será elegido a la oficina de la Presidencia más de dos veces”.

Hay quienes han especulado sobre la posibilidad que el vicepresidente J.D. Vance se postule en el 2028, lleve como mancuerna a Trump en la vicepresidencia, gane la elección y ya en el poder renuncie para dejar al mandatario por un tercer término. Sin embargo, la enmienda 12 constitucional es muy clara al indicar que “nadie que no pueda ser elegido presidente por motivos constitucionales podrá ser nombrado vicepresidente de los Estados Unidos”. Legalmente tiene los caminos cerrados, pero con Trump nada está escrito.

Un hipotético tercer mandato de Trump sería un desastre. Cuando estamos a un día de que se cumplan los primeros 100 días de su segundo mandato, tiene al mundo de cabeza e históricamente a una gran mayoría de sus ciudadanos insatisfechos de su trabajo en la Casa Blanca, según revelan todas las encuestas de opinión.

Michael J. Sandel, escritor y profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard, ya había advertido que un segundo periodo de Trump sería “aún más peligroso. En la última campaña dijo abiertamente que su segundo mandato sería una venganza. Estamos viendo un proyecto de venganza más amplio incluso de lo que podía anticiparse”. Así que de haber un tercer mandato, y como dice Trump, “hay modo de hacerlo”, representaría una catástrofe.

Usted, ¿qué opina?