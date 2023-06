Rompiéndola en las redes

Muchos han quedado sorprendidos por el impacto positivo que causó Xóchitl Gálvez en las redes sociales, luego de subir un video en donde afirmó: “Voy a ser la próxima Presidenta de México”.

La senadora primero pretende ser la candidata de la alianza del PAN, PRI y PRD. Y por lo pronto, es la mejor posicionada en las redes sociales, ya que más de siete millones de usuarios han visto su mensaje.

Nos cuentan que causó buenos comentarios en su visita a Jalisco, tras reunirse con empresarios y políticos el pasado fin de semana. Es más, también estuvo en Guadalajara recientemente para participar en un foro del sistema anticorrupción.

¿Será la buena de la alianza Va por México? El primer reto que tiene es registrarse y reunir 150 mil firmas.

Para tener un mayor contexto, la senadora adelantó que la “corcholata” ganadora del proceso de Morena será Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal?

Por cierto, tras el éxito de la conferencia de Xóchitl Gálvez en Guadalajara, la agrupación política nacional “Confío en México”, que preside Salvador Cosío Gaona, prevé otro lleno en el patio de la Canaco, pues hoy reciben al diputado federal Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía con Peña Nieto, quien presume haber renegociado exitosamente el T-MEC y también quiere ser candidato presidencial.



* * *



La gente de Morena está preocupada porque las “corcholatas” no levantan pasión. Eso se nota en todo el país, pero como siempre elegimos de los males el menor, Alberto Uribe está contento porque quedó muy bien “parado” después de la visita de Marcelo Ebrard a Puerto Vallarta.

Con el calor vallartense y el manejo de la agenda, la visita les exigió mucho físicamente, pero en una reunión con el equipo, Ebrard recompensó el trabajo a Uribe y lo felicitó delante de todos; incluso, le pidió que se haga cargo de la comunicación de sus contenidos en Jalisco.



* * *



El refrán dice que, entre broma y broma, la verdad se asoma.

Eso parece pasar con Salvador Caro, todavía diputado federal de MC. Se puso chistoso con la visita del gobernador de Jalisco al recién operado Clemente Castañeda, en su cuarto de un hospital.

En sus redes publicó: “Me cancela la gorra del viernes y a mí no me visita cuando me operan. Exijo piso parejo”. ¿Alguien entendió?

Será chiste o lo que guste, pero a “Chava” Caro también se le está yendo el tren electoral y si tiene suerte. A lo mejor se sube al cabús.