Rojiblancos

Sauber develó el día de ayer los colores con los que participará en la máxima categoría el próximo año y resalta el tamaño del logotipo de Alfa Romeo en la espalda de su monoplaza. Ya era un hecho la alianza entre ambos participantes pero sorprendió que fuera Sergio Marchionne jefe de Ferrari quien anunciará a los pilotos que alineará la escudería suiza para 2018.

La decisión por parte del equipo de retener los servicios de Marcus Ericsson demuestra la dependencia de la escudería en el apoyo económico que brinda el piloto Sueco, Marcus fue el único piloto que compitió durante toda la temporada sin lograr puntear en alguna carrera y su permanencia en el serial exhibe uno de los problemas más grandes de la Fórmula Uno.

La nueva sociedad entre Sauber y Ferrari supone beneficios para ambos, pero uno de los factores más interesantes era la posibilidad de la escudería italiana de utilizar la plataforma de Sauber como una prueba para sus pilotos protegidos antes de encenderlos a sus monoplazas pero por lo menos para 2018 no fueron suficientes los recursos de Ferrari para conseguir un puesto a Antonio Giovinazzi. El joven italiano ha triunfado en los seriales inferiores y se tendrá que conformar con el tercer asiento en Sauber como piloto de pruebas, un empleo que lejos de ser el ideal es mucho mejor que la suerte de Pascal Wehrlein, quien a menos de que Williams considere que Kubica no está en condiciones de competir, tendrá que ver la próxima temporada desde su televisor. Desde el año pasado cuando Sauber cambió de propietarios, la nueva administración ha buscado mantenerse en la Fórmula Uno y el panorama para los suizos no era prometedor sin una alianza estratégica, todo parecía indicar que escogerían convertirse en la escudería oficial de Honda, pero el reemplazo de Monisha Kaltenborn para dirigir la escudería, Frédéric Vasseur, decidió estrechar su relación con Ferrari.

Sauber está en estos momentos en una situación financiera y competitiva tan distante de sus rivales que difícilmente las cosas puedan empeorar y la llegada de la marca italiana por lo menos embellecerá la parrilla. Sin embargo, también la falta de resultados en combinación con el carácter impulsivo de los italianos, puede terminar la relación de forma prematura y no de manera cordial.

Preguntas y comentarios @desdepista