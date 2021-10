Roberts hizo todo para perder, pero Dodgers ganó

Para algunos, Dave Roberts es el eslabón más débil en la estructura de Dodgers de Los Ángeles, pero para su fortuna la noche del jueves pese a sus polémicas decisiones, su equipo sacó la casta y el resultado que le permitió ganar el quinto juego de la fantástica serie que disputó con Gigantes de San Francisco y avanzar a la Serie de Campeonato, donde ya lo esperan Bravos de Atlanta para pelear por el título de la Liga Nacional, en tanto, Medias Rojas de Boston y Astros de Houston están inmersos en una pelea de pronóstico reservado por el banderín de la Liga Americana y esta noche enfrentan el segundo juego de la serie.

El jueves, el manager de Dodgers sorprendió a todos cuando se informó que el mexicano Julio César Urías no abriría el quinto juego frente a Gigantes, siendo que ya había sido anunciado. Y si bien se conoció a posteriori que la decisión fue tomada por la organización angelina, para muchos quedó en la imaginaria como una determinación del manager, faltando incluso el respeto a Urías, quien terminó la temporada regular como el mejor de las dos Ligas con 20 victorias y sólo tres derrotas.

Roberts sale bien librado de esa polémica que se generó porque su equipo lo salvó al ganar el juego y avanzar a la siguiente fase. Pero la realidad, y hay que decirlo, es que fue arriesgado abrir el juego con un relevista, aún fuese Corey Knebell, quien apuradamente sacó la primera entrada, y colocar para el segundo inning a otro pitcher de relevo, que en este caso fue Brusdar Graterol, quien también batalló pero logró entregar sin daño.

Para el tercer episodio finalmente trajo al estelar Julio Urías, quien en labor de relevo tiró cuatro entradas, permitiendo tres imparables, y recetando cinco chocolates, aunque también recibió la carrera del empate con tremendo bambinazo de Darin Ruf.

Julio Urías no tuvo el tiempo necesario en la lomita para cumplir con mayor cosa, pero en lo personal se apuntó un récord más al superar la marca de 44 ponches en postemporada para un mexicano, establecida por el sonorense Fernando “El Toro” Valenzuela, al llegar a 49.

Roberts echó mano de Blake Treiner, Kenley Jansen y puso a cerrar al as de los abridores, Max Scherzer, quien lo hizo magistralmente a pesar de haber lanzado más de cien bolas apenas el lunes pasado.

Fue hasta la novena entrada cuando Cody Bellinger conectó un hit por el centro para enviar a Justin Turner de segunda a home, y así escribir la victoria de su equipo que pudo quizá ser más amplia si el manager no hubiese regalado un out cuando, con hombres en primera y tercera, mandó a Taylor a tocar la bola siendo que sólo tenía un out en la pizarra.

Al final, Roberts se justificó y se jactó de ser un genio, más hay que señalar que aunque le resultó su “invento”, tuvo suerte en que no le causaran mayor daño a sus abridores pues a ambos les pegaron imparables y estuvieron en riesgo.

Pero lo cierto es que el triunfo le da la razón a quien lo consigue y poco hay que agregar del polémico manejo de Roberts, sólo quizá esperar que su extraño manejo no vaya a causar un daño irreparable en lo que viene para su equipo que ya se prepara para visitar a los Bravos de Atlanta para disputar a partir de hoy la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

