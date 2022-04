Revocación de mandato: los ganadores

Tras una larga y accidentada espera, ocurrió la revocación de mandato este 10 de abril de 2022. Los resultados son públicamente conocidos: Andrés Manuel López Obrador seguirá siendo Presidente de la república hasta el año 2024, es decir, hasta que concluya el período para el que fue electo.

En pocas horas, tomando como base las estadísticas que presenta el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre participantes y sentido del voto, se elaboraron numerosos análisis. Pero además de lo evidente, existen otras consecuencias que deben leerse entre líneas.

¿Después de tanto conflicto para organizar la revocación de mandato, qué beneficio obtiene la ciudadanía? Es complejo responder. La tentación inmediata es buscar argumentaciones teóricas, quizá éticas. Los ejercicios de democracia difícilmente pueden medirse en términos prácticos o concretos.

Sin embargo, hay ganadores: el Presidente mismo y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Andrés Manuel López Obrador obtiene lo que se había anticipado: una abrumadora aprobación a su gestión. De los 16.5 millones de participantes, poco más de 91.8% del total se pronunció porque concluya su mandato. Queda más que aprobado. Es el primero y más evidente ganador.

No es poca cosa si se considera que su administración ya rebasó más de la mitad del tiempo establecido. Le quedan en el cargo 31 meses para establecer las bases de lo que llama “la transformación del país”, aunque se trata de un concepto difuso y difícilmente definible, sobre todo a la luz de las circunstancias que se viven en la república.

El mayor triunfo del Presidente es político, particularmente en el proceso de selección de quien será su candidato… mejor dicho, candidata, para mantener en el ejercicio de Gobierno a la élite que lo impulsó y que ha tomado las riendas de las estructuras de poder.

En condiciones, digamos, normales, en este punto del período de Gobierno, el Presidente en funciones es una figura que paulatinamente se debilita. Ya no es momento de hacer cambios de fondo y sus planes entran en proceso de culminación o de fracaso. Además, está presente el siempre complejo procedimiento electoral que desembocará en la llegada del sucesor. Sin embargo, con la revocación, Andrés Manuel López Obrador se consolida como el “hombre fuerte” de su movimiento. La aprobación casi total le da un nuevo impulso; no hay en su entorno figura ninguna que pueda comparársele. En este momento, no es un Presidente en declive, sino que sigue siendo el político que centraliza el poder administrativo, económico y político.

Es también el dueño indiscutible del proceso de selección del candidato de Morena. Eso se hará con sus condiciones y cuando así lo determine. No hay adelantados ni destapes anticipados, aunque sean evidentes los perfiles.

Y aquí aparece la otra ganadora de la revocación: Claudia Sheinbaum. Condujo la estrategia para completar el proceso en la Ciudad de México y en el Estado de México: entrega casi 3.3 millones de votos. Enfrentó sin pausa a las autoridades electorales y consiguió ser la figura más destacada dentro de Morena. ¿Su competidor? No lo fueron Marcelo Ebrard ni Adán Augusto López. Es la más cercana al Presidente justo cuando él se reposiciona.

La revocación no fue un ejercicio ciudadano para evaluar al Presidente. Fue un espacio para que el partido en el poder mostrara su capacidad de movilización, y deja la certeza de que, justo ahora, en Morena hay candidata.

jonasn80@gmail.com / @JonasJAL