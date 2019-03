"Recuerdos comunes"

Entre las memorias alimenticias hay muchas que con seguridad ya se han perdido y muchas lo han hecho víctimas de la modernidad y yo culpo mucho a las “autopistas modernas” verá usted ahora si usted sale de viaje entre esta noble y leal y el sitio que usted quiera, se sube usted a la carretera y hasta que llega a su destino no se encuentra otra población, o sea en ese trayecto, todo está preparado por los constructores para que usted “no se moleste” lo que en buen camelo significa que usted no visitará ningún pueblo, y en eso coincide la molestia y ese ahorro de molestas fue el pretexto para que los caminos no pasaran por los pueblos y con eso lo solucionaron y con eso evitaron que muchas muy agradables paradas de viaje y el decaimiento de un mundo de guzguerías locales.

Cierto que los trámites carreteros y su duración se recortaron pero salvo los que andan chambando, la gente llega muy rápido justo para sentarse a descansar.

Quién no recuerda la birria de Reyes en Santa Ana, parada casi obligada en el antiguo camino a Manzanillo y si fallaba se podía seguir a los taquitos de codorniz (que los maledicentes decían que eran de tordo) en Zacoalco para pasar en temporada por unas pitayas o cajeta de Sayula y llegar a la antigua Zapotlán de Arreola a en los portales requemarte unas tostadas, palanqueta o cuernitos que hacían la familia del maestro.

Y que decir de una maravillosa cantina en el portal donde eran las casas consistoriales y cuyo baño tenía una de las columnas labradas más bellas que recuerdo. Todo eso se mudó cuando El ingeniero Alberto Cárdenas que después llegaría a ser gobernador del estado y entonces era presidente municipal de allá (o Alcalde, como gustó a los panistas auto designarse) y seguro que alguien le dijo que eso significaba modernizar la población -lo que para muchos es nada más estandarizar, o que todo sea igual, pero en fin, en gustos se rompen géneros.

Pero el asilamiento carretero hizo se perdieran o enrarecieran muchos alimentos que todavía se recuerdan sobre todo en pláticas de amigos; el otro día recordé que por Capilla de Guadalupe, cuando todavía eran puras terracerías vendían un queso de trenza que nunca volví a ver.

Y así se perdieron en Lagos las papitas de la tierra y una fruta en vinagre, en el mercado de Autlán una fruta en vinagre a la que le ponían mostaza.

Por otra carretera los desayunos en Tecolotlán en la virgencita con unos chilaquiles con crema -que subsisten hasta donde sé.

Ahora que empiezo a platicar con ustedes siento que estoy siendo terriblemente injusto con cientos de miles de recuerdos que ustedes habrán tenido y que si no son egoístas compartirán con el resto de la raza y algo de su sabiduría será compartida en un mundo de recuerdos comunes de los que tal vez recuperemos algunos.

@enrigue_zuloaga