"Reconocimientos públicos"

Si usted ha escuchado a algún funcionario público decir que se equivocó en algo, aunque sea de calle guárdelo en su memoria porque su recuerdo lo convertirá en un museo de algo que cuando menos yo, nunca he escuchado, pero como las generalizaciones son absurdas supongo que en algún gobierno de algún país del mundo, algún funcionario público lo habrá dicho, si usted quiere como confidencia, porque como declaración pública será aun más extraño. El estado de propietario de un hueso es un estado casi de perfección que sólo puede ser contradicho por el jefe, cuando éste no tiene otra optativa mejor.

El suscrito ha repetido, hasta la saciedad que considero que prácticamente nunca ha habido en este mundo un gobierno que no haga daño, y me estoy refiriendo a todos, en todos los tiempos; los ha habido poco dañeros, que son más bien pocos; lo normal es que sean dañeros o muy dañeros, pero buenos para el común de los mortales no, esto no quiere decir de ninguna manera que algunos de ellos sean buenas personas y que incluso sean personas llenas de buenas intenciones, puede darse el caso, pero la actuación de este tendrá mucho que ver con la formación personal del que gobierna, así, si el gobernante de marras es una persona rica, o cuando menos con una vida económicamente solucionada, pensará que los pobres son personas con poco millones, si nadie le ha contradicho , antes, porque ya designada con el poder nada ni nadie le contradecirá, porque te puede costar la chamba y nadie está peleado con su bienestar, así que más vale sumisión y prudencia.

La pensadora francesa Madame Staël lo explico en 10 años de destierro diciendo que “Bonaparte sólo quería enseñar una cosa a los franceses, y era que lo podía todo”, a fin de que le agradeciesen el mal que dejaba de hacer, como se agradece a otros un beneficio.

Lo anterior creo nos servirá para conocer y tratar de entender para nuestro propio gusto, sin pretender seguidores, haciéndolo sólo para no volvernos loco, revisemos los antecedentes y singularidades del gobernante, su punto de vista que no puede aplicarse a todos, porque todos no somos iguales y aunque el gobernante no lo sepa ni lo entienda.

Ahora las redes anuncias desgracias respecto de las actuaciones del actual tlatoani, pero noto que son juicios basados en gobernantes anteriores que no le quedan a este gobernante y estamos usando parámetros de juicio diferentes; lo mismo en los gobiernos estatales y municipales, considero que debo usar otros elementos de juicio.

Y así lo reitero, no espero de ninguna manera que sean un buen gobierno, solo por accidente harán un acto benéfico para la comunidad, van a ser un mal gobierno, en eso no cambia para nada la cosa, solo espero que estos gobiernos no sean demasiado dañeros, que por la razón que usted quiera no lo sean, pero esto lo que sabremos hasta después.

@enrigue-zuloaga