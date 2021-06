¿Quieren oír un menélegue?

La cosa está así: ya acabó la elección, ya les pasamos la aplanadora encima a esos de Morena y pues nada, toca regresar al puesto, encender ese dedo flamígero para votar unos cuantos días de merecido descanso en el Congreso y, cómo no, continuar echando pa´lante a este tren refundador que va a toda máquina.

Toca guardar las banderas ciudadanas y meterse a sus curules. Pero antes vayan por ahí y diviértanse que se lo merecen, campeones.

Terminada la fiesta de la democracia, ahora sí, esta vez nos cae si no, ha llegado el momento de refundar a Jalisco. Y la estrategia para lograrlo incluye sacar la artillería pesada. Es la hora de invocar al pokemón que nos va a regresar las palmas del respetable. ¡Adal Ramones: Yo te elijo!

Es que me dio mucho gusto saludarlo y platicar con él. Es más, tómenme una foto así como que no me doy cuenta de que es un referente en la televisión de México que marcó a toda una generación. Seguro trae muy buenos proyectos para producir en Jalisco. Ya se enterarán.

Para que terminen de convencerse, he aquí una lista de los cinco puntos por los cuales es una decisión acertada traer a nuestro bello Estado, y precisamente en esta coyuntura, al primer gran standupero mexa, ícono de la sana diversión noventera, presidente de la Hermana República de Inguesulandia y fundador honorífico del Consejo Mundial de la Carrera de Botarga:

¡Punto número 1!

Jalisco no atraviesa por una crisis de inseguridad. Los que se aferran a querer sembrar esa idea son desestabilizadores y punto. Quieren que le vaya mal a Jalisco y la historia los pondrá en su lugar. Aquí hemos sentado las bases para pacificar Jalisco en unos nueve o 10 años y nada nos va a detener.

¡Punto número 2!

Ya está lloviendo y entonces ya va a haber agua, así que no habrá más gente tomándola de los camellones para limpiar sus platos, echarle al baño o lavarse las manos. Al fin vamos a contar con lagos temporales en López Mateos y Mariano Otero, a abrir la célebre alberca olímpica de los Arcos del Milenio y a disfrutar de la cascada de 8 de Julio y Washington. ¡Albricias!

¡Punto número 3!

¿Ya les dije que el coronavirus terminó de golpear a Jalisco desde el primer momento en el que nuestros candidatos comenzaron a reunir a un chingo de gente en sus mítines? Pues sí: todos los indicadores apuntan a que hubo una disminución de casos y, como siempre, la Ciudad de México básicamente nos la viene…

¡Punto número 4!

Por supuesto que respetamos el derecho a disentir, pero defendemos con argumentos nuestros ideales. No puede haber quién crea que tenemos que seguir por la vía del gatopardismo artístico: hacer como que todo cambia para que nada cambie. Nosotros no. Por eso: ¡Facundo: yo te elijADAL, Adal Ramones, quise decir…

¡Punto número 5!

Y la más importante: No hay impuestos mejor invertidos que en el cine. Y como todo el continente americano lo sabe, Guillermo del Toro casi no nos quiere y pues Adal Ramones es un verdadero histrión que sabe perfectamente diferenciar entre Los Mercuris y Rudy; entre el Pum Pum Arribotota y el Tubo, Tubo. La verdad es que traerlo ahorita es un pequeño lujo que los jaliscienses de buen corazón nos merecemos.

Por eso y por muchas cosas más, lo que sea que venga a hacer el señor Ramones a Jalisco nos traerá muy buena imagen. Porque, como dije antes, él creó las carreras de botargas y eso nadie se lo va a quitar.

¿Entonces qué, van a querer su menélegue?