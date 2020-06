¿Quiénes sufren más durante el confinamiento?

Es una pregunta que me he hecho varias veces y he podido observar que mientras unos sufren, por muchas razones, otros se la están pasando bien, a pesar de tantas irrupciones.

Esta experiencia ha resultado de lo más reveladora para cada uno de nosotros, pues ha sido una especie de examen que la realidad nos ha hecho sobre el estilo de vida, el estado emocional, la situación financiera, la salud y las relaciones familiares.

He podido captar que hay dos tipos básicos de formas de vivir ésta pandemia, sin querer encajonar a todos, pues siempre hay excepciones.

Los que tienen tendencia al materialismo, y los que lo viven más espiritualmente.

Expliquemos por qué. Los de tendencia materialista son aquellos que tienen muchos apegos a las cosas que poseen, a su trabajo, prestigio y bienes de todo tipo. Son adeptos a ir a muchos eventos, a estar de fiesta, a disfrutar de todo tipo de entretenimientos, a estar mucho tiempo con los amigos de pachanga, a comprar cosas, a viajar, a estrenar ropa, autos y cuanto se les antoja y pueden adquirir. En cambio los que lo viven en forma más espiritual encuentran fácil refugio en sus hogares, ya tienen hábitos de lectura, de reflexión, de convivencia familiar, de vivir con poco y de no necesitar gastar para disfrutar de lo que tienen. Son personas que se han adaptado muy rápido a los cambios obligados por el aislamiento social, y pronto aprendieron a trabajar desde casa o a reducir sus actividades sociales sin problema.

Los materialistas son mucho más mundanos y apegados al dinero, por lo que si tienen menos ingresos, deben o se paraliza su negocio, se agobian; y peor aún, si tienen que seguir cumpliendo sus responsabilidades, todo eso los ha metido en una seria preocupación. Entonces se la han pasado más ansiosos, intranquilos, pesimistas, enojados e irritables.

En cambio, los que tienen una tendencia más espiritual, se han limitado y hasta han ahorrado, desarrollan rápido actividades familiares y culturales que hacía tiempo no podían realizar debido a lo absorbente de la agitada vida laboral. Han aprovechado para limpiar sus closets, tirar ropa y objetos inútiles y darle mantenimiento a su hogar. Hay quienes incluso lo han tomado como unas vacaciones y han disfrutado más de su familia y de la tranquilidad de cambiar hábitos de vida, lo que les ha permitido hacer más ejercicio y bajar de peso. En cambio los más mundanos están enojados porque no pueden ir a su gimnasio favorito, estar con sus amigos y ya están desesperados por unas cervezas con ellos.

La pregunta es muy sencilla: ¿con cuál grupo te sientes más identificado? Se trata sólo de una tendencia. Hay muchas posibles variantes.

Lo importante es que te preguntes qué estilo de vida venías haciendo hasta antes de esta pandemia. ¿Qué cambios vas a hacer para mejorarlo? ¿Vivirás en el mismo tipo de casa? ¿Qué ajustes le harías a tu hogar? ¿Quiénes son realmente tus amig@s? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Le vas a dar más importancia a la salud? ¿Valoras más a tu familia?