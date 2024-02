Quién entiende a Morena en Jalisco

Una de las contiendas más interesantes del 2 de junio será en Jalisco. Movimiento Ciudadano busca retener la gubernatura de tan importante Estado. Y Morena haría la chica si en sus triunfos de esa fecha anota la occidental Entidad.

No hay observador serio o encuesta digna de ese nombre que niegue el crecimiento de Morena en el Estado que más desairó la locura aquella de consulta de revocación de mandato que en 2022 el Gobierno montó (y la segunda donde menos apoyo para la permanencia tuvo AMLO).

Así de refractario al morenismo lucía apenas hace dos años el suelo jalisciense. Eso cambió y hoy la disputa por la gubernatura, y en buena medida de todas las posiciones importantes, será entre MC y Morena, borrando de casi toda posibilidad al PRIAN.

Con tan buenas probabilidades, ¿alguien entiende algunas decisiones recientes de Morena en Jalisco?

La más importante, lanzarse contra el ITESO y contra la investigadora Rossana Reguillo; la menos relevante pero igualmente reveladora: hacer todo lo posible para darle aire a Pedro Kumamoto, un cuadro que perdió la espina dorsal cuando traicionó todo lo que le llevó a ser una voz de referencia.

Vamos con la más reciente movida del lopezobradorismo que restará posibilidades en Jalisco.

El ITESO es una universidad fundamental en el Occidente de México y una institución de honda raíz en múltiples sectores jaliscienses. Forma parte del sistema universitario Ibero, y agrega a éste su propia historia de identidad y excelencia.

Fundado en 1957 con la participación e impulso de empresarios locales y regido por la Compañía de Jesús, complementa el panorama universitario local que tiene uno de sus ejes, pero para nada el único, en la Universidad de Guadalajara.

El ITESO tiene miles de egresados que reconocen la formación técnica y humanista que recibieron. Ellas y ellos, y lo mismo la comunidad jalisciense toda, recibieron un balde de agua fría la semana pasada cuando la candidata de Morena descalificó a esa casa de estudios y a sus académicos.

Morena ha dado un paso en falso no nada más porque es falaz el cuestionamiento a la imparcialidad del trabajo de Signa Lab, dirigido por Reguillo, sino que Claudia Sheinbaum se desmiente a sí misma en la promesa de que su candidatura buscaría puentes con sectores agraviados estos años.

¿Se puede ganar Jalisco levantando falsos al ITESO? ¿Se puede ganar la presidencia dándole la espalda a la academia y a la demanda de la sociedad de que haya genuinos debates, de que no se censure a nadie, de que no se difame a quienes no son paleros?

Y en el caso de Kumamoto llama la atención lo empeñados que están los lopezobradoristas en ofrecerle Zapopan a quien cambió su joven carrera por un plato de sopa instantánea (las lentejas tienen más valor y no aplica la cita bíblica dado lo poco que ahora representa el ex diputado independiente).

Qué le verán a Kumamoto, cuyo arrastre había venido a menos (sin que ello menguara la calidad de su otrora discurso anti vicios de los partidos), al punto de que maltratan a militancia local que sí caminó con ellos desde los malos tiempos y de manosear candidaturas para que en Zapopan vaya un hombre.

En todo caso, los que votaban por Kumamoto por antiestablishment ya no están ahí, y los morenos de siempre lo verán como, sí, un arribista más.

Si Morena triunfara en Jalisco sería un campanazo. Pero por lo que vemos con la decisión oficialista de irse contra el ITESO y al sobrevaluar a Kumamoto, pues quién entiende a qué le tiran ahí.