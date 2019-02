Quejarse no resuelve nada

Hace poco un buen amigo señalaba que el estarse quejando de cualquier cosa, no ayuda a resolver los problemas. Agregaba que ganaría un premio literario al que hiciera un ensayo en el que se demostrará que estarse quejando ayuda a resolver algún problema. Y como realmente no se ve por dónde pueda tener algo de utilidad una conducta y actitud tan negativa como deplorable, pues mejor deja de hacer y dediquemos a trabajar con la realidad tal cual es.

En vez de criticar y devaluar lo que sucede, aunque no nos guste, mejor aprovechemos el momento para lanzarnos a ser más propositivos.

Y todo eso viene al caso por el tema del Presidente en turno. Ya está en el poder y nos guste o no ejercerá su cargo y autoridad para cumplir con su palabra. En vez de estarnos quejando, criticando y reclamando por todo lo que hace que no nos gusta ni parece, mejor vamos siendo más positivos y hagamos algo en favor de mejorar a nuestro país.

Tal vez nuestra aportación, el granito de arena de cada uno, si ustedes gustan, no hará mucha diferencia, al menos dejamos atrás la actitud de quejumbroso y nos ponemos a hacer algo que valga más la pena.

Mi amigo tiene razón, no es agradable vivir en un entorno rodeado de gente que critica y critica y no hace nada a favor, que se la pasa con la jeta de malas y el ceño fruncido y no hace más que hablar mal de lo que hacen los gobernantes. Y de paso inyectando la ponzoña del miedo.

Hasta ahora no conozco un solo monumento o estatua a un crítico, simplemente porque no aportan nada positivo. Son personas que se dedican a esparcir sus incomodidades y frustraciones en vez de aportar soluciones. Viven con el espíritu de exigir y destruir todo lo que no les parece, en vez de construir y proponer mejorar lo que observan que no está bien.

Vale la pena aclarar que no es lo mismo un serio analista político, que al estudiar e indagar sobre un tema, nos ilustra y abre la conciencia al señalar absurdos y contradicciones, como en cambio sí lo hace el quejumbroso de pacotilla, que vive de exabruptos emocionales vomitando verborrea negativa, que no poseen ni sustento ni estudio alguno. Esa calaña de tipos negativos sólo sirve para llenar páginas de diarios amarillistas e inundar de pesimismo a una sociedad endeble que fácilmente se contagia del pánico colectivo.

Como bien dice mi amigo Alfredo, vamos aprovechando la coyuntura y sumemos nuestro esfuerzo al del nuevo gabinete, tanto estatal como nacional. Y vamos dándonos la oportunidad de, al menos una vez de nuestra vida, dejar de quejarse y de criticar para mejor hacer algo mucho más positivo.

Es mucho más agradable reunirse con personas optimistas y propositivas que con críticos y quejumbrosos. Como bien dice mi comadre, hay que calarle. Usted elige con quién juntarse. Yo ya tomé mi decisión, gracias a un buen amigo.